Путин задумал еще одну мегаавантюру за счет россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает участия России в конкурсе на право проведения еще одной Олимпиады в России.

Об этом он сообщил в письменных комментариях историку Дэвиду Миллеру, которые оказались в распоряжении Associated Press.

“Мы пока не собираемся делать какие-либо конкретные заявления. В 2014 году наша страна успешно провела зимние Олимпийские игры в Сочи. Однако я не исключаю, что Россия подаст заявку на право проведения еще одной Олимпиады”, – сказал Путин.

Он отметил, что в России есть много городов, которые смогут в будущем принять летние Олимпийские игры, помимо Москвы.

“Кроме столицы нашей страны, у нас есть ряд городов, которые потенциально могли бы принять летние Олимпийские игры. Конечно, есть Сочи, но также есть и Санкт-Петербург, и, возможно, Казань”, – добавил президент.

Путин также упомянул о ситуации с допингом в российском спорте. По его словам, Россия сделала “необратимые” шаги по реформированию антидопинговой системы и продолжит бороться с допингом.

Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио. На проведение летних игр 2024 года претендуют Париж и Лос-Анжелес. Прием официальных заявок на проведение Олимпиады в 2028 году начнется в 2019 году.

Россия уже принимала летние Олимпийские игры в 1980 году в Москве. В 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры.