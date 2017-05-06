Еще 4 страны присоединились к санкциям против России

Черногория и Албания, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, а также Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против российского руководства.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, передает Немецкая волна.

ЕС принимает к сведению это решение и приветствует его, указала далее глава европейской дипломатии.

13 марта Совет ЕС продлил до 15 сентября 2017 года санкции против доверенных лиц российского президента Владимира Путина и лидеров пророссийских сепаратистов, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В общей сложности в списке указаны 150 физических и 37 юридических лиц.

Штрафные меры, введенные в марте 2014 года, включают в себя заморозку счетов, финансовых активов и запрет на въезд в страны Евросоюза. Самыми известными в черном списке ЕС являются российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, советник Путина Сергей Глазьев, олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг, помощник президента РФ Владислав Сурков, бывший глава Госдумы и нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.