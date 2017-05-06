Москва и ее “фашистская карта” против своих противников

В апреле появились сообщения о том, что Кремль планирует провести масштабную клеветническую кампанию против российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Через несколько дней на YouTube запустили анонимный ролик, сравнив Навального с Гитлером. Российские власти отрицали какую-либо причастность к видео, но мало кто в это поверил. Ведь называть своих оппонентов фашистами уже десятки лет фирменная тактика Кремля.

Кремлевские чиновники с энтузиазмом разыгрывают фашистскую карту против любой оппозиции еще со времен холодной войны. Когда венгры восстали против советской оккупации в 1956 году, Москва поставила клеймо «фашистский бунт», а затем отправила туда свои танки. Аналогичная история произошла во время Пражской весны 1968 года.

В компартии называли Берлинскую стену «антифашистской защитной стеной».

Эта тенденция добралась и до наших дней. Когда Эстония пыталась убрать советский памятник Второй мировой войны из центра Таллинна в 2007 году, кремлевские СМИ впали в бешенство по поводу «фашистской Эстонии», спровоцировав протесты многочисленного этнического русского населения Эстонии. Через несколько дней Россия развернула первую в мире полноценную кибервойну против крошечного прибалтийского государства. Это гибридное нападение стало зловещим предвестником грядущих событий.

Самые печально известные кремлевские обвинения в фашизме традиционно относились к Украине. И началось все это вовсе не в 2013 году с негативного освещения протестов Евромайдана; со времен Второй мировой войны Москва стремилась изобразить движение за независимость Украины как практически неотличимое от нацистской Германии. Эта кампания, как правило, подчеркивала сотрудничество лидеров украинского движения за независимость с нацистами, в то время как союз СССР с Гитлером (1939-41 годов) всячески оправдывался и отбеливался.

Борьба с Гитлером все еще вызывает невероятный эмоциональный отклик у современной России

В постсоветский период кремлевская пресса стала активно называть украинцев фашистами, начиная с 2004 года. В то время Виктор Ющенко под флагами предстоящих реформ баллотировался на пост президента, обещая приблизить Украину к ЕС. С тех пор тема «фашистской Украины» – неизменная черта российской пропаганды, ставшей краеугольным камнем усилий Кремля по дискредитации Евромайдана и оправдания российского вторжения в Крым и на восток Украины. Ни жалкий провал крайних правых политических партий Украины на очередных выборах после Евромайдана, ни назначение еврейского премьера не было достаточным для развенчивания этих мифов. У РФ попросту нет другого объяснения потери еще одного друга и союзника.

Почему Кремль так зациклен на этих призрачных фашистах?

Возможно, по причине необходимости, а не сознательного выбора. В битве с идеями мягкой силы, определяющими сегодня международный порядок, Россия практически безоружна. У нее нет последовательной идеологии, которую можно противопоставить правам и свободам демократических стран. У Москвы нет достойного ответа на более высокий уровень качества жизни, продолжительности жизни и социальных стандартов, предлагаемых западной моделью. Играя на фашистской карте и пробуждая призраки Второй мировой войны, Кремль стремится отвлечь внутреннюю аудиторию от этих вопиющих недостатков, претендуя на высокие моральные позиции.

Россиянам всех возрастов трудно противостоять такому подходу. Борьба с Гитлером все еще вызывает невероятный эмоциональный отклик у современной России, считающей себя государством-преемником Советского Союза с его 27 миллионами погибших во Второй мировой войне. Путин умело использует эти чувства, ежегодно празднуя День Победы, превратив триумф Красной армии над нацистской Германией в фундаментальный миф современного российского государства.

Когда-то мрачное траурное шествие, посвященное павшим товарищам и потерянным близким – День Победы – стало праздником шовинистического излишества с ежегодными национальными обрядами, основанными на культе победы.

Победа над нацистской Германией помогает не только вуалировать очевидные недостатки современной России, но и затмевает ужасы сталинского режима, а советские преступления против человечности часто списываются как необходимость ради военных успехов. Сомнения хоть в одном из элементов этого мифа тут же приравниваются к ереси. Этот священный статус делает Великую Отечественную войну уникальным мощным пропагандистским оружием против антикремлевских инакомыслящих. В этом контексте прославление Красной Армии и демонизация всех противников как фашистов – две стороны одной медали. Сочувствовать «фашисту» – значит, осквернять память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы победить Гитлера. Это не просто преступление, это грех. Пусть и не особо рациональный аргумент, но эмоционально взрывоопасный, когда его поддерживает вся сила кремлевской медиамашины.

Однако есть некоторые признаки того, что эта форма эмоционального шантажа теряет свою силу.

Например, видеоролик против Навального исчез с YouTube в течение нескольких дней после целого хора насмешек. Видео не впечатлило молодых россиян. Тем не менее, пока еще слишком рано заявлять о том, что Россия достигла «фашистского пика». У Кремля нет альтернативных идей, способных поднять внутреннюю аудиторию вроде темы Второй мировой войны. В отсутствие значимых национальных достижений разгром Гитлера, похоже, останется путеводной нитью путинского государства в обозримом будущем. В результате россияне обречены на преследование призрачных фашистов, пока их страна не сможет конкурировать с современным миром.

Питер Дикинсон, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

Источник