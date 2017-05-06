Почему надо запретить акцию “Бессмертный полк” в Украине

Проведение акции “Бессмертный полк” в Украине следует запретить, так как в ней не участвуют те, кто просто хочет помянуть погибших, а это протест против государственности Украины и консолидация ваты в ее рафинированном виде, это классика пятой колонны.

Об этом пишет журналист Евгений Якунов на своей странице в Фейсбуке.

“Я два года подряд, как журналист изучал его ходоков, шел вместе с ними от метро Арсенальная до вечного огня.

Слушал о чем говорят между собой, наблюдал, как вынимают из карманов и цепляют колорадские ленточки, как кричат “Фашизм не пройдет!”, как целуют иконы с изображением Жукова. Наблюдал физиономии Бойко и Шуфрича, московских попов, несущих портреты якобы родственников с надписью: “Он погиб за свободу родины”, а ниже: “убит в советско-финской войне”.

Видел сумасшедших матерей, которые тащили за руки дошкольников в напяленных на них гимнастерках и пилотках со звездами, липовых ветеранов с нарумяненными щеками и ветеранш с напомаженными под цвет красного флага губами.

Я видел бритых качков в черном, несущих портрет отошедшего в мир иной Калашникова. Мордатых комсомольцев, престарелую Витренко. Титушек, “охраняющих” это сброд и оскаливающих пасть на цвета нашего флага.Политических туристов из Раши, селфящихся для родственников в Москве…

И все это – в центре моего родного Киева!

Я искал и не находил там ни одного нормального лица. Ни од-но-го!

Там нет тех, кто просто хочет помянуть погибших. Это протест против государственности Украины. Это -консолидация ваты в ее рафинированном виде. Это классика пятой колонны.

Это могло бы показаться паноптикумом… Если бы за этим не стоял Кремль. И не изливалась черно-желтой желчью бессмертная ненависть империи к украинскому народу. Бессмертная зависть и ревность. Бессмертная смерть, витающая над нашим будущим.

Я бы запретил все это. До тех пор, пока перед стенами московского кремля не пройдет с портретами своих родных миллион украинцев – потомков жертв Голодомора…”, – написал он.