«Гуляй Поле»

Что такое георгиевская лента, и почему её необходимо запретить

05.05.2017

Что такое георгиевская лента, и почему её необходимо запретить

Предыдущая публикация Россия: возмущаться больше некому Следующая публикация Главный экспортный товар современной России - цинизм
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение

CAPTCHA

*

«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2017 Все права защищены

 