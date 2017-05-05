Что такое георгиевская лента, и почему её необходимо запретить
Что такое георгиевская лента, и почему её необходимо запретить
05.05.2017
05.05.2017
Что такое георгиевская лента, и почему её необходимо запретить
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Асад передает российское оружие террористам, – расследование
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В Киеве расстреляли бывшего депутата Государственной Думы России, гражданина Украины Дениса Вороненкова. При этом киллер был ранен телохранителем Вороненкова и задержан, но затем умер в больнице. Телохранитель также ранен. Врачи борются за его…
Что такое георгиевская лента, и почему её необходимо запретить
«Разучили два-три жеста… С акцентом все было просто о’кей! В этом деле он мастер! Сказал ему, чтобы не заставлял зрителя напрягаться, пытаясь узнать, кого пародирует!» После выхода на телевидении пародии на Рамзана Кадырова он дал интервью, в…
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