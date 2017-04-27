Россия: возмущаться больше некому

События последней недели в России ужасают. Смотришь и не веришь, что такое возможно в 2017 году.

Вот Государственная Дума спешно принимает закон о реновации, демонстративно игнорируя институт частной собственности как таковой. Закон сырой, недоработанный, вызывающий массу нареканий. Но его все-таки приняли, потому что так надо власти. Всего четыре депутата осмелились отойти от генеральной линии и проголосовали против варварского закона.

Среди смельчаков был и писатель Сергей Шаргунов, не побоявшийся высказаться о несовершенстве документа, по которому людей можно будет выбрасывать на улицу. И практически сразу же Сергею подожгли квартиру. Большая часть имущества сгорела и лишь чудом не пострадал его пожилой отец. Действующему депутату парламента поджигают жилье за демарш – где это видано? Это разве демократия? Это плюрализм мнений?

Или включаешь российский футбол. Показывают первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. На трибуне все руководство города и «Газпрома» во главе с Алексеем Миллером. Десять лет строили арену и все равно не удалась. Куча недочётов, все сделано тяп-ляп. «Зенит» с дорогущими игроками не может победить «Урал» из Екатеринбурга. И начинаются чудеса судейства – три красные карточки игрокам «Урала», придуманные арбитром. Вся страна смотрит на беспредел и ничего не может поделать. Все ведь понимают, кто главный болельщик «Зенита» – есть такой человечек, носил портфель за мэром Анатолием Собчаком в девяностых и на футбол за компанию хаживал. Поэтому «Зенит» не может не выигрывать. Его соперников будут открыто уничтожать арбитры. Вспоминается по этому поводу анекдот:

Врезался пьяный сотрудник ФСБ в здание библиотеки. Приехал работник ГИБДД, увидел корочку ФСБ, а потом заходит в библиотеку и обращается к бабушке, сидящей за секретером: – Так бабка, давай пиши чистосердечное признание. Рассказывай, как подрезала и как обгоняла…

Российская пресса, конечно, чуток пошумела, но толку никакого. Проходит несколько дней и в ворота очередного соперника «Зенита» назначают надуманный пенальти. А всё потому что самый влиятельный питерец симпатизирует «Зениту» и его никак нельзя расстраивать. А до остальных миллионов болельщиков нет дела. Если так открыто тянут за уши за «Зенит» в столь прозрачном для масс деле как футбол, то можете себе представить, что творится в более темных сферах и как выигрывают тендеры Роттенберги, Тимченко, Ковальчук и прочие возрастные дзюдоисты из Питера?!

А потом попадаешь на российский «Первый канал». Ведущий в студию выносит ведро с говном и предлагает его съесть гостю передачи из Украины. Статисты за кадром аплодируют. Это разве смешно? Это разве культурно?

До какой степени надо деградировать чтобы такими дешевыми трюками пытаться поднять рейтинги? Или они таким образом демонстрируют презрение и неуважение ко всей Украине? Экскременты в прайм-тайм – нет, это не фантазия Владимира Сорокина, это реальность, созданная Константином Эрнстом и одобряемая Администрацией Президента Российской Федерации. В своём глазу брёвен не видят, зато хлебом не корми дай про Украину поговорить. Поляка какого-то несчастного ударили – демонстрируют истинно российское гостеприимство и толерантность. И переливают какой год подряд одно и то же из пустого в порожнее. Ведро говна давно уже в головах тех, кто регулярно смотрит российские политические ток-шоу.

Затем читаешь, что дали два года русскому националисту Дмитрию Дёмушкину за размещение в социальных сетях картинки со слоганом «России – русскую власть». Это трактуется как экстремизм, а на самом деле власть под малейшим предлогом пытается закрыть всех неугодных, возмущающихся сложившимся положением дел.

А еще узнаешь, что в Ставрополе облили зеленкой кучерявого фотографа Илью Варламова. Нет, я не являюсь его поклонником. Просто не считаю, что такими методами нужно воздействовать на инакомыслящих. Вполне возможно, что и вправду Варламов вымогает деньги с рестораторов и отельеров за то, чтобы не писать разгромные статьи о них. Но в таком случае ставропольцам следует уничтожить клопов на кухнях общепита и обучить сервису горничных, а не нападать на критика.

Любой отход от генеральной линии российской власти сейчас оборачивается проблемами для отщепенца. Но возмущаться такой ситуации в России уже некому. Все публично сомневавшиеся в великолепии питерских чекистов или физически уничтожены, или посажены за решетку по надуманным обвинениям, или были вынуждены покинуть страну. Всем громким недовольным тем или иным образом заткнули глотки.

А теперь понимаете, если российская власть так обращается со своими согражданами, то как она тогда относится к Донбассу, куда поставила своих ручных куриных клоунов? Питерские чекисты живут в альтернативной реальности и достучаться до них, увы, невозможно. Возрастные люди советской ментальности у власти это тромб в теле российской государственности. Но надежды на молодежь нет. Навальный подозрительно молчит о сносе пятиэтажек, а все остальные активисты пока не столь весомы и раскручены.

Современной российской государственности надо сторониться как прокаженного. Вот разве будет умный правитель за год до президентских выборов обрушить на себя столь мощную лавину массового недовольства как в истории с законом о реновации? Государство посягнуло уже на базовые людские ценности, лишая многих людей комфортного жилья по прихоти алчных девелоперов – зачем это делать, когда и так дела идут не ахти как по всем направлениям?! И ведь наверняка закон о реновации проталкивают ради того, чтобы освободившиеся площади застраивали какие-нибудь Роттенберги.

Сегодняшние российские новости страшнее любого фильма ужасов. Кошмары стали в России обыденностью и уже никого не удивляют. Важно только, что Рамзан Кадыров на выборах Главы Чечни набирает 99% – какой талантливый политик, это ж надо так стараться на благо простых людей чтобы достичь столь впечатляющего результата! Проще всего объявлять врагами тех, кто пытается иметь хоть какое-то собственное мнение, отличное от курса «Единой России». Только это путь в никуда. Расспросили бы лучше Януковича и поучились на его ошибках, но похоже в России президент и правительство уверовали в свою богоизбранность, полностью игнорируя здравый смысл, запросы времени и чаяния простых граждан.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

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