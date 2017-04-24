В этой консерватории уже ничего не исправить

Урок культурной политики в Московской государственной консерватории

Лекции о культурной политике России

«Уроки культурной политики» проходят каждую неделю по пятницам. У нашего курса они начались с февраля, а в Московской консерватории их преподают уже второй год, но раньше они почему-то были только у первого и пятого курсов, а теперь у всех. Преподает их [доцент кафедры гуманитарных наук Московской консерватории, кандидат экономических наук] Кульмухаметова Фарида Минахматовна.

Это поточные лекции, которые читаются даже не одному, а сразу двум курсам. Так как эта женщина [Кульмухаметова] имеет экономическое образование, она рассказывает в основном о финансировании искусства, о том, как это все работает, иногда переходит на какие-то явные пропагандистские штучки. Как правило, она просто зачитывает документы с сайтов Минкульта о том, сколько миллионов кому выделили. Пропагандистские темы все довольно очевидные — западные ценности против традиционных, традиционная семья, «женщине место на кухне, мужчине — на работе» и так далее. На первой лекции нам рассказали о государстве как субъекте культурной политики, о том, как нам навязываются западные ценности и, в том числе, .

В конце года студенты сдают зачет, но если поприсутствовать на определенном количестве лекций и сделать доклад, его можно получить «автоматом». Доклады можно делать на разные темы — финансирование культуры, культурная экспансия, патриархальная семья и прочее.

Как студенты консерватории воспринимают эти лекции

Студенты обычно особенно никак на все это не реагируют. Большинству просто по барабану. Активно реагирую только я один — при молчаливом одобрении меньшей части аудитории и достаточно громком неодобрении всех остальных. Я каждый раз как-нибудь выступаю на этих занятиях, я таким образом просто развлекаюсь: прихожу и троллю эту женщину. Те, кто меня не одобряет, говорят что-нибудь вроде «морду бы тебе набить», «что ты тут выэтосамое», «сидел бы молчал» и все в таком духе.

Как проходил урок 17 марта о «пятой колонне» и «предателях»

В аудитории было 30-40 человек. Начиналось все довольно сдержанно, преподавательница просто рассказывала, где и сколько платят нашим сотрудникам культуры, как с этим сейчас плохо и как все это в ближайшем будущем станет хорошо. Потом она сказала, что мне, мол, надо отойти, а вы, молодой человек, прочитайте вот этот текст [про «пятую колонну» и «предателей»]. Очевидно, преподавательница намеренно дала читать текст именно мне, зная, как я отношусь к этим урокам. Текст был на четыре страницы, во вводке объяснялось, что такое «пятая колонна», потом о том, чем эта «колонна» занимается в России, кто в нее входит, чего они хотят и так далее. И в конце этот список прекрасный [представителей «пятой колонны» в России]. На этот раз аудитория скорее реагировала одобрительно на мою иронию, хотя, как слышно на видео, не все. Большинству просто хотелось, чтобы все поскорее закончилось, и они бы смогли заниматься своими делами — и основное возмущение было по поводу того, что все слишком затянулось. Потом вернулась Фарида Минахматовна, забрала у меня бумажку и решила прочитать текст самостоятельно, уже без комментариев.

Что было на следующей лекции

Вчера (23 марта) на очередной лекции о культурной политике какие-то девочки с нашего курса делали доклад на тему, как хорошо было бы жить в патриархальной семье. Потом эта женщина рассказала, что она разговаривала с кем-то из учебного отдела, и они обсуждали, что меня можно было бы и отчислить. В конце она прочитала несколько абзацев о какой-то реформе финансирования и об институте меценатства.

Рассказы других студентов, присутствовавших на лекции, можно прочитать в фейсбуке и на сайте «Эха Москвы».

Записал Александр Борзенко