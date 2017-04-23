Почему Украина не знает своих героев?

Война без героев, герои без войны. Украина теряет большее, чем Донбасс

Раз уж мы не можем воспринимать историю без идеологии, почему не формировать её здесь и сейчас?

Сегодня ночью в Донбассе погибли ещё трое. Кто эти люди? Как они погибли? Никто не знает…

Об именах погибших мы в лучшем случае узнаём из сообщений волонтёров в фейсбуке, из информации отдельных “нерегулярных” подразделений или во время очередного награждения президентом военных. Зачастую государственные награды вручаются посмертно. Сегодня президент присвоил звание Героя Украины Евгению Тельнову.

Невольно стал свидетелем такого разговора:

— А кто такой Тельнов?

– Не знаю, Порошенко говорит, что тот подбил несколько танков под Мариуполем…

Всё. Я уверен, завтра никто о Тельнове не вспомнит. Как и о тысячах других погибших.

Почему так происходит? Что за безымянная война? Фактически негероическая.

Кто-то сможет сходу назвать пятерых атошников, получивших звание героев Украины? Уверен: нет.

Кто-то сможет без подготовки назвать пятерых “героев” АТО с той стороны? Уверен: да. Почему имена Моторолы, Гиви, Гиркина, Беса-Безлера, Бабая на слуху у многих, а наших Андрея Снитко, Сергея Табалу, Владимира Гарматия, Никиту Ярового, Тараса Сенюка и многих других нужно искать через поисковик?

А потому, что война странная. И герои, хоть и настоящие, но тоже странные. Хотя бы потому, что Надежда Савченко — тоже атошный герой Украины. Странный. Дело не в ней. Дело в подходе к героизации всего того, что происходит в Донбассе.

На местном уровне всё более-менее известно. Люди становятся на колени, когда везут гроб с телом погибшего местного парня. Его именем называют школы и улицы. А что в Киеве? Всё локально. Ведь война локальная… Майдан Незалежности стал (если стал) сакральным местом исключительно для революционных героев. И героям АТО там не место. Свечи в память о каждом погибшем в Донбассе на майдане не зажигают. Их портреты на Доме профсоюзов не вывешивают, колокольным боем о смерти ещё одного погибшего не оповещают. А потому никто героев АТО и не знает. Запроса на это нет.

“Почему в РФ уже сняли фильм про Моторолу, а в Украине про Никиту Ярового нет? Госзаказа нет? Госзаказа нет”

В России, которой, казалось бы (официально, во всяком случае), дела нет до Моторолы, из него слепили героя. В мартирологе, посвящённом людям, ушедшим в 2016 году, телеканал “Россия” поставил Моторолу рядом с Анджеем Вайдой. Да, смешно, да, грустно. Но ведь работает! По Лайф. ру видел, как люди встали во время просмотра фильма о Мотороле. Можно назвать их зомбированными. Но это именно то зомбирование, которого сейчас очень не хватает Украине. Точно так же, как не хватает “зомбирования” своими Олегом Кошевым, Зоей Космодемьянской и многими другими героями не Второй мировой, а именно Великой отечественной войны. А чем наша Великая отечественная отличается от той? По большому счёту, ничем, кроме того, что её войной (и уж тем более великой и отечественной) никто официально не называет. Исключительно стыдливым “АТО”.

И из-за этой стыдливой подмены понятий все беды. Заметили, как слово “блокадники”, ещё недавно имеющее героическое значение, в нынешней Украине стало уничижительным. В моём детстве “Дневником Тани Савичевой” зачитывались все. Но если Таня Савичева действительно блокадница, то почему точно так же называется и Семён Семенченко? А потому, наверное, что ничего своего придумать никто не может. Напомнить, кто придумал тех же “киборгов”?..

Я не знаю, чем занимается “Минстець”. Составлением списков сайтов, которые “шатают” ситуацию в стране, и другими, вероятно, очень важными и нужными вещами, но…

Я не знаю, чем занимается Институт исторической памяти “имени Вятровича”. Отменой 8 марта и, вероятно, тоже очень важными и нужными декоммунизационными вещами, но…

Я не знаю, чем занимается Минкульт, Госкино… Вероятно, тоже чем-то очень важным и нужным. Но почему в РФ уже сняли фильм про Моторолу, а в Украине про Никиту Ярового нет? Госзаказа нет? Госзаказа нет.

Я не знаю, чем занимается президент Украины. Вероятно, очень важными и нужным вещами, когда называет Ивана Мазепу борцом за независимость. Мне дела нет до Мазепы. История, и уж тем более украинская, — не та история, к которой нужно относиться эмоционально. Но раз уж мы не можем воспринимать историю без идеологии, то почему не формировать её здесь и сейчас? Именно в этот конкретный исторический момент.

Почему можно ломать копья, желая назвать именем Мазепы аэропорт в Киеве? Почему нельзя его назвать именем Ярового? Или Никита не такой героический герой, как Иван? Почему всех прилетающих в Киев и едущих по бориспольской трассе встречают билборды с рекламой чего угодно, но только не с портретами погибших героев АТО? Ведь это как раз тот самый случай, когда и нужно показывать свою “щеневмерлость”. Мы боремся, значит, мы живём. Но, увы, “бетон от Ковальской” важнее Никиты Ярового и тысяч других фактически безымянных героев этой странной безымянной войны, в которой мы теряем уже не только Донбасс, но и что-то гораздо большее.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ, Фокус