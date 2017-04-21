“Протесты” нацменьшинств в Украине. Несмешной цирк

Новость о том, что сотрудники СБУ предотвратили очередной постановочный спектакль, меня лично не удивила. А вот весьма удивительно с каким упорством Россия посредством своих агентов влияния пытается разыграть карту национальных меньшинств и их притеснения на Украине.

Группа безработных и тунеядцев за крохотное вознаграждение должна была изображать в Одессе возмущенных болгар. В момент шествия к консульству Болгарии на них должна была совершить нападение кучка проходимцев, изображающих праворадикалов. Всё это должны были заснять видеооператоры. Подобный сценарий мог родиться только в очень больной голове, космически далекой от украинских реалий.

Эта история в очередной раз подтверждает тезис о том, что российские кураторы украинского направления совсем некомпетентны и знают о положении дел в Украине только из программ Дмитрия Киселёва. Имитация бурной деятельности стала фирменным знаком команды Владислава Суркова, призванной дестабилизировать ситуацию на Украине.

Склонность к проведению постановочных шествий, маршей и митингов объясняется, прежде всего, корыстолюбием и сугубо рваческими мотивами. Собрали пятьдесят безработных для массовки, поснимали их с разных ракурсов, а в отчете для начальства написали, что было двести человек. Написали, что каждому дали по пятьсот гривен, а в действительности дали по сто. Разница, естественно, кладется себе в карман. Московским дирижерам этих спектаклей нет дела до происходящего на Украине, поэтому они нисколечко не заботятся даже о малейшей правдоподобности организуемых постановок.

Картинку сняли, деньги распилили – и все довольны.

Надо понимать, что те же болгары в Бессарабии и так живут себе вполне обособленно. Родовые обычаи и национальные нравы, скажем так, превалируют над украинским законодательством в местах компактного проживания болгар, гагаузов и албанцев. Но поскольку московские кураторы никогда и не бывали в Бессарабии, то им наивно кажется, что тема притеснения прав национальных меньшинств может сработать. У Старой площади на украинском направлении весьма ограниченный инструментарий и отвратительного качества человеческий материал, призванный заниматься несением смуты.

Поскольку с креативом в Москве нынче туго, то опять достали из загашника тему этнических меньшинств. Два года назад уже пытались её раскручивать, но тогда это закончилось арестом организаторов «Народной Рады Бессарабии», которых кураторы цинично подставили под статьи украинского уголовного кодекса. Наша песня хороша – начинай сначала. И давай опять крутить шарманку про несчастных болгар. Правда как-то умалчивается, что все болгары кто хотели уже давно обзавелись паспортами Болгарии и спокойно по ним выезжают в Евросоюз. Проблемы у болгар, безусловно, существуют, но пока они не столь существенны чтобы организованно маршировать по центру Одессы, требуя у властей преференций и соблюдения прав.

Надо понимать, что этот несмешной цирк не прекратиться в обозримом будущем. Безработных в стране предостаточно. Хватает в Украине и общественных организаций, готовых браться за любую халтуру ради легких денег, так что постановочные митинги еще обязательно будут.

Кураторы со Старой площади маниакально одержимы идеей расшатать Украину, только как это сделать по-настоящему они не знают.

За три года ожесточенности в российско-украинских отношениях утомились все стороны. У российских кураторов нет свежих идей, они прилично подустали и эмоционально выдохнулись, поэтому обречены на повторы. Весь этот несмешной цирк будет продолжаться до тех пор, пока Владислав Сурков будет ответственен за украинское направление в администрации президента РФ. После болгар у Старой площади вторая по значимости тема это венгры, так что следует ожидать, что где-нибудь в Берегово пройдет очередной круглый стол с требованием предоставления автономии мадьярам, а в Мукачево пройдет митинг с лозунгами, например, о том, что в местных школах надо учить детей на венгерском языке. С румынами Буковины недавно была свистопляска в Черновцах, так что по идее теперь черед венгров. Фантазия ведь у кремлевских кураторов крайне ограниченная.

Все эти поползновения Старой площади изначально были направлены, прежде всего, на актуализацию Минского процесса, но, как известно, а воз и ныне там. Минские соглашения заранее были невыполнимыми, так что какой смысл сейчас проводить все эти вспомогательные глупости?! Разве что для обогащения кураторов на освоении выделяемых бюджетов.

Нынче все предсказуемо. Будут опять попытки раскачки на теме этнических меньшинств. И опять постановки будут пресекаться сотрудниками СБУ. Замкнутый круг и тупик. Старой площади надо что-то изображать в Украине, но новизны в мыслях нет и поэтому опять будут болгары, румыны и венгры. Идеи останутся прежними, меняться будут только актеры для массовок постановочных спектаклей. Все это скучно, зевотно и совершенно не интересно.

Команда Суркова и реальная политика – вещи несовместимые. Только симуляция, только профанация, только постановка, только замаскированное безделье.

Каждый зарабатывает как может. Украинские граждане соглашаются участвовать в этих постановках явно не от хорошей жизни. Несмешной цирк, устраиваемый российскими кураторами украинского направления, мне лично уже изрядно надоел. Даже плакаты красиво нарисовать не сподобились. Даже перечень мнимых претензий выучить на зубок не смогли. Приличные актеры солидных денег стоят и связываться с кремлевскими пройдохами явно не спешат.

Кризис жанра у Кремля налицо. Да только Украина сейчас в России не в тренде, так что жителям Одессы, Ужгорода и Черновцов еще неоднократно придется наблюдать подобную вымученную ерунду. Скучно всё и предсказуемо.

Сдулась Старая площадь. Болгары, румыны, венгры – и так по кругу до бесконечности. Трудно заниматься осмыслением подобной околополитической чепухи и не слишком весело. Несмешной цирк эта сегодняшняя политика России в Украине.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

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