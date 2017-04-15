«ДНР» следует расшифровывать как «Денег нет – радуйтесь!»

У российского политического консультанта Александра Казакова, работающего с Александром Захарченко, на страничке в Фэйсбуке одним из мест работы значится «Директор» в «Центр либерально-консервативной политики имени П. Столыпина и П. Струве». Так вот судя по нелепой агитационно-пропагандистской показухе, что происходит в квазигосударственных образованиях, ему в пору указать место работы «Главный идиот» в «Центр тоталитарно-советского дебилизма имени И. Сталина и Л. Берии». Имея приличные финансовые и человеческие ресурсы господин Казаков устраивает дурацкие постановки, от которых у вменяемых и адекватных людей только волосы встанут дыбом от удивления режиссерской некомпетентностью.

Согнать студентов и бюджетников в чистое поле, заснять их с квадрокоптера и потом это представить как мобилизационный резерв это чистейшая, беспримесная тупость.

Поставьте себя на место подневольных из Донецка: вы занимаетесь своими личными делами, никого не трогаете, а к вам в дом приходит отморозок с «Калашниковым» в руках и говорит, что вы такого-то числа добровольно-принудительно должны отправится маршировать строем по кизякам и буеракам. И вот тысячи донетчан с кислейшими физиономиями, не скрывающими недовольство происходящим, вынуждены тащиться в поле и слушать там пьяные речи «окорочкового мыслителя», априори не способного ни к чему созидательному. Заметьте, что дело происходит весной – везде грязь, в полях гуляет степной ветерок. Велик риск промочить ноги. А может и продуть.

Удовольствия никакого, а вот отвращения море. Кому понравится такое обращение с людьми? На кого рассчитан подобный дешевый цирк во главе с несмешным клоуном Захарченко? Грозить кулаком он может разве что санитарам психиатрических больниц, давно уже ждущих, когда Захарченко окажется в их заботливых руках. Казаков в «ДНР» демонстрирует самые отвратительные и антигуманные методы работы с населением, позаимствованные из Российской Федерации. С людьми обращаются как с бесправным скотом. Хорошо еще, что в шахты подневольных не загнали и не заставили ползти пластом по забою.

В Донецке думают, что подобными роликами напугают официальный Киев, но столь топорные видео возымели лишь обратный эффект. Толпа немотивированных, замученных, вялых людей показывает, что в Донецке нынче мало кто хочет воевать. На лицах четко написано безразличие к дешевой постановке. Насильно мил не будешь – тот самый случай. У Захарченко и его пиарщиков нет козырей в рукаве. Им нечем пугать, удивлять и привлекать. Все их потуги вымучены, абсурдны и комичны.

Ну не сочетается печать бытового алкоголизма на лице Захарченко с постоянным камуфляжем, в который его облачают имиджевые консультанты! Воин должен быть естественно статен, бодр и энергичен, а не с мешками под глазами от беспрерывного запоя как у Захарченко.

Ну и апелляция к советскому прошлому и победе в ВОВ – это уже просто притча во языцах. По какому праву Захарченко и сотоварищи пытаются приватизировать великое историческое наследие?!

Почему донетчане считают, что именно их деды внесли наибольший вклад в победу над немецким фашизмом, а не деды нынешних киевлян, харьковчан и одесситов?

Культурные аллюзии к советскому прошлому всегда возникают там, где нет никаких контуров будущего.

Разговорами о воевавших дедах пытаются заболтать насущные проблемы и отвести внимание населения от удручающего настоящего, в котором пребывают квазигосударственные образования, наспех слепленные кремлевскими кураторами по образу и подобию Абхазии с Приднестровьем. Все разговоры о победе над фашизмом – это, говоря языком нынешних российских дипломатов, «понты для приезжих». Только эту пропагандистскую лапшу умные одесситы, харьковчане и киевляне очень быстро автоматически стряхивают с ушей. Глядя на словесные эскапады Захарченко так и хочется вспомнить Станиславского, сказав: «Не верю!».

Прямая линия Захарченко с жителями Украины — это еще одна нелепица, сотворенная политтехнологическими бестолочами из Донецка. Дело в том, что прямая линия – это сугубо российская форма коммуникации народа и власти. Все же знают, как подобные прямые линии проводятся с Путиным – заранее отбираются удобные вопросы, задают их только тщательно проверенные и согласованные администрациями люди.

Попытка применить российский политический формат на Украине — это заранее провальная затея. Ну отвыкли на Украине от советской постановочной показухи – можно это уже наконец смекнуть за двадцать пять лет?! Не работает этот метод, не работает.

Да и кому по-настоящему на Украине сдался Захарченко? Персонажей такого образовательного уровня на каждой станции технического обслуживания можно легко найти с десяток. Чем может быть интересен донецкий невежда украинцам? И что у него спрашивать? Относятся ли к генномодифицированной продукции «Гавриловские курчата»? Когда вы наконец на трезвую голову прочтёте учебник истории и уясните для себя, что Шухевич и Шушкевич это два разных человека? Не надоело ли вам быть марионеткой в руках российских советников? У меня к этому обалдую вопросов нет. Скучный он, тривиальный, предсказуемый и заурядный. Унылая серая посредственность, выбранная кураторами на роль главы лишь из-за своей никчемности.

Квазигосударственные образования впадают в безвременье. Можно как угодно относиться к Мотороле и Гиви, но они были харизматичными, яркими и запоминающимся. А теперь в Донецке однообразное вязкое болотце. В крае восторжествовавшего советского коллективизма броских индивидуальностей быть не должно. Все должны ходить строем, не выделяться из толпы, петь хором осанны Захарченко, молоть чепуху про воевавших дедов, брызгать ненавистью к Киеву и обещать приехать туда на танках.

В последнее время аббревиатуру «ДНР» следует расшифровывать как «Денег нет – радуйтесь!».

На Старой площади донецким клоунам теперь стали уделять гораздо меньше внимания – не до них сейчас. На внешнеполитической арене все сосредоточены на Сирии, а на внутренней – ростом протестных настроений и предстоящими в следующем году президентскими выборами. При такой ситуации квазигосударственные образования на Донбассе будут финансироваться по остаточному принципу – будь швырять кость чтобы совсем с голоду не подохли, но не более того.

Если вдруг будет учреждена политтехнологическая антипремия за самые неудачные проекты, то среди её первых лауреатов обязательно должен быть Александр Казаков. Уж слишком бестолково он проводит кампанию по мифологизации торговца курятиной. К сожалению, Донецк сегодня превратился в полигон для неумелых пиарщиков.

Скучно братцы, скучно, смотреть на всю эту предсказуемую туфту с постоянными отсылками к 1945 году. Нелепая показуха, продуцируемая Казаковым, лишь увеличит неприязнь украинцев к существованию квазигосударственных образований. Скоморох и петрушка Захарченко уж слишком жалок, уже ведь всем давно не смешно от его тупых выходок.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

Об авторе:

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.

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