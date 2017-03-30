Гэбизм как форма управления российской власти

Помнится, году еще эдак в 2006 сидя за столиком в кафе рядом с метро «Автозаводская» беседовал я о российской действительности с мудрым человеком, в прошлом занимавшим серьезные должности в «Коминефти» и «Севергазпроме». И говорил он мне следующие вещи:

– Запомни – главная проблема России это гэбисты. С ними житья нет и уже не будет. Гэбисты хуже, чем бандитизм девяностых.

– А чего так? – поинтересовался я.

– Потому что страной правит гэбист и законы ему не писаны. Более мелкие гэбистыодурели от вседозволенности и творят что хотят.

– Пострадали от них?

– Ещё как! Должны были меня назначить руководителем одного из региональных отделений «Газпрома». Назначение было согласовано на самом верху компании. Оставались лишь бюрократические формальности. Собирался уже переезжать в регион. И вдруг оказывается, что одному фсбшному генералу захотелось порулить в газовой отрасли. Он вентиля и трубопроводы даже по телевизору не видел. Но желание гэбиста в этой стране неприкосновенно. Назначили его руководить региональным отделением «Газпрома», я остался в пролёте. Стоны из региона от его управленческих методов даже в Москве слышны…

– Печально, – сказал я.

– Обычная история для современной России, – с горечью в голосе констатировал собеседник.

А ведь это был 2006 год, когда Путин правил всего шесть лет. Прошло десятилетие и российский народ окончательно устал от чекистской кодлы, обнаглевшей за время властвования Владимира Владимировича.

Вертикаль российской власти достаточно проста: Пункт первый – Гэбист всегда прав. Пункт второй – Если гэбист не прав, смотри пункт первый.

Всю полноту власти имеет верховный гэбист сиречь Владимир Владимирович. Чем меньше погоны у гэбиста – чем меньше у него неофициальных властных полномочий и ресурсов.

Надо понимать, что власть сосредоточена именно в руках гэбистов, а не силовиков как класса в целом. Денис Вороненков был силовиком, но не был гэбистом и поэтому предсказуемо проиграл в войне с генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. Военные, милиционеры, прокуратура, пограничники, налоговики всегда будут проигрывать гэбистам все подковерные схватки пока Путин у власти. Рычаги реального управления громаднейшим государством сосредоточены в руках весьма узкой группы лиц сомнительных интеллектуальных способностей и личностных качеств.

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Среднестатистический гэбист это косный консерватор-ретроград, в штыки воспринимающий всевозможные новшества и считающий, что всё должно быть строго по уставу. Гэбист отличается от военного немногословностью, закрытостью, строгостью и специфическим снобизмом. Гэбист это квинтэссенция государственной бюрократии, помноженной на природную тупость. При общении с гэбистом бесполезно апеллировать к логике, здравому смыслу и прогрессу человечества за последние две тысячи лет. Понять алгоритм рассуждений гэбиста обыкновенному гражданину не представляется возможным. «Круглое – носим, квадратное – носим» – вот в самых приблизительных чертах стиль рассуждений бывших сотрудников КГБ и нынешних ФСБ.

Гэбизм как форма государственного управления хуже, чем царизм с крепостным правом. А всё потому, что царь был благороден и любил свою страну, а гэбисты любят лишь самих себя. Справедливости при гэбизме нет, не было и никогда не будет.

Главная отличительная черта гэбистов – маниакальное желание лезть во все места без мыла. Вмешательство гэбистов во все сферы жизнедеятельности российского государства давно уже стало притчей во языцех.

Гэбисты в России это закрытая привилегированная каста, служащая основным монолитом и опорой путинского режима. Они связаны круговой порукой. Они материально заинтересованы, чтобы подобный порядок вещей сохранился в России как можно дольше. Они не гнушаются никаких методов для расправы над инакомыслящими и устранения неугодных. Гэбисты это бездушные роботы, для которых простая человеческая жизнь не стоит и копейки. Гэбисты это олицетворение антигуманной российской жесткости. Попасть просто так с улицы в ФСБ невозможно. Берут на службу лишь родственников и знакомых за мзду. Сплошь внуки генералов, дети полковников и зятья уважаемых людей.

Именно узурпировавшие власть гэбисты и являются тормозом для поступательного цивилизационного развития российской государственности. Они не хотят меняться сами и менять мир вокруг – их всё устраивает. Лагерная жестокость тридцатых, дремучесть позапрошлого века, угрюмость, ущербность, озлобленность – гэбисты неизменны в своем облике. Все случаи, когда невольно приходилось пересекаться с российскимигэбистами, я вспоминаю с отвращением. При общении с гэбистом очень трудно сдержаться, чтобы не ударить его чем-то тяжелым. Ехидная, противная рожа тошнотворным голосом объясняет какую-то туфту, которая тебя мало волнует, но ведь её сочинил такой же заскорузлый гэбист и ты невольно стал заложником этого замкнутого круга врождённого скудоумия. Гэбисты в России – священные коровы и поэтому приходится сцепив зубы слушать всю ту пургу, что произносят их грязные рты. А физиономии у гэбистов – жуть! Отвратные, самодовольные хари и мерзкие свиные ряшки.

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Гэбистская вертикаль власти позволяет Путину держать страну в ежовых рукавицах. Да, гэбизм эффективен для контроля над массами и подавления любой их воли, но жить под колпаком гэбистов невыносимо. ФСБ одержимо прослушкой телефонов граждан, взломами личных страниц в социальных сетях, обысками позволяющих себе публично критиковать власть. Простому россиянину очень трудно беречь в целостности и неприкосновенности своё личное пространство. К превеликому сожалению, другой системы управления государством в России не предвидится в обозримом будущем. Выборы имеют имитационный характер, большая часть оппозиции зачищена и взята гэбистами на крючок. Несогласных попросту шантажируют уголовными делами и преследованиями.

И в заключении хочется вспомнить классика спортивного репортажа Николая Озерова: «Нам такой хоккей не нужен!».

Украине подобное «счастье» как гэбизм триста лет не снилось.

Нам такой административно-управленческий стиль не нужен! Донецк и Луганск нынче имеют возможность попробовать гэбизм на вкус – кураторов из ФСБ там ведь предостаточно. Зараза гэбизма не должна проникнуть на украинские территории. В украинской прессе в последние годы много плохого пишется про Россию и русских, так вот весь этот поток негатива следует адресовать гэбистам – именно они виноваты в том, что творит Россия на внутренней и внешней политических аренах. Гэбисты это вертухаи с барскими замашками и королевскими амбициями. Сторонитесь ФСБ и гэбистов – счастья они еще никому не принесли.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

* При перепечатке просьба указывать источник — «Гуляй Поле», с указанием гиперссылки во втором абзаце.