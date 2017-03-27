Димон, Лешка и все, все, все

В Российской Федерации нынче разворачивается крайне любопытная история. Фильм-расследование Алексея Навального «Он вам не Димон», посвященный имущественным схемам премьер-министра Медведева, набрал уже десять миллионов просмотров на ютубе. Фильм активно обсуждают в политических кулуарах и социальных сетях. Разоблачителя Навального облили зеленкой карманные кремлевские активисты. На Медведева обрушился шквал критики с разных сторон. И конечно украинский гражданин должен иметь свое понимание данной ситуации, потому что в нынешних исторических обстоятельствах она так или иначе скажется на украино-российских отношениях.

Главный вывод лично мне очевиден: падение популярности Медведева — это плохо для Украины. Самое главное, что должен знать о Дмитрии Анатольевиче рядовой житель Умани и Смелы это то, что будь Медведев в 2014 году Президентом России, никаких зелёных человечков в Крыму не появилось бы. Я неоднократно слышал от московских политологов мысль о том, что Медведев не решился бы на крымскую авантюру. Слишком разные они люди с Путиным.

Юрист по образованию Медведев в первую очередь думает категориями международного права и просчитывает возможные последствия согласно устоявшимся законодательным нормам. Гэбист с мачистскими наклонностями Путин в первую очередь думает об одобрении своих действий внутри государства, не особо концентрируясь на внешнеполитических факторах. Медведев более молод, современен, здравомыслящ и адекватен, чем Владимир Владимирович.

Решение временно передать президентское кресло Медведеву в 2008 году было одним из самых мудрых за все время властвования Путина. Если бы он тогда дал зелёный свет такому же костному заскорузлому гэбисту Сергею Иванову, то застойный коллапс наступил еще раньше. Время правления Медведева российские интеллектуалы характеризуют как оттепель – стало свободнее дышать, уменьшилось давление махины государственного аппарата на бизнес и население, свежая кровь влилась во все сферы жизнедеятельности страны. Возвращение Путина на трон стало откатом назад. Владимир Владимирович принялся закручивать гайки и топтать все ростки инициатив, начатых более интеллигентным и либеральным преемником.

Надо уяснить, что в 2018 году в Российской Федерации будут не выбора президента, а выборы Путина Путиным. Данный акт коллективной политической шизофрении печален и неизбежен. А вот в 2024 году уже возможно будут какие-то поползновения в сторону смены акторов. В 2024 году Путину будет семьдесят два, а Медведеву пятьдесят девять. И конечно именно Дмитрий Анатольевич будет первоочередным кандидатом на главный пост как уже имеющий опыт управления государством.

Еще возможным преемником называют Алексея Дюмина, ныне являющегося губернатором Тульской области, а ранее бывшего личным охранником Путина. Так вот Дюмин это конечно катастрофа, потому что по менталитету это чопорный гэбист, привыкший катать квадратное и носить круглое. Пока президентом России будет Путин никаких улучшений в украино-российских отношениях не предвидится. При Путине будет продолжаться приднестровизацияквазигосударственных образований на Донбассе с вязкими и тягучими боевыми действиями, бестолковые круглые столы по проблемам национальных меньшинств Украины, липовые общественные организации, нелепые проплаченные митинги за децентрализацию и прочая тягомотина. И лишь гипотетическое президентство Медведева даёт надежду на то, что кремлевская галиматья на Украине прекратиться. Совершенно неважно, что Медведев отдал приказ российским войскам войти в Южную Осетию в августе 2008 года – там была совершенно другая история и параллели с украинскими реалиями неуместны.

А вот Алексей Навальный, хоть и считается в России оппозиционным политиком, вряд ли должен рассматриваться как друг Украины. Если Дмитрий Медведев это наименьшее из всех возможных кремлёвских зол, то Алексей Навальный это симулякр, грантовый бройлер и популист. За спиной у Навального только болтовня и никакого опыта серьёзной управленческой работы в государственном секторе. Умеет кричать на площадях, рыться в нудной документации и разоблачать жулье, но это все специфические навыки. Лимонов давненько написал, что Навальный это скучный адвокат-сутяга с портфельчиком, набитым кучей бумаг. Да, он статен, говорлив, умеет произвести впечатление и вызвать симпатию у молодежи, но четкого понимания внутренней и внешней политики России у него нет.

Навальный это политик для посетителей кафетериев внутри Садового кольца, у которого практически нет поддержки в провинциальных регионах. Ну и высказывание Навального о том, что Крым по понятиям таки наш российский, хотя с правовой точки зрения с ним не всё чисто, достаточно широко известно.

Украинцы могут сколько возмущаться внешней политикой Путина, но Владимиру Владимировичу от этого не холодно и не жарко. Украинцам остается только ждать смены первого лица в Российской Федерации, только в ближайшие годы этого, увы, не предвидится. Пока только с Медведевым можно связывать надежды на потепление. Украинцев не должно волновать сколько особняков, вилл, усадеб, земельных угодий, фермерских хозяйств и винокурен фактически принадлежат Дмитрию Анатольевичу.

Самое главное, что Медведев это вполне разумный договороспособный политик, с которым можно вести взаимовыгодный диалог. Сейчас он премьер-министр и сосредоточен на внутренних российских проблемах. Принятие внешнеполитических решений нынче не его прерогатива, а Путина. Хотя, конечно, прогнозы – дело неблагодарное. В своё время кого только не называли преемником Ельцина. То фаворитом был Борис Немцов, то все говорили о Сергее Кириенко, а потом из ниоткуда как чёрт из табакерки выскочил ранее неизвестный и неприметный гэбист, который и захватил фактическую власть в России на десятилетия.

Российские подконтрольные Кремлю медиа сейчас стараются размыть повестку и увести внимание общества от расследования Навального. Российского обывателя заставляют отвлечься от сочинской виллы премьер-министра Медведева и сфокусироваться на изнасиловании Дианы Шурыгиной, освобождении воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, опять же на украинских событиях или вооруженных столкновениях в Сирии. Российские либералы разумеется возмущены богатством Медведева и оформлением имущества на однокурсников по юридическому факультету Ленинградского государственного университета, а вот консервативное большинство покорно проглатывает полученную от разоблачителя Навального информацию.

Я полагаю, что Медведев все-таки оправиться от полученного удара. Массам продолжат засорять мозг. Возникнут новые разоблачения и громкие сенсации. О поместьях Медведева постепенно начнут забывать. Все-таки человека, любящего «LedZeppelin», трудно назвать совком и ретроградом. Лишь возвращение Медведева на президентский пост дает Украине призрачную надежду на улучшение взаимоотношений с северным соседом. Только не сочтите мой текст апологией Медведева – у него хватает недостатков. Просто других сносных сменщиков Путина на горизонте пока не наблюдается.