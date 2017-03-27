В Киеве расстреляли бывшего депутата Государственной Думы России, гражданина Украины Дениса Вороненкова. При этом киллер был ранен телохранителем Вороненкова и задержан, но затем умер в больнице. Телохранитель также ранен. Врачи борются за его жизнь.

Украинские версии

Версия 1. «Рука Кремля»

Основная версия убийства в центре Киева экс-депутата Госдумы – это политическое убийство, совершенное спецслужбами (или по их заказу) РФ в качестве мести за его предательство. И для устрашения других – чтобы «крысы не пошли за ним вслед».

Президент Украины назвал убийство Дениса Вороненкова «актом государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений». «Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлявшийся в разных европейских столицах. Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича в введении в Украину российских войск», – заявил Порошенко на совещании с силовиками.

Мало того, он связал убийство экс-депутата с терактом на оружейных складах: «Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине».

О том, что Россия не простила Вороненкову переезда в Украину говорит также советник главы МВД Антон Геращенко. «Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат. Он был убит в отместку за то, что он и его супруга дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс“.

При этом он напоминает о похожих случаях с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета и видит руку российских спецслужб. «КГБ СССР также убило немало лучших сынов России и Украины. Но и это не удержало Советский Союз от развала», – надеется он.

Версия 2. «Рука Януковича»

Генпрокурор Украины Юрий Луценко связал убийство Вороненкова с делом Виктора Януковича. Версия о заказе на убийство Вороненкова со стороны команды беглого экс-президента Украины, который известен своей богатой криминальной биографией и такими же методами – совершенно реалистичная, так как депутат является свидетелем по делу о госизмене Януковича.

«Циничное убийство одного из свидетелей, проходящих по делу о госизмене экс-президента Януковича. Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу», написал он в Фейсбуке.

Если это так, то Кремлю стоило бы серьезно осадить своего “гостя” Виктора Федоровича, который сам один и так принес всей России огромное количество несчастья и проблем. И продолжает собирать шишки на головы кремлевских правителей.

Российские версии

Понятно, что российская сторона категорически опровергает свою причастность. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала комментировать теракт отказался, но потом обвинения отверг, возложив вину на Киев – ибо он не смог обеспечить безопасность Воронекова.

В свою очередь в информпространство уже вброшено множество версий, большинство из которых абсурдные. Среди них наиболее распространенная: «это сделано СБУ чтобы обвинить Москву».

К слову, о том, что на Вороненкова будет охота – было понятно изначально: случай с Александром Литвиненко и Ильей Богдановым тому примеры. Мало того, россияне даже сигнал соответствующий подали: в СМИ была запущена кампания по информационному прикрытию будущего преступления. Так, близкие к Кремлю издания в феврале 2017 перепечатали пост из Фейсбука некого военного эксперта о том, что СБУ собирается устранить Воронекова и Максакову – чтобы мол была «сакральная жертва» для обвинения Москвы (как будто других уже существующих поводов у Киева мало).

Еще одна схожая версия: «Вороненков не нравился радикалам Украины, именно они дали ему чёрную метку, а убрали Вороненкова заметьте аналогично стилю убирать людей радикалов» и «Правый сектор напомнил про голосование за Крым».

Есть и бизнес-версия: «мы не знаем, до конца с кем он “делал интерес”.. Возможно заткнули, что бы молчал…».

Даже видны попытки бросить тень на Илью Пономарева, на встречу с которым Вороненков и шел: «(выгодно – ред) видимо тому, кто его пригласил!!!!!! позовем, убъем – на нас не подумают».

Такая тактика России не нова, точно так было при их теракте с МН-17: вбрасывались даже откровенно идиотские версии (например, что трупы были загружены ранее), чтобы просто запутать обывателя и прикрыть основную версию убийства.

Как сработали спецслужбы

Спецслужбы не могли не предвидеть намерений устранить свидетеля Вороненкова. Об этом, во-первых, свидетельствует приставленная к нему охрана (видимая и невидимая постороннему глазу). И специалисты наверняка ему рекомендовали вообще не светиться, а залечь «на дно». Благо финансовых возможностей у того было предостаточно.

Ну и повреждения киллера: два ранения в область грудины и головы, а также сквозной выстрел в голову, свидетельствует о меткости охранника.

Однако Денис Вороненков, видимо, предпочел публичность, рассматривая ее как гарантию своей безопасности: давал многочисленные интервью (в том числе российским СМИ – а значит номер телефона, по которому можно определить местоположение абонента, у российской стороны был), ходил на встречи с друзьями-знакомыми. Вот и в этот трагический день он направлялся на встречу с экс-коллегой по Госдуме Ильей Пономаревым.При чем, верх безрассудства: понимать, что они оба являются врагами Кремля, но встречаться в гостинице, принадлежащей спецпредставителю Путина Александру Бабакову… Потому можно говорить и об излишней беспечности к своей безопасности.

Что касается характера исполнения убийства Вороненкова, то не будет большим удивлением, если исполнителем вдруг окажется какой-нибудь криминальный элемент (при чем из местных). Чаще всего их нанимают (из Крыма или оккупированных районов Донбасса) для выполнения грязной работы, перед этим обучая и обеспечивая необходимыми орудиями убийства. Их нанимают практически за гроши (в случае с Геращенко у них даже 100 долларов на такси до границы не было). Такая тактика позволяет умыть руки в случае провала. Да и если их убьют во время операции – то и не жалко, они «расходный материал».

Какие выводы следует сделать

Убийство Дениса Вороненкова – это еще один звонок (очередной), что зона АТО не ограничивается территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А поле битвы с Россией – вся территория Украины. Это надо просто принять и вести себя соответственно.

СБУ и другие украинские спецслужбы постоянно ловят диверсантов и предотвращают теракты. Например, вот только накануне СБУ задержала группу диверсантов в Одессе (организатор работала на госслужбе), которая готовила убийства украинских активистом на юге Украины и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Перед этим было покушение на Антона Геращенко, а еще раньше – на Андрея Парубия.

Но ко всем людям по сотруднику спецслужб не поставишь. Да и наши люди будут явно против. Но бдительность и неравнодушность к происходящему не помешает каждому.

В зоне особого риска – россияне, уехавшие из России и занимающиеся в Украине активной общественно-политической деятельностью. Можно вспомнить хотя бы экс-фсбшника, а потом активного участника АТО Илью Богданова. Другого из моих московских знакомых, работавшего ранее у Суркова, пытались отравить в феврале 2016 года – но хорошо, что обошлось (быстро среагировали). А покойный сейчас россиянин Александр Щетинин категорически отказывался общаться с бывшими земляками – он понимал все риски, поговаривая, что «нутром чувствует у каждого погоны под рубашкой».

Западу же следует, наконец, услышать Киев, который уже даже в Международном суде ООН кричит: Россия является страной, поддерживающей терроризм. А гидре терроризма надо отрезать не щупальца – ибо на их месте вырастают новые, а отсекать голову.