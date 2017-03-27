Конец экспансии Кремля

Несмотря на то, что Путин вне сомнений пойдет на очередной срок и выиграет выборы, за малозначимой заметкой о развертывании избирательного штаба Путина кроется разворачивание «кремлевского бульдозера» на 180 градусов. Уже сейчас видно, что кампания будет строиться вокруг единственного фетиша – «Крымнаш». Ради этого уже предложено перенести день выборов президента на 18 марта – день крымского «референдума» и официальной аннексии. Однако уже в этом году Путин не принял участия в празднованиях. И в самом Крыму градус восторга снизился до открытого неудовольствия даже в Севастополе.

Обо всем остальном лучше вообще молчать. Речь в первую очередь об «успехах» путинской внешней политики, которую кремлевские политтехнологи решили «намазать» россиянам вместо масла на утренние, вечерние и особенно воскресные бутерброды, которые надо кушать под эфиры Дмитрия Киселева. Это особенно стало актуально после «брянских школьников», которые доказывали школьному руководству, что кремлевский король – голый. Компетентные органы и первая линия государственной промывки мозгов в виде школьных педагогов не обольщаются – школьники передают настроения и разговоры в кругу своих семей. И с этим надо что-то делать. И как мы видим – кивание на санкции не работает.

Главная проблема Кремля – внешняя политика и «успехи» России должны вообще исчезнуть из эфира. И штабы политтехнологов собирают для того, чтобы придумать, чем заполнить медийный вакуум. А это та еще проблема. Потому что именно на внешней экспансии строился весь третий срок Путина. Потому как вся внутренняя политика Путина потерпела полный крах за два предыдущих срока того же Путина плюс каденция формального президента Медведева, при котором Путин был премьер-министром, то есть нес полную ответственность за экономику, крах которой и вынудил его переключить внимание на внешнюю арену. Путин не мог себе позволить отвечать на такие неудобные вопросы, как:

крах «Плана Путина» 2007 года (до сих пор нет ответа, что это была за химера?);

где обещанное удвоение ВВП (ну кроме конечно, заоблачного личного обогащения самого Путина и его окружения)?;

догнала ли Россия Португалию по размеру ВВП на душу населения?;

почему капитализация «Газпрома» в 2016 составила 37 млрд. долл. вместо обещанного когда-то триллиона?;

где анонсированные Чубайсом нанотехнологии, вместо которых только уголовные дела по факту разворовывания денег?;

реальные итоги нацпроектов (доступное жилье, медицина, образование, сельское хозяйство)?

Как известно, вместо ответов на эти вопросы в Кремле придумали авантюру с Крымом, эффекта от которого хватило только на несколько месяцев, после чего опять для отвлечения внимания пришлось развязать уже открытую войну на Донбассе.

И дальше уже пошло безудержное коллекционирование «чемоданов без ручки». Хотя у Путина прекрасно понимали, что главная неприятность в этих «чемоданах» – это не отсутствие «ручки», а «плата за багаж». А это как раз то, чего избиратель точно не хочет видеть, слышать и конечно платить из своего кармана.

Уже сам Крым и счета на его содержание за счет федерального бюджета и дополнительных поборов со всей России вынудили Кремль отвлечь внимание войной на Донбассе. Однако как мы все помним, Путин «кинул» все население Донецка и Луганска, жаждавшее крымского сценария и кричавшее «Путин – введи войска» в ожидании российских пенсий. Министерство финансов России не могло позволить навалить на себя такой груз, и поэтому об аннексии Донбасса по Крымскому сценарию не могло быть и речи.

Традиционный кремлевский подход на отвлечение внимания толкнул Путина не только в Сирию, но и на попытки перекроить политические ландшафты в Европе и привести к власти дружественные политические силы.

Вашингтонская липучка для кремлевских мух

Главной ставкой были, конечно, выборы в США. Но этот «Сталинград» Путин проиграл. Несмотря на постоянные мантры о крахе однополярного мира, в Кремле исходят из того, что вся кухня мировой политики делается в Вашингтоне.

Москва цинично «вытирает ноги» об Европу, просто потому, что знает, что ЕС и сейчас покупает в России 30% нефти и 37% газа, и в ближайшие годы Россию точно невозможно выкинуть за борт как поставщика энергоносителей, как это случилось с Саддамом Хусейном после захвата Кувейта.

Но на Вашингтон у Путина нет никаких рычагов влияния. Зато Вашингтон в лице проклятого Обамы не просто ввел санкции против России за Крым и Донбасс (чего не делали даже после Грузии), но и принудил к аналогичным мерам Евросоюз.

Москва очень рассчитывала, что на волне паники удастся привести к власти более лояльных политиков. Это в первую очередь касалось США, где Трамп два года обещал наладить отношения с Россией. Вся картинка сходилась – Трамп обещал то, что хотел слышать избиратель, и за Трампом стояла команда московских курьеров. Поэтому в Москве так бурно праздновали победу Дональда. Но как писалось в предыдущем материале победа Трампа была кампанией стратегической дезинформации республиканцев. А ориентированная на Москву команда новой администрации президента Трампа – «липучкой для кремлевских мух», которыми сейчас «отрывает крылья и головы» большая команда «натуралистов» в Конгрессе, ФБР и федеральной прокуратуре США.

Именно провал Вашингтонской игры является для Кремля стратегической катастрофой, после которой надежды на изменения власти в европейских странах сейчас становятся откровенно призрачными. Кремль уже проиграл выборы в Нидерландах, где у власти остался Рютте, которому «стучит в сердце пепел» жертв рейса МН-17.

Также становятся призрачными надежды на победу Ле Пен во Франции или смещение Меркель в Германии. Меркель может проиграть грядущие выборы, и даже уйти, но с республиканской властью в Вашингтоне нет никаких надежд на изменение политики Германии на более лояльную Москве и на снятие санкций.

Требуется Оруэлл

И вот после всего этого у пропагандистов и политтехнологов Кремля стоит задача придумать «клофелин», которым надо напрочь вымыть из голов два года истеричной пропаганды о внешнем величии и могуществе России. Чтоб все было, как у Оруэлла в «1984», где ораторы на массовом митинге умели переобуваться на ходу. Надо сказать, что есть свежий пример скоростного переобувания. Но это не Путин, а Эрдоган, который за два года сумел «побить посуду» и помириться с Путиным.

Нынешние попытки Кремля снова поднять ставки в игре на Донбассе в виде признания бумаг «ЛДНР» и прочего на внутреннем фронте будут иметь обратный эффект. Российский избиратель любит «халяву», но больше всего не любит платить по счетам. А речь идет именно об «оплате багажа» этих «путинских чемоданов без ручки».

Российский избиратель в эпоху усыхания «нефтедолларовых рек» становится очень чувствительным именно к денежному вопросу и очень не хочет слышать о тратах на величие за рубежом. Здесь нет никакой разницы между нынешними россиянами и советским народом, от которого советская власть скрывала и участие в войнах за рубежом до самого 1991 года, и особенно размеры помощи социалистическим странам. Поэтому Кремлю придется скрывать от избирателя размер трат на Донбасс и Сирию.

А еще больше избирателю не нравятся новости о размерах разворовывания денег. И как советский человек, он всегда радуется посадкам расхитителей и взяточников. Поэтому избирателя кормят о ежедневных арестах и посадках коррумпированных чиновников и силовиков. Но такие новости – это палка о двух концах. Потому как показывает только степень разложения путинского государства, которое сгнило уже там, где советское оставалось здоровым и не пораженным коррупцией. Это – оборонка, космос и КГБ.

Застрелившийся советский министр МВД Щелоков еще раз «перевернулся бы в гробу», если бы узнал о полковнике МВД РФ Захарченко, который собрал на квартире более тонны долларов наличными. Перевернулся бы и Андропов, который этого Щелокова и загнал в могилу, если бы узнал, сколько сотен миллионов долларов «прилипло» к рукам чекистов, начиная лично с бывшего подполковника КГБ Владимира Путина, который довел коррупцию в стране и организованную преступность до апофеоза.

Поэтому следует ожидать, что на протяжении этого года у путинских штабов будет задача – принятия решения быть или не быть Путину. По крайней мере, следующие полгода уйдут на то, чтобы определить, является ли еще Путин проходным кандидатом, или его надо будет как-то «по-ельцински» уходить. Это особенно важно, учитывая, что теперь уже Запад может перейти в информационное контрнаступление и начать топить лично самого Путина и его окружение в коррупционных скандалах, к которым российский избиратель становится очень чувствительным на фоне ухудшения финансового состояния.