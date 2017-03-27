Сирийская рулетка: из 100 российских наёмников 50 вернутся в гробах

Как отмечается, об этом можно судить из интервью с родственниками и друзьями погибших, чиновниками, работниками кладбищ, сообщений региональных российских СМИ о похоронах и свидетельств, собранных группой расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

В частности, из 18 россиян, которые погибли в период с 29 января, совпавший с тяжелыми боями за возвращение контроля над отбитой ранее боевиками ИГ Пальмирой, военное ведомство РФ признало смерть лишь пяти.

При этом скрывать реальную статистику погибших Минобороны РФ помогает неофициальная частная военная компания «Вагнер», на которую и приходится большая часть потерь.

В то же время, по словам жителя Геленджика Юрия Сокальского, погибшего от осколочного ранения в городе Тияс провинции Хомс, за полтора года с начала сирийской кампании количество убитых российских военных в разы больше.

«Из каждых 100 человек 50 возвращаются в гробах», — вспоминает последний телефонный разговор с ним его знакомый.

В свою очередь Минобороны России рассказывает о потерях в Сирии крайне неохотно. И если гибель кадровых военных в случае огласки в соцсетях и СМИ в ведомстве порой признают, то смерти наемников Вагнера даже не комментируют.

Ava.md