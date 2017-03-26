История Злуки

Как “малороссы” превратились в “сепаратистов”.

Эта статья – часть цикла “Исторический фронт с Кириллом Галушко”, публикуемого “ДС“. В нём уже рассказывали о том, где искать древних укров, и была ли “Трипольская Аратта“, кто такие настоящие руськие, кто придумал советский новый год, сколько лет украинской столице и был ли на самом деле Рюрик.

Привет, боец исторического фронта! Ты, наверное, уже слышал, каким для нас будет этот год? Возможно, конечно, что он будет годом выдающихся свершений современности, но что бы мы не делали сегодня, успешно или порою зря, – это все равно будет Годом Столетия Украинской Революции.

Три поколения жителей советской страны жили с казенной формулировкой “Великая Октябрьская социалистическая революция”. Пришло время сменить советские краснознаменные декорации и фильм Сергея Эйзенштейна, который показывали простонародью как “историческую хронику” на что-то свое, наше. Время пришло. Казалось, что оно пришло уже в 1991 году, но стране надо пожить самой, чтобы себя понять. Теперь мы это ощущаем.

Три года назад многие из нас действительно ощутили, что такое “революция”. Это не просто “радикальные общественные изменения”, это когда… Ну – вы знаете. Когда ты рискуешь, не знаешь, что будет завтра, но понимаешь, как быстро меняется твоя страна и настроения соотечественников. Ощущаешь некую “волну”, гребень которой не хочется потерять… Так что можно понять наших предков, которые 100 лет назад пропустили через свои чувства и ощущения рождение Новой Украины. Как справедливо написал один из великих украинских историков ХХ века Иван Лысяк-Рудницкий, “в 1917 году, когда чары империи рассеялись, тысячи вчерашних “малороссов” за одну ночь превратились в национально сознательных украинских патриотов и потенциальных “сепаратистов””.

Потом, как всегда, пришли неудачи, разочарования, победы и свершения. Новое государство, рождавшееся на крови “сознательных украинских патриотов” и такое “кольцо фронтов”, которое и не снилось тогдашним большевикам, – наследникам великой империи. Наши, в итоге проиграв, держались крепко. Владимир Вернадский, возглавивший в 1918 году созданную Украинскую Академию Наук, будет в своих мемуарах называть “украинцами” тех, кто защищал Украину с оружием в руках. Остальные для него были “малороссы”. Сейчас это тоже для нас актуально.

В отличии от сегодняшних реалий, тогда Украина была разделенной. Кроме десятка губерний Российской империи, которые считались “украинскими землями”, были еще и другие: Галичина, Буковина, Закарпатье. Русины-украинцы были одним из десяти народов империи Габсбургов и проживали в “Королевстве Галиции и Лодомерии” (Галичина), коронном крае Буковина и на землях венгерской “короны Святого Стефана” (Закарпатье). Осенью 1918 года Австро-Венгрия проигрывает войну и начинает распадаться. В ноябре 1918 года возникает Западноукраинская Народная Республика. До этого уже год существовала Украинская Народная Республика надднепрянцев.

Что хуже всего, в 1914-1917 годах западные и восточные украинцы воевали друг против друга в армиях “своих империй”. Теперь несправедливость можно было исправить. Ибо появились два украинских государства, и иных мыслей, кроме как об их объединении, у их руководства не было.

В декабре 1918 года антигетманское восстание Директории восстанавливает УНР. Два республиканских режима в январе 1919 уже пребывали в состоянии войны: УНР – против большевиков, ЗУНР – с самого начала против новой Польши. Оба противника были существенно сильнее своего украинского противника, и западным и восточным украинцам не оставалось ничего другого, кроме как встать спина к спине. Но вместе.

Однако, этот союз был надолго вычеркнут из нашей памяти. Нашим дедам и родителям будут рассказывать про “золотой сентябрь 1939 года”. Когда советская власть наконец-то удовлетворила вековечные чаяния украинского народа жить вместе. И сегодня нам будут рассказывать про “Сталина – собирателя украинских земель”. Якобы только Москва могла собрать всех украинцев вместе и дать смысл жизни.

Теперь мы имеем два акта союза Западной и Надднепрянской Украины: 1919 и 1939-х. Второй – союз Гитлера и Сталина ради раздела между двумя диктатурами всей Восточной Европы. Для Западной Украины это стало, по сути, новой оккупацией и волной уже советских антиукраинских репрессий. Для большого мира это стало началом Второй мировой войны – величайшей трагедии ХХ века. А наш 1919 год, может, и не внес в миропорядок судьбоносных изменений, но он был нашим, своим решением.

Сначала западные украинцы решили присоединиться к УНР в качестве “Западной области УНР”, и переговоры в январе 1919 года подготовят ту Злуку, которая и останется в истории как добровольное решение самих украинцев. Еще до “подтверждения” в Киеве на Западной Украине Злуку уже считали свершившимся фактом, что иллюстрирует тогдашнее фото:

Празднование Злуки в Калуше 8 января 1919 года

Решение Украинской Национальной Рады ЗУНР 3 января 1919 года

22 января 1919 года родится “неучтенный” по номеру Универсал. Неучтенный, т.к. уже не Центральной Рады (таких универсалов было четыре), а Директории.

“ІМЕНЕМ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНОІ РЕСПУБЛІКИ.

ДИРЕКТОРІЯ ОПОВІЩАЄ НАРОД УКРАІНСЬКІЙ ПРО ВЕЛИКУ ПОДІЮ В ІСТОРІІ ЗЕМЛІ НАШОІ УКРАІНСЬКОІ.

3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ В М. СТАНІСЛАВОВІ УКРАІНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЗАХІДНОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНОІ РЕСПУБЛІКИ, ЯК ВИРАЗНИК ВОЛІ ВСІХ УКРАІНЦІВ Б. АВСТРІЙСЬКОІ ІМПЕРІІ І ЯК НАЙВИЩИЙ ІХНІЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ЧИННИК, ТОРЖЕСТВЕННО ПРОГОЛОСИЛА ЗЛУКУ ЗАХІДНЬОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ З НАДНІПРЯНСЬКОЮ УКРАІНСЬКОЮ НАРОДНЬОЮ РЕСПУБЛІКОЮ В ОДНОЦІЛЬНУ СУВЕРЕННУ НАРОДНЮ РЕСПУБЛІКУ.

ВІТАЮЧИ В ВЕЛИКОЮ РАДІСТЮ ЦЕЙ ІСТОРИЧНИЙ КРОК ЗАХІДНИХ БРАТІВ НАШИХ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ УХВАЛИЛА ТУЮ ЗЛУКУ ПРИЙНЯТИ І ЗДІЙСЬНЯТИ НА УМОВАХ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ В ПОСТАНОВІ ЗАХІДНЬОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ ВІД 3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ.

ОДНИНІ ВО ЕДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ СТОЛІТТЯМ ОДІРВАНІ ОДНА ВІД ОДНОІ ЧАСТИНИ ЕДИНОІ УКРАІНИ – ЗАХІДНО-УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА / ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА, І УГОРСЬКА УКРАІНА І НАДДНІПРЯНСЬКА ВЕЛИКА УКРАІНА.

ЗДІЙСНИЛИСЬ ВІКОВІЧНІ МРІІ, ЯКИМИ ЖИЛИ І ЗА ЯКІ УМІРАЛИ КРАЩІ СИНИ УКРАІНИ.

ОДНИНІ Є ЄДИНА НЕЗАЛЕЖНА УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА.”

Универсал про Злуку 1919 года

Как это происходило в Киеве, написал, в частности, киевлянин Левко Лукасевич (все происходило на Софийском майдане):

“Об одинадцятій ранку під звуки музики почали йти сюди українські піхотні частини, артилерія та самострільні команди, котрі стали шпалерами з усіх чотирьох боків площі. За військом рушили люди, зібралася велика кількість народу, заповнила всю площу й сусідні вулиці. Чимало з присутніх забралися на дерева, щоб звідти краще побачити дійство.

Розміщенням делегацій по місцях та всім церемоніалом свята завідував артист Микола Садовський. Незабаром поперед війська стали нові шереги з учнів, котрі в супроводі вчителів прийшли з національними прапорами і плакатами. З численних делегацій, що прибули на урочистості, першими з явилися службовці залізниць з великим транспарантом, на якому було написано: Слава українським Героям! Опісля надійшли делегації від міністерств та інших установ, були хресні ходи з усіх київських церков.

Духовенство зібралося у Софійському соборі на Службу Божу. Її правив єпископ черкаський Назарій. На майдані стає дедалі тісніше. Займають свої місця члени Галицької делегації, урядовці з головою Ради Міністрів Володимиром Чехівським, делегати Трудового Конгресу, представники Національного Союзу, найвищі цивільні та військові достойники, закордонні дипломати.

О дванадцятій під урочисті звуки дзвонів з Мазепинської дзвіниці й інших церков та гук гармат з Печерська із Софійського собору виходить на площу і стає навколо збудованого там аналою духовенство з хоругвами. У церковній процесії архієпископ катеринославський Агапіт і єпископи: мінський Георгій, вінницький Амвросій, черкаський Назарій, канівський Василь, уманський Дмитрій.

У тиші, що запала на якусь хвилину, здалеку почулися поклики “Слава!” на честь членів Директорії, котрі під’їжджали на автомобілях. Військовий оркестр грає Національний Гімн. Настає найурочистіший момент свята. Акт Соборності розпочав своїм привітанням представник Української Національної Ради, голова Галицької делегації Лев Бачинський, а Лонгин Цегельский зачитав заяву Президії Української Національної Ради і Державного Секретаріату про волю ЗУНР об’єднатися в одну Українську соборну державу. Цю заяву всі учасники сприйняли довготривалими оплесками.

Промовляв голова Директорії Володимир Винниченко, а професор Федір Швець виголосив текст Універсалу Соборності. Після цього архієпископ Агапіт відслужив з духовенством молебень у намірах українського народу й Української держави. Відбувся військовий парад галицького легіону Січових Стрільців, якими командував полковник Євген Коновалець.

Наступного дня почав роботу Трудовий Конгрес. Першим на порядку денному було прийняття Акта Соборності, і на знак цілковитої згоди депутати повставали з місць, аплодуючи.”

Какие реальные последствия были у Акта Злуки? Межукраинская эйфория января сменилась жестокими реалиями большевистского и польского наступлений. Галичане воевали на своем фронте, а надднепрянцы – на своем. И там, и там в результате отступали. К лету 1919 уже казалось, что украинское дело полностью проиграно. Галицкая армия оставила Галичину и перешла старую российско-австрийскую границу по Збручу; Действующая армия УНР переживала агонию у той же польской границы. Но соединение двух армий вызвало возрождение надежд, и результатом этого стало одно из самых успешных наступлений украинских армий времен тогдашней войны за независимость: на Киев. А потом уже начнется “история развода”…

30 августа 1919 галичане первыми войдут в Киев, но столкнувшись с деникинцами, которые заходили в город с противоположного левого берега, отступят. Они вполне спокойно гнали “красных”, но “в глубине души” воевали все же против Польши. Они хотели домой. А Деникин новую Польшу не признавал, был потенциальным союзником, и потому пути галичан и петлюровцев теперь расходятся. Последние посчитали сдачу Киева ударом от братьев в спину. Тогдашие политические “шахматы” крайне запутывали украинское дело.

Потом Петлюра вступит в переговоры с поляками Пилсудского, ибо никакой иной альтернативы у него уже не было. Небольшая украинская армия гибла под давлением массы русских – сначала белых, а потом опять красных. Надо было сохранить те героические остатки Армии УНР, которые были готовы бороться до последнего. А контакты с поляками уже галичане восприняли как измену. В декабре 1919 года представители ЗУНР в Варшаве скажут, что денонсируют Акт Злуки. У них была надежда на отдельное решение судьбы ЗУНР странами победившей Антанты.

А дальше судьба распорядилась так, как она обычно распоряжается украинскими делами, если надеяться не только на себя. Поход Петлюры на Киев с поляками в мае 1920 года завершится неудачей. В 1923 году Совет Послов Антанты окончательно передаст Галичину Польше. И надднепрянцы, и галичане останутся ни с чем. Новая Польша проигнорирует условия передачи Галичины и не предоставит ей автономии, польская политика в дальнейшем будет репрессивной по отношению к украинцам. Руководство УНР окажется в эмиграции, и в 1926 году Петлюру убьет советский агент Шварцбард. Украина окажется разделенной между Польшей и советской Россией. Что будет в советской Украине – нам известно.

Все надо было начинать с нуля и теперь уже надеяться только на себя. Но это будет уже отдельная история, частью которой являемся и мы с вами…

КИРИЛЛ ГАЛУШКО, Деловая Столица