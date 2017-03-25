“Приднестровье на Донбассе” превратит Украину в общество контрабандистов

Эфир с украинским колумнистом Виталием Портниковым был посвящён подробному разбору всех аспектов “официальной” блокады Донбасса, её причин, следствий и альтернатив. Особое место в этом разборе было отведено коррупции и контрабандe.

4:50 – чем пользуются нации, когда начинают себя осознавать?

13:50 – российские псевдо- и квазигосударства;

16:45 – Приднестровье и параллели с Украиной;

20:23 – “общество контрабандистов” в Молдове;

25:12 – Мексика должна стать США?

26:57 – как уничтожить контрабанду в Украине?

33:02 – поставки угля в Украину;

44:13 – что теперь будет с Донбассом?

49:38 – закон о борьбе с “тунеядцами” в Беларуси;

59:39 – концентрация власти в Украине.