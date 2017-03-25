«Гуляй Поле»

“Приднестровье на Донбассе” превратит Украину в общество контрабандистов

25.03.2017

Эфир с украинским колумнистом Виталием Портниковым был посвящён подробному разбору всех аспектов “официальной” блокады Донбасса, её причин, следствий и альтернатив. Особое место в этом разборе было отведено коррупции и контрабандe.

4:50 – чем пользуются нации, когда начинают себя осознавать?
13:50 – российские псевдо- и квазигосударства;
16:45 – Приднестровье и параллели с Украиной;
20:23 – “общество контрабандистов” в Молдове;
25:12 – Мексика должна стать США?
26:57 – как уничтожить контрабанду в Украине?
33:02 – поставки угля в Украину;
44:13 – что теперь будет с Донбассом?
49:38 – закон о борьбе с “тунеядцами” в Беларуси;
59:39 – концентрация власти в Украине.

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