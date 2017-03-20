Россияне, место у параши – ваше!

Две русскоязычных культуры отныне будут существовать отдельно. Мы не дадим вам приватизировать бренд «Русский мир».

Российская Федерация в лице своих культуртрегеров давно уже пытается навязать всему земному шару точку зрения, что от имени “русского мира” могут говорить только они и больше никто.

Но ведь существует англоязычная британская культура и англоязычная американская культура. Язык один, но содержание разное. Точно так есть российская русская культура и украинская русская культура.

Официально это разделение никак не институализировано. Вот в религиозной сфере есть УПЦ МП и УПЦ КП. А в области культуры вроде границ нет, но на самом деле межа нынче очень чётко прослеживается.

Если раньше к нам, русскоязычным гуманитариям с украинскими паспортами, россияне относились прохладно, скептически, словно к людям второго сорта, то сейчас нас целенаправленно топчут, заплёвывают, очерняют. Нас уничтожают вне зависимости от политических пристрастий. Россияне пересмотрели останкинских ток-шоу и экстраполируют на нас все киселёвские фантазии. Нам всеми доступными средствами пытаются указать на то, что наше место у параши. Я лично молча это терпеть не собираюсь.

Попалась вот на глаза написанная питерской поэтессой Наташей Романовой рецензия на роман «Египетское метро» одесского прозаика Сергея Шикеры (Четверткова). Придирается по мелочам, высасывает из пальца бредовые умозаключения. Но Четвертков, написавший сценарии к многим фильмам Киры Муратовой, есть в мировом культурном контексте, а Романовой, эпатирующей панков в наливайках, там нет. И на этом разговор можно заканчивать.

Или питерский старый гнилозубый алкоголик Сергей Коровин измывается над прозой молодого киевлянина Максима Матковского. Только вот Матковский получил «Дебют» и «Русскую Премию», его приглашают в европейские страны, а Коровин никому не нужен и известен лишь в кругу подзаборной пьяни, надирающейся в районе пяти углов.

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Алексея Никитина, написавшего прекрасный роман «Victory Park» о Киеве времен перестройки, российский литературный истеблишмент демонстративно предпочел не заметить. А ведь его произведение мощнее и интереснее, чем 90% зевотных текстов российских прозаиков. Недавно Никитин выступал в Париже как один из виднейших русскоязычных писателей современности.

Ну а что пишут в России про киевского поэта Александра Кабанова, поддерживающего украинскую армию, вы можете себе представить…

Только не думайте, что я заступаюсь за дружков. Из всех вышеперечисленных литераторов я лично знаком только с Максимом Матковским. Сужу об авторах по их произведениям и могу заметить следующее: мы существенно отличаемся от россиян. У нас совершенно другие рамки дозволенного.

Мы пишем без оглядки на то, что какие-то безумные гэбисты будут проверять наши тексты на предмет экстремизма.

В наших сочинениях больше драйва, энергетики, чувственности, эмоций. Возможно, конечно, сказывается и климатический фактор – все-таки Украина южнее и теплее, чем большинство российских территорий. Мы привыкли жить в быстро меняющейся стране, где постоянно бурлят политические страсти и нам чужд застой, в который погрузилась Российская Федерация.

И такая ситуация не только в литературе. Я навсегда запомнил август 2003 года, когда ехал поездом из Москвы в Одессу. Так вот вагон был забит московской молодежью, направлявшейся плавать и загорать. И эти тинэйджеры из Кунцево и Медведково слушали только песни харьковской группы «5nizza». А все потому что музыка и тексты харьковчан были наполнены солнечной легкостью, которой так не хватает москвичам. К концу следования даже уже ретроград-проводник вместо шлягеров какого-нибудь Шуфутинского стал напевать «Я герой – скажите мне какого романа…».

А еще есть киевский театр «Черный квадрат» – их спектакли живые, сценарии написанные по актуальной повестке и поэтому их шутки четко доходят до аудитории. И все они творят на русском языке, причем будучи совершенно непохожими на угрюмую российскую действительность.

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Лучше всех по этому поводу сказал когда-то Александр Лукашенко: «Мы русские люди, но это не значит, что мы россияне. Позвольте нам иметь свою точку зрения на мир».

Так вот я считаю, что мы, украинские русскоязычные творческие деятели, должны перестать оглядываться на Москву и сверять с ней часы. Мы не обязаны любить и ценить россиян. Мы можем демонстративно игнорировать советы из Москвы и Санкт-Петербурга. Они нам, по сути, никто.

Да, де-факто россияне нам соседи. Но это соседи-дебоширы-тунеядцы, что мешают спать, поэтому с ними можно не здороваться.

Я живу в Одессе, где на виднейшем месте стоит памятник императрице Екатерине Второй. И я не хочу, чтобы вместо нее поставили как Сталина, так и Бандеру.

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Российские журналисты продуцируют много мути касаемо Украины, только тонкие моменты предпочитают не замечать. Так вот в Одессе на средства мецената Руслана Тарпана недавно открыли мемориальную доску русскому писателю Ивану Бунину, бежавшему через наш город куда подальше от советского людоедства.

Еще в Одессе сейчас приводят в порядок старинный дом на углу Маразлиевской и переулка Нахимова, где жил русский писатель Александр Куприн. При советской власти этот красивейший особняк с маскаронами пришел в упадок и обветшал, а сейчас на частные пожертвования воссоздаются лепные львы для украшения фасада.

Преспокойно работает и музей Константина Паустовского, подписавшего в своё время письмо против реабилитации Сталина. Русская культура существует и развивается на Украине без ваших советов и рекомендаций.

Только вот ведь незадача: ни Кабанов, ни Матковский, ни ваш покорный слуга не приезжают в Российскую Федерацию, устраивая пальбу из автоматов по её гражданам. А вот господин Прилепин приезжает на украинские территории с воинственными намерениями. И на это надо как-то реагировать.

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Так вот если Прилепин пишет ЖЗЛ про лауреата сталинской премии Леонида Леонова, то он априори подлец, подонок и ремесленник. Потому что творчества в ту эпоху не было, а все сводилось лишь к гнусной грызне за дачи в Переделкино. Если Прилепин поддерживает «Союз писателей ДНР», то это запредельная косная тупость, потому что все писательские союзы лишь мешают цивилизованному литературному процессу.

Вы, россияне, бесцеремонно вмешиваетесь в наши внутренние дела, хамите, вопите, пытаетесь всех перекричать, налетаете стаей на инакомыслящих. А всё потому, что по существу вам нечего сказать.

Процент русскоговорящих в Одессе сегодня ведь наверняка выше, чем в Москве, заполненной азиатскими нелегалами.

Вы, россияне, хитро пытаетесь выдать ваш неосоветский строй за Русский мир и мы ловим вас на этом очевидном жульничестве. Вас приглашают в Европу не как носителей великой культуры, а как на дураков, потерявших связь с могучими традициями и выросших дикарями – на вас ходят смотреть как на вшивых папуасов, удивительным образом овладевших скрипкой.

Поэтому россияне, место у параши – ваше! Мы гораздо более свободные, раскрепощенные, адаптивные и открытые миру, чем вы. Мы не сбиваемся в кучи, а каждый сам по себе старается беречь индивидуальность. Мы допускаем существование точек зрения, отличных от близких нам.

Две русскоязычных культуры отныне будут существовать отдельно. Мы не дадим вам приватизировать бренд «Русский мир».

Ваши высокомерные язвительные реплики мы расцениваем как бредни психбольных. Вам еще Путина терпеть неизвестно сколько, а вы рассказываете как жить другим государствам.. Смешно да и только.

Россияне, можете ли внятно ответить на вопрос: «Зачем вы нам нужны?». Я лично не нахожу ответ на этот вопрос. У вас омертвение в культуре и не только, а у нас жизнь бьёт ключом. Мы разные и не обязаны поддерживать дружеские отношения. Пора признать эту истину, смирившись с ней. Англоязычный прозаик из Лос-Анджелеса наверняка пошлет куда подальше коллегу по перу из Лондона если тот к нему полезет с нравоучениями, так что почему мы должны считаться с вами?! Живите и дальше в своём затхлом вакууме, да только не суйтесь куда не просят! Мы же к вам не лезем, правда?!

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

* При перепечатке просьба указывать источник — «Гуляй Поле», с указанием гиперссылки во втором абзаце.