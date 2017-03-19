В Молдове поймали местного депутата, который шпионил на Россию

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

По словам одного из источников издания, бывший парламентарий задержан после обысков, которые силовики проводили у него дома 17 марта.

В постановлении прокуратуры о проведении обыска (датировано 25 февраля) указано, что уголовное преследование начато летом 2016 года в соответствии со ст. 337 “Измена Родине” и ст. 338 “Шпионаж” Уголовного кодекса Молдовы. Дело ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Из постановления ясно, что речь идет о связи Болбочану с помощником военного атташе посольства России в Молдове Александром Грудиным.

В постановлении отмечается, что во время своих встреч Грудин и Болбочану предпринимали “строгие меры по конспирации”. “Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране”, – отмечается в документе прокуратуры.

В документе сказано, что Служба информации и безопасности Молдовы также установил, что Болбочану поддерживает связи с людьми, заинтересованными в получении информации государственной важности, в том числе с целью “дестабилизации социально-политической ситуации в стране”. Проведение обысков дома у экс-депутата в постановлении обосновывается необходимостью изъятия информации, которая касается средств коммуникации между этими людьми, мобильных телефонов, средств финансирования и другой информации, которая может быть полезна для уголовного преследования.