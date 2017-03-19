Все принадлежащие России банки в Украине выставлены на продажу

Все банки с государственным российским капиталом в Украине выставлены на продажу.

Об этом в эфире телеканала “Интер” сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

“Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже. Мы как регулятор банковского рынка считаем, что это самый лучший способ покинуть рынок Украины. Потому что в сегодняшний условиях о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить нельзя. Это цивилизованный способ продать банк”, – подчеркнула представитель регулятора.

Она добавила, что на сегодняшний день эти банки докапитализированы, имеют достаточно активов для того, чтобы выполнять требования перед своими клиентами.

При этом Рожкова сообщила, что под гарантию Фонда гарантирования вкладов физических лиц в случае закрытия этих банков попадают 8,5 млрд гривен из 21 млрд гривен вкладов физлиц в банках с российским государственным капиталом.

“На сегодняшний день в банках с государственным российским капиталом сосредоточено около 21 млрд гривен вкладов, из которых гарантируются Фондом 8,5 млрд гривен. Санкция, примененная к этим банкам, направлена, в первую очередь, на защиту этих вкладчиков”, – сказала она.

Напомним, что 16 марта Украина ввела санкции сроком на 1 год в отношении ПАО “Сбербанк”, ПАО “ВиЭс Банк”, ПАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк” (Проминвестбанк), ПАО “ВТБ Банк”, ПАО “БМ Банк” из-за их принадлежности российскому государству. Санкции предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц.