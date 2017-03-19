В Казани Крым – не праздник

В Казани 18 марта в этом году не было традиционного митинга в честь вхождения республики Крым и города Севастополь в состав РФ. Вместо этого был патриотический фестиваль молодежных организаций «Крымская весна» проведенный в здании Национально-культурного центра «Казань».

Напомним, митинги в честь присоединения Крымского полуострова проходили в Казани три года подряд. В них участвовали бюджетники, чиновники, депутаты Госсовета Татарстана и общественные организации. Официально власти не дают пояснений, почему от такого формата публичных мероприятий было решено отказаться. Один из чиновников заявил «Ъ-Казань», что «Крым сейчас не в информационной повестке Татарстана».

КоммерсантЪ