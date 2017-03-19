России нужна война всех против всех

От Евровидения до блокады торговли на Донбассе — в этих и других случаях задача российской пропаганды не в том, чтобы убедить всех в какой-то определенной точке зрения, а в том, чтобы ее было невозможно найти.

Традиционное представление о пропаганде как искусстве убеждения, на самом деле, никогда не соответствовало реальности. Суровый человек с плаката, вопрошающий о том, записался ли ты в добровольцы, и листовки с призывом к вражеским солдатам сдаваться в обмен на хорошее отношение и печеньки, конечно, никуда не делись. Разве что плакаты переместились с заборов в паблики в социальных сетях, а листовки теперь расбрасываются не с самолетов, а рассылаются сообщениями с неизвестных номеров солдатам на фронте.

Но если раньше все это было вполне себе значительной верхушкой айсберга, то теперь подобные меры, несмотря на свою эффективность, не стали применяться активнее. В то время как «подводная часть» ледяной пропагандистской глыбы со времен расцвета коммунизма и национал-социализма изрядно приросла как новыми техниками, так и новыми технологиями.