России нужна война всех против всех

От Евровидения до блокады торговли на Донбассе — в этих и других случаях задача российской пропаганды не в том, чтобы убедить всех в какой-то определенной точке зрения, а в том, чтобы ее было невозможно найти.
Традиционное представление о пропаганде как искусстве убеждения, на самом деле, никогда не соответствовало реальности. Суровый человек с плаката, вопрошающий о том, записался ли ты в добровольцы, и листовки с призывом к вражеским солдатам сдаваться в обмен на хорошее отношение и печеньки, конечно, никуда не делись. Разве что плакаты переместились с заборов в паблики в социальных сетях, а листовки теперь расбрасываются не с самолетов, а рассылаются сообщениями с неизвестных номеров солдатам на фронте.
Но если раньше все это было вполне себе значительной верхушкой айсберга, то теперь подобные меры, несмотря на свою эффективность, не стали применяться активнее. В то время как «подводная часть» ледяной пропагандистской глыбы со времен расцвета коммунизма и национал-социализма изрядно приросла как новыми техниками, так и новыми технологиями.
Почти все серьезные современные исследования того, как российская пропаганда влияет на западные общества, к которому попробуем авансом отнести и украинское, почти ни слова не говорят о том, как Кремль пытается убедить кого-то в том, что он «хороший».
Если такая работа и ведется, то с акцентом лишь на те слои общества, которые изначально в это верят. Радикальных восторженных леваков и не менее радикальных и обозленных правых в европейском случае, для которых Москва — оплот борьбы с «американским империализмом» или же «за традиционные ценности». В случае Украины — это просто люди «русского мира», в той или иной степени изначально отрицавшие украинскую субъектность.
Но внимания такой работе уделяется чрезвычайно мало, так как наибольшая опасность, на самом деле, исходит не от этих достаточно маргинальных групп, а, наоборот, — от людей, которые относятся к России враждебно. Точнее, от их неспособности договариваться, действовать сообща, уметь отделять важное от второстепенного и, соответственно, не терять связи с реальностью и реагировать на порождаемые ею угрозы.
Именно на попытках России посеять раздор между странами Запада, между политиками этих стран, между их гражданами, а также между политическим классом и активным обществом в целом и делают акцент Эдвард Лукас, Питер Померанцев и другие исследователи, которые бьют в набат, пытаясь обратить внимание западных стран на то, что российские пропагандисты вольготно устроились у этих стран на заднем дворе, мило поджаривая барбекю из общественного мнения их граждан, щедро приправляя его недоверием, ненавистью и страхом.
Суть большинства таких информационных спецопераций — не в том, чтобы заставить Запад действовать по указке Москвы, а в том, чтобы заставить его перестать действовать, застряв во внутренних распрях и межнациональных разборках. Везде, где есть возможность столкнуть людей лбами, вы найдете камеру Russia Today — будь то «изнасилование девочки Лизы», расистские выходки Дональда Трампа, беспорядки с участием беженцев или протесты антиглобалистов.
Все это будет многократно усилено через линзу опытного пропагандиста, а в случае, если нужного повода не будет, всегда найдется полезный идиот, который согласится или которого просто заставят слить нужную информацию под соусом «борьбы с системой».
Шустрые идиоты успеют убежать в Москву, менее шустрые окажутся запертыми в посольстве латиноамериканской страны. И в то время как специалисты в сфере информационных операций будут спорить, кому из двоих, на самом деле, хуже, все остальные будут ломать штыки по поводу того, что же делать со внезапно всплывшими «разоблачениями».
Зачем все это? Принцип «разделяй и властвуй» никто не отменял. Чем раздробленнее и фрагментированнее общество, тем легче его направлять в нужное русло аккуратными информационными пинками или, на худой конец, отвлечь от своих действий внутренними проблемами, успешно раздутыми из мухи в слона.
А если большевистское «чем хуже, тем лучше» сработает идеально, то вчерашние дружественные маргиналы по обеим краям политического спектра превратятся в сегодняшние дружественные партии власти, благо они все это время не ссорились, сплотившись единым фронтом в борьбе против«брюссельской бюрократии», «вашингтонского истеблишмента», «лживой прессы» и прочих атрибутов цивилизованных стран, о которых украинцы в большинстве своем только мечтают.
Если вы думаете, что в нашем случае что-то принципиально отличается — это, увы, не так. «Вышиватники» против «ватников», «грантоеды» против«коррупционеров», «леваки» против «неонацистов», «детофашисты» против обожателей «генетического материала». Если есть повод, как в случае с торговой блокадой, то мы его используем. Если его нет, то мы вам его подбросим и пришлем на Евровидение участника, которого пустить противозаконно, а не пустить бесчеловечно. Достанется даже ни в чем не виноватой судье с экстравагантной прической — посмотрим, кто из вас самый остроумный, а кто лучше всех извиняется.
Спорьте только. И знайте: вы все правы. И мы поможем это доказать. Каждому. Благо во всех лагерях легко найти массу полезных идиотов и немного не менее полезных, но не бесплатных провокаторов. А что потом со всем этим делать и как не поубивать друг друга, сами решите. Потом. Если успеете.
АЛЕКСАНДР ГОЛУБОВ, Realist