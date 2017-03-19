Воровская держава

Россия отмечает третью годовщину кражи украинского Крыма. В больших и малых городах на главные площади сгонят бюджетников и студентов. У них наверняка будут правильные плакаты и лозунги. Россияне будут сублимировать и доказывать друг другу, что они живут в великой стране. Уже подоспели соцопросы, где сказано, что количество крымнашистов продолжает увеличиваться. Если три года назад таковых было всего 89% россиян, то сейчас уже – 97%. А, значит, через год уверенных в правильности политики Путина, партии и правительства будет уже 101% или даже больше. По давней русской традиции, воровство будет отмечено грандиозным салютом над Москвой.

Еще три года назад Кремль и его хозяин боролись за влияние во всей Украине. Москве так хотелось определять политику Киева! Манили Таможенным союзом и низкими ценами на газ, обещали космические проекты и кооперацию в высокотехнологических проектах… Майдан спутал все карты. В результате, завербованный раннее Янукович спешно переехал на ПМЖ в Россию, а Путин отдал приказ российской армии захватить полуостров.

В России любят разделять захват Крыма и Донбасса. Чиновники высшего уровня публично используют формулу журналистки, выдумавшей «распятого славянского мальчика». Эта солдатка пропаганды на вопрос, зачем она врет российскому зрителю, не моргая заявила, что этого не было, но могло произойти. Этот тезис транслируется везде. Мол, если бы Россия «не захватила Крыма, то там было как на Донбассе». Пугают страшными правосеками, радикалами и карателями.

По российской традиции любое факты, нарушающие эту аксиому, отбрасываются. А ведь действующие лица в этих двух операциях во многом одни и те же. Российские террористы Гиркин-Стрелков и Моторола сначала засветились в Крыму, а уже потом стали медийными «героями» на Донбассе. Российский солдат Николай Козлов из Ульяновской десантно-штурмовой бригады сначала позировал в Крыму в форме «Беркута», а потом «по случайности» потерял ноги в боях за Донбасс.

В результате, Кремль установил контроль над самыми российско-ориентированными регионами Украины. Тем самым Путин изъял из политической жизни украинского государства избирателей, которые тянули всю страну к «старшему брату».

Огнём и мечём Кремлю удалось оккупировать 7% украинской территории. Огнём и мечём Кремлю удалось оккупировать 7% украинской территории, десять тысяч человек погибли, миллионы были вынуждены покинуть свои дома и бежать в свободную Украину. Для украинского общества потеря Крыма и Донбасса – рана, которая никогда не заживет. Украина никогда не поймет слово «воссоединение», в учебниках истории и сознании людей будет четко зафиксировано словосочетание «российская оккупация». Российское предательство не будет прощено или забыто.

На десятилетия Украина и России стали врагами. Украинские военные уже не сомневаются и знают, что делать, когда видят противника в прицел.

В Украине всегда было много граждан, которые считали себя немножко русскими. Путин всем объяснил, что они украинцы.

РОМАН ЦИМБАЛЮК, УНИАН