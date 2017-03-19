И дождалась.

Знакомьтесь — это Лидия Ивановна, моя соседка по Симферопольской квартире. В 2014, когда Россия захватывала Крым, Лидия Ивановна очень радовалась и ждала российскую пенсию, хотя и до этого не бедствовала, потому что имела дачу возле Гурзуфа, которую сдавала туристам и не плохо на этом зарабатывала. Кроме того она получала украинскую пенсию и довольно высокую (около 2000 гривен), что при украинских ценах позволяло не только жить на широкую ногу, но и детям помогать.

Моим предупреждениям, что ничего хорошего Россия нам не принесёт Лидия Ивановна внимать не хотела, более того, оказалось, что я теперь внезапно стала фашисткой, которая мешает её детям нормально жить.

Потому, что Россия хочет сделать из Крыма жемчужину, дать людям русские пенсии и зарплаты и наконец выгнать отсюда бендеровцев.

Итак, Лидия Ивановна ходила активно на все митинги и референдум, даже весь подъезд агитировала голосовать за Россию.

Мне после референдума пришлось покинуть город и собственную квартиру (муж военный) и переехать с мужем в Киев. С соседкой после крымских событий не общались. И вот не прошло и три года, как звонит моя бывшая соседка и жалуется мне на жизнь.

Дачу отобрали, потому что московским пацанам понадобилась земля возле моря и они её отжали как у соседки, так и у других крымчан, которые ждали русский мир.

Большую российскую пенсию съела инфляция и большие русские цены.

Банк, в котором работали дети закрылся, работы в Крыму нет и им пришлось переехать в Киев. Да-да, именно в Киев, не в Москву, не в Питер, а в бендеровский Киев.

Они уже не боятся правого сектора, и русских тут никто не притесняет – поразительно как меняются убеждение человека, стоит только помахать перед ним деньгами.

А моя Лидия Ивановна теперь еле концы с концами сводит, пенсии едва хватает на питание и коммуналку, а на лекарства уже нет. С поликлиники половина врачей уволилось, а до тех, что остались — очереди на неделю вперед. Скорая раньше приезжала за минут 10, теперь приходится ждать по 1-2 часа, потому что постоянно, то машина поломана, то заправить нечем, то врачей нет.

Она рассказывает, слышу что со слезами, а мне как мед на душу, потому что именно из-за таких сук, как Лидия Ивановна мне и тысячам других пришлось бросить свой дом. Именно из-за таких совковых бабушек поломаны куча жизней и мне абсолютно насрать насколько им теперь тяжело, пусть теперь жрут свой русский мир и подавятся.