Им обещают помочь, но напоминают, что кризис в России спровоцирован как раз “украинской войной».

Участники боевых действий на Донбассе пожаловались Общественной палате (ОП) РФ на безразличие российских властей к их судьбе.

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ» в статье «Батальоны просят понимания».

По словам бывших боевиков и российских наемников, прокуратура РФ выдает их из России по запросу украинских коллег, российские суды депортируют их за нарушение миграционного законодательства, а власти непризнанных «республик» никак не отстаивают интересы этой категории.

Так, председатель «Союза политэмигрантов и политзаключенных» Украины Лариса Шеслер напомнила, что Россия в 1993 году подписала конвенцию о правовой помощи, которая подразумевает выдачу людей, обвиняемых в преступлениях в других бывших советских республиках. Согласно этому документу, Украина возбуждает уголовные дела по обвинению в сепаратизме или и по уголовным статьям — таким, как хищение собственности и российская прокуратура «зачастую идет на поводу у прокуратуры Украины» и пытается выдать таких людей по запросам Киева. «Мы буквально вырывали людей, ссаживали их с поезда на Киев»,— пожаловалась она.

Кроме того, воевавшим против Украины боевикам оказалось непросто освоиться в России. «В России практически невозможно получить статус беженца. А сейчас суды начали отказывать в продлении временного убежища. Им говорят, что в Донбассе война закончилась, можно ехать обратно», жаловалась Лариса Шеслер. По данным “Ъ”, сейчас статусом временного убежища в России обладают 294 529 человек. Статус беженца с начала 2017 года получил один человек.

В Общественной палате пообещали помочь, но добавили, что ожидания ополченцев от России «оказались завышенными». Ветеранам также напомнили, что «экономический кризис в России был спровоцирован украинской войной».

«Хорошо, что украинские беженцы и политэмигранты начинают наконец понимать: Россия это несколько не тот формат, что виделся им когда-то в розовых или голубых тонах. Это не СССР, и здесь есть свои известные проблемы, которые надо учитывать. Может быть, если бы поняли это раньше, не было бы такой страшной войны. Поэтому у них не может быть излишних претензий к России, завышенных ожиданий», – сообщил на встрече вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук. Он пожаловался, что в самой ОП «в рамках кризиса зачастую нет денег даже на то, чтобы купить бумагу», и подчеркнул, что «кризис спровоцирован украинской войной».

На совещании в ОП присутствовали представители МВД, которые занимаются проблемами беженцев и соискателей убежища. Выступать с отдельным докладом они отказались, но заверили общественников, что вынуждены действовать в рамках существующего законодательства.