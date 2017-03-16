Украина ввела санкции против банков с российским капиталом

Решение о введении санкций в отношении банков с российским капиталом было принято 15 марта на заседании Совета национальной обороны и безопасности (СНБО). На этом же заседании было решено ввести транспортную блокаду территорий, контролируемых ЛНР и ДНР.

За последние несколько недель на Украине произошла серия нападений на банки с российским капиталом. Так, в Киеве активисты заложили бетонными блоками вход в головной офис украинского Сбербанка, а в разных областях Украины несколько десятков банкоматов «дочек» российских банков были залиты монтажной пеной. Нападению также подверглось отделение Альфа-банка в Киеве, который в санкционный список не попал.