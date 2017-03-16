«Гуляй Поле»

Российские хозяева “Черновцыоблэнерго” оформили его на граждан Германии и Латвии

16.03.2017

Конечными бенефициарами энергоснабжающей компании ПАО “Черновцыоблэнерго” стали граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс.

Об этом свидетельствуют обновленные данные государственного реестра, передает “Интерфакс-Украина”.

Эти граждане также являются бенефициарами нидерландской VS Energy International NV, которая, в свою очередь, является 100%-ным владельцем ООО “ВС Энерджи Интернейшнл Украина”.

Напомним, 7 марта Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО “ВС Энерджи Интернейшнл Украина” на приобретение акций ПАО “Энергопоставляющая компания “Черновцыоблэнерго “.

По сообщениям СМИ, одной из крупнейших в Украине электроэнергетических групп VS Energy имеют отношение граждане Российской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

10 марта руководитель депутатской фракции “Народный фронт” Максим Бурбак потребовал от АМКУ отменить разрешение на приобретение пакета акций ПАО “Черновцыоблэнерго” российской компании.

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