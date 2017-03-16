Российские хозяева “Черновцыоблэнерго” оформили его на граждан Германии и Латвии

Конечными бенефициарами энергоснабжающей компании ПАО “Черновцыоблэнерго” стали граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс.
Об этом свидетельствуют обновленные данные государственного реестра, передает “Интерфакс-Украина”.
Эти граждане также являются бенефициарами нидерландской VS Energy International NV, которая, в свою очередь, является 100%-ным владельцем ООО “ВС Энерджи Интернейшнл Украина”.
Напомним, 7 марта Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО “ВС Энерджи Интернейшнл Украина” на приобретение акций ПАО “Энергопоставляющая компания “Черновцыоблэнерго “.
По сообщениям СМИ, одной из крупнейших в Украине электроэнергетических групп VS Energy имеют отношение граждане Российской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.
10 марта руководитель депутатской фракции “Народный фронт” Максим Бурбак потребовал от АМКУ отменить разрешение на приобретение пакета акций ПАО “Черновцыоблэнерго” российской компании.