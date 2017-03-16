Российские контрсанкции никак не отразились на экономике США и Европы, – банковский комитет Сената США

Банковский комитет Сената США попробовал оценить, насколько эффективными оказались санкции, введенные против России после аннексии Крыма и военного вмешательства в конфликт на востоке Украины.

Как сообщает “Голос Америки”, в ходе слушаний глава комитета сенатор Майк Крапо напомнил, что перечень жестких экономических и визовых мер в отношении Москвы впервые вступил в силу в марте 2014 года, и сейчас в санкционных списках Минфина США находятся 520 российских предприятий, коммерческих компаний и частных лиц, причастных к агрессии против Украины, нарушениям прав человека, кибератакам на США и западноевропейские страны.

Приглашенные эксперты заявили, что введенные санкции оказали определенное влияние на состояние российской экономики, но потери от падения цен на нефть оказались куда более серьезными для России. В результате Кремль был вынужден сокращать бюджетные расходы на образование, здравоохранение и реализацию социальных программ. Значительно уменьшился резервный фонд страны, а оказавшиеся в санкционных списках компании потеряли не менее половины своей стоимости.

Согласно экспертным оценкам, количество российских фирм, так или иначе затронутых американскими санкциями, значительно превосходит санкционный список Минфина США. Аналитики уверены, что только физические лица, внесенные в эти списки, напрямую контролируют работу 584 компаний, с которыми так или иначе аффилировано более 2000 предприятий.

При этом экономический ущерб, нанесенный странам Западной Европы и США в результате введения так называемых “российских контрсанкций”, никак не отразился на их экономике и составляет цифру в 0,2%.

Kак отметила эксперт Центра новой американской безопасности Элизабет Розенберг, российская экономика по-прежнему остается одной из крупнейших в мире, а понесенные от введения санкций потери не помешали Москве начать новую военную кампанию в Сирии и организовать серию кибератак на штабы избирательных кампаний в США и Западной Европе.

Экперты уверены, что усиление давления на Россию и расширение санкционных списков вряд ли принесет какие-либо результаты. Более того, по мнению Эрика Лорбера, занимавшегося санкционной политиков в Минфине США и сейчас занимающего должность старшего советника Фонда защиты демократии, некоторые из введенных санкций могут быть отменены.

“Сейчас Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, – заявил он во время слушаний в сенатском комитете. – До сих пор украинской стороне не возвращен контроль над границей, не выведена тяжелая техника, не допущены наблюдатели ОБСЕ, и не возвращен под украинский контроль Крым”.

Тем не менее, по мнению Лорбера, именно Минские соглашения могут стать “очень удобным инструментом” давления на Россию. По его словам, в последние три года российские чиновники и крупные бизнесмены “неоднократно предпринимали очень серьезные усилия” для отмены санкций.

“На отмену некоторых из них мы можем постепенно пойти, если Россия действительно начнет выполнять Минские соглашения”, подчеркнул Эрик Лорбер.

В ответ сенатор Джон Кеннеди предположил, что куда более эффективным шагом было бы “замораживание активов, принадлежащих лично Владимиру Путину”.

Эксперты признали, что российский лидер действительно “очень богат”, а принадлежащие ему активы оцениваются в “десятки миллиардов долларов”.

“У министерства финансов и у нас есть определенная информация, позволяющая утверждать, что Путин и бизнесмены, входящие в его ближний круг, инвестировали в недвижимость в Нью-Йорке, Сан-Антонио и Майами”, – отметила Элизабет Розенберг.

Она подтвердила, что американские власти действительно могут выявить и наложить арест на финансовые активы российского лидера, но призвала сенаторов воздержаться от подобных действий.

“Объем средств, которые контролирует персонально Владимир Путин и люди, близко с ним связанные, настолько огромен, что замораживание или арест этих денег может вызвать настоящую катастрофу на европейских финансовых рынках и очень болезненно отразится на банковском бизнесе в США”, – подчеркнула эксперт Центра новой американской безопасности.

Напомним. что в феврале Госдеп США опубликовал доклад об эффективности санкций против России. Из доклада следует, что российская компания, попавшая под санкции, теряет около одной трети доходов и больше половины стоимости активов.