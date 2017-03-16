«Гуляй Поле»

Постпред США при ООН посоветовала Трампу “никогда не доверять России”

16.03.2017

Постпред США при ООН посоветовала Трампу “никогда не доверять России”

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли посоветовала руководству своей страны “никогда не доверять России”.

Об этом она заявила в интервью NBC News.

Она также посоветовала руководству США воспринять всерьез обвинения, выдвинутые в адрес России Минюстом США.

“Воспринимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России”, – сказала Хейли.

Накануне ведомство предъявило трем россиянам официальные обвинения в кибератаках, экономическом шпионаже и других преступлениях, в частности, во взломе 500 млн аккаунтов поисковой системы Yahoo.

Двое из обвиняемых россиян были сотрудниками ФСБ, одного из которых – офицера центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева – в России подозревают в госизмене. Среди обвиняемых Минюст США также указывает начальника Докучаева в ФСБ Игоря Сущина, который ранее возглавлял службу информационной безопасности в одном из российских инвестиционных банков. Помимо двух сотрудников ФСБ, в обвинении Минюста США фигурирует имя гражданина Канады казахского происхождения Карима Баратова и россиянин Алексей Белан, которого в 2013 году назвали одним из самых разыскиваемых американской ФБР киберпреступников.

Как утверждают в Минюсте США, офицеры российской спецслужбы использовали хакеров, которых разыскивал Интерпол, для похищения личных данных пользователей, причем не только американских и европейских, но и российских. Они покровительствовали и оплачивали их работу.

Официальные обвинения США в киберпреступлениях в отношении российских граждан были предъявлены впервые.

Напомним, что в феврале Хейли послала жесткий ответ России на ее попытки “протестировать позицию США”путем эскалации на востоке Украины.

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