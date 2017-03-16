Постпред США при ООН посоветовала Трампу “никогда не доверять России”

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли посоветовала руководству своей страны “никогда не доверять России”.

Об этом она заявила в интервью NBC News.

Она также посоветовала руководству США воспринять всерьез обвинения, выдвинутые в адрес России Минюстом США.

“Воспринимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России”, – сказала Хейли.

Накануне ведомство предъявило трем россиянам официальные обвинения в кибератаках, экономическом шпионаже и других преступлениях, в частности, во взломе 500 млн аккаунтов поисковой системы Yahoo.

Двое из обвиняемых россиян были сотрудниками ФСБ, одного из которых – офицера центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева – в России подозревают в госизмене. Среди обвиняемых Минюст США также указывает начальника Докучаева в ФСБ Игоря Сущина, который ранее возглавлял службу информационной безопасности в одном из российских инвестиционных банков. Помимо двух сотрудников ФСБ, в обвинении Минюста США фигурирует имя гражданина Канады казахского происхождения Карима Баратова и россиянин Алексей Белан, которого в 2013 году назвали одним из самых разыскиваемых американской ФБР киберпреступников.

Как утверждают в Минюсте США, офицеры российской спецслужбы использовали хакеров, которых разыскивал Интерпол, для похищения личных данных пользователей, причем не только американских и европейских, но и российских. Они покровительствовали и оплачивали их работу.

Официальные обвинения США в киберпреступлениях в отношении российских граждан были предъявлены впервые.

Напомним, что в феврале Хейли послала жесткий ответ России на ее попытки “протестировать позицию США”путем эскалации на востоке Украины.