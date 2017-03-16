Бороться с Россией на Западе становиться модным

Противостояние путинской России на Западе становится мейнстримом – политические и общественные деятели, открыто заявляющие о своих симпатиях к РФ, прощаются со своей общественной репутацией и даже карьерой. А в Великобритании даже появился специальный чиновник по борьбе с Россией. Если так пойдет и дальше, то высказывание симпатий к России вполне может приравняться к публичному выражению симпатий германскому нацизму.

Премьер Великобритании Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью России для защиты от ожидаемых атак с ее стороны на избирательную систему. Задачей новой структуры станет борьба с российскими кибератаками, “фейковыми” новостями, а также финансовыми потоками, запускаемыми с целью дестабилизации демократических механизмов.

Вы могли представить себе учреждение должности спецчиновника по борьбе с Россией еще пять лет назад? Такое было просто невозможно, ибо картина мира выглядела по-другому. Тогда Россия – член «Большой восьмерки», грезит о статусе «энергетической сверхдержавы», убеждая всех в надежности поставок энергоресурсов, интригует всех единым экономическим пространством от Лиссабона до Владивостока. А лично Владимир Путин – первый представитель постсоветской России, ставший в 2007 году человеком года по версии TIME.

Но все это рухнуло. После нападения на Украину. Да, мир не сразу захотел поверить в случившееся, он раскачивался, надеясь «понять Путина» и при этом старался не вспоминать предыдущие проделки Кремля в Грузии. Но после почти трехлетней раскачки мы наблюдаем совершенно обратную тенденцию – публичное противостояние путинской России становится мейнстримом.

НАТО объявляет к переходу к тактике «сдерживания России».

ЕС при внешнеполитической службе создает группу East StratCom Task Force, которая борется с фейковыми информационными кампаниями России против Украины и других стран Европы.

В США высокопоставленных чиновников увольняют за контакты с российским послом. А связи президента США с Москвой по лупой рассматриваются спецслужбами и Сенатом.

В Международном суде ООН идет суд по иску Украины к России, где Киев обвиняет Кремль в финансировании терроризма на государственном уровне. И это только первый иск, остальные ждут своей очереди.

Евросоюз постоянно продлевает санкции: вот и 13 марта объявлено о продлении еще на полгода персональных санкций против 150 россиян-физлиц и 37 юрлиц, связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Поэтому президентство Путина после 2014 года должно войти в историю как «Практический курс как все прос…ть за три года». Как говорит мой бежавший из России друг – «надо верить во Владимира Владимировича, он все разрушит сам».

Мир же входит в активную фазу реалий «холодной войны».

Аналитики (кстати, российские) заговорили о необходимости разработки и применения аналогичной доктрины «антисоветизма» времен противостояния демократического Запада с тоталитарным СССР, но применимой уже к современной путинской России. Этот подход должен базироваться не на чувстве ненависти (как пытается представить ее российская пропаганда), а быть целостной системой историко-политических взглядов, обосновывающих необходимость ограничения террористическо-деструктивной роли современной путинской России в мире.

Одна из частей этой доктрины – создание в мире атмосферы абсолютной морально-нравственной изоляции современной России, ее «нерукопожатности». И ее элементы уже видны. Мы видим, как политические и общественные деятели на Западе, открыто заявляющие о своих симпатиях к России (или не дай Бог связях с Кремлем) прощаются со своей общественной репутацией и даже карьерой. Если так пойдет и дальше, то высказывание симпатий к России вполне может приравняться к публичному выражению симпатий германскому нацизму.

И исторические аналогии в данном случае уместны: после развязывания двух мировых войн цивилизованный Запад наконец ликвидировал агрессивный потенциал нацистской Германии. Остается надеяться, что и сейчас у Запада хватит решимости таким же образом поступить и с еще одним государством-смутьяном, развязавшим, по сути, войну «третью мировую».