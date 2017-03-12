Откровения Стрелкова-Гиркина о Порошенко и Украине
12.03.2017
Теги: война на донбассе, войска РФ на Украине, днр-лнр, новороссия, Порошенко, Российская агрессия, Российские военные преступления, Российский терроризм, Украина-Россия
12.03.2017
Теги: война на донбассе, войска РФ на Украине, днр-лнр, новороссия, Порошенко, Российская агрессия, Российские военные преступления, Российский терроризм, Украина-Россия
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Вячеслав Мальцев с Василием Мельниченко
«Разучили два-три жеста… С акцентом все было просто о’кей! В этом деле он мастер! Сказал ему, чтобы не заставлял зрителя напрягаться, пытаясь узнать, кого пародирует!» После выхода на телевидении пародии на Рамзана Кадырова он дал интервью, в…
«Гуляй Поле»
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