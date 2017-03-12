Россия была готова оккупировать Крым ещё в 2008 году

Попытки воплотить идею “присоединения” Крыма к России на полуострове начали предприниматься впервые в 2004 году, во время Оранжевой революции в Украине, и с тех пор пропаганда “возвращения полуострова в состав РФ” велась вплоть до аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом в интервью ТАСС рассказал «председатель Заксобрания» оккупированного Севастополя Алексей Чалый.

По его словам, после референдума в 1991 году, на котором 57% севастопольцев и в целом 54% крымчан проголосовали за независимость Украины, на полуострове началась пропаганда идеи о необходимости «возвращения» Крыма в состав РФ.

«Когда с запада пошел гуманитарный накат, мы не сидели сложа руки, мы начали заниматься контрпропагандой. Нам не нужно было ничего придумывать, потому что достаточно было правдиво рассказать всю историю Севастополя и донести ее до людей. Мы издали шесть книжек «Севастополеведения» от древних времен до современности. В принципе, это был взгляд на историю России из Севастополя», − уверен Чалый.

На вопрос о том, ждали ли местные власти на полуострове «подходящего случая, чтобы заявить, что Севастополь хочет вернуться в состав России», Чалый заявил, что таких ситуаций было несколько, однако для них не существовало «юридической возможности». Если бы не «легитимная передача власти» в 2005 году в результате Оранжевой революции в Украине, власти в Крыму предприняли бы попытку переворота на полуострове, однако для этого, как утверждает севастопольский «депутат», необходима была «юридически крепкая база»:

«Можно сказать, что подходящих ситуаций было несколько, но до 2014 года не было юридической возможности это сделать. В 2004-2005 годах мы первый раз готовились к перевороту в связи с оранжевой революцией. Но юридически крепкая база для наших действий могла появиться только в случае, если бы возник период беззакония, когда нельзя оставаться в рамках закона, если с тобой перестают говорить на языке закона. В 2004-2005 года этого не случилось. Тогда, как вы помните, в Киеве произошла практически легитимная передача власти».

Чалый также рассказал о ситуации «на пороге войны» в 2008 году, когда президент Виктор Ющенко «дал команду не пускать Черноморский флот РФ на главную базу в Севастополе» − тогда в Крыму также готовились к перевороту, «но не получилось»:

«Точно такой же критический период был в 2008 году, во время войны в Южной Осетии. Ющенко был президентом Украины. Черноморский флот России принимал участие в операции, и когда они возвращались в Севастополь, на свою главную базу, Ющенко дал команду их не пускать.

Вообще, остроумно совершенно: вооруженный флот не пустить на собственную базу. Это провокация на уровне, близком к объявлению войны. Я не буду вдаваться в детали, но на самом деле к этому было очень близко. Но офицеры просто не решились стрелять друг в друга, живя в одном городе, глядя друг другу в глаза. Тогда мы тоже готовились к захвату власти в городе. Но не получилось».

«Последняя надежда», как считает Чалый, на «возвращение» в Россию чуть не была упущена в 2013 году – «в сентябре 2013 года происходит какой-то резкий разворот, все фракции Верховной Рады, включая Партию регионов и коммунистов, согласовывают пакет евроинтеграционных законов, готовится подписание соглашения об ассоциации с ЕС»:

«Я был убежден, что этого не произойдет никогда, с учетом отсутствия на Украине единого центра силы. Как и кто умудрился всех консолидировать, я до сих пор не знаю и не понимаю. Но в тот момент я понял одно: «Вот это труба на самом деле». Мы понимали, что можем потерять последнюю надежду на возвращение в Россию».

Тогда было принято решение обратиться к депутатам и президенту Украины с требованием отказаться «от создания ассоциации с ЕС до проведения референдума в регионах».

«19 ноября 2013 года мы выступили с таким обращением, оно называлось «Письмо 69-ти» – его 69 человек подписало. Это был по сути дела бунт интеллигенции отдельно взятого региона против стратегического решения. Я договорился со всеми российскими федеральными каналами, они все прислали спецкорров, но, видимо, решение о том, показывать нас или нет на федеральных каналах, должно было поступить в последний момент. И нас не показали. А Киев оставил все это на уровне местной разборки, никаких санкций не последовало».

Но тут, рассказывает Чалый, наступает «удобный момент» − «Янукович не подписывает это соглашение, начинается Майдан, туда посылают севастопольский «Беркут».

«В январе 2014 года вокруг этих 69 человек, которые подписали обращение, мы создали общественную организацию «Республика». Мы занялись контрпропагандой. То есть, идет репортаж с Майдана, а мы через доступные СМИ, которые я создал за последние 10 лет, и которые стали безусловными лидерами медиасреды в Севастополе, даем соответствующую севастопольскую точку зрения.

Я ожидал, что революция в Киеве должна случиться числа 10-15 февраля, разлом должен произойти. Но революции не случилось, и за неделю до 22 февраля я уехал кататься на лыжах.

А в это время события начинают развиваться так, как я изначально и предсказывал. Сначала Янукович пытается разогнать Майдан. Потом пошел второй, «мирный» сценарий: приехали договариваться послы, министры разных стран. Россию при этом не посчитали нужным видеть в качестве равноценного партнера, Владимир Лукин на тех переговорах присутствовал лишь наблюдателем. Но в итоге ничего не получается, Янукович сбегает. По сути, страна остается без руководства, наступает период безвластия».

Как известно, 23 февраля 2014 года в Севастополе прошел митинг «Народной воли против фашизма на Украине», в котором участвовали около 20 тысяч человек. На митинге не было ни одного украинского флага − только российские триколоры, Андреевские знамена, символика КПУ и один флаг Белоруссии. Митингующие держали лозунги «Путин − наш президент», «Россия, мы брошены, возьми нас обратно!»

Пока в момент «безвластия» в Украине в Крыму готовились к перевороту, от России «обратной связи» не было, утверждает Чалый. То, что Россия поддержит «присоединение» полуострова, он понял только утром 27 февраля, когда случился силовой захват Верховного Совета АР Крыма:

«Я это понял, когда 27 февраля с утра неизвестные люди зашли в Верховный совет Крыма и подняли над ним российский флаг. Вот тогда я понял для себя, что решение принято. А до этого я не понимал, что будет дальше».

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