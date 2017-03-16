Первенец. В Киеве начали заочно судить экс-нардепа Олега Царева

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева.

Об этом сообщил судья Павел Слободян, передает УНН.

В начале заседания секретарь сообщила, что обвиняемый в суд не явился, хотя был надлежащим образом уведомлен о времени и месте заседания.

При этом адвокат заявила, что ей также не удалось связаться со своим подзащитным. По ее мнению, Царев может находиться в Крыму.

Председательствующий судья Слободян решил продолжить рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого.

Напомним, в марте прошлого года Генпрокуратура передала в суд заочный обвинительный акт Царева, но суд вернул его на доработку в прокуратуру.

Царев обвиняется в том, что в апреле-мае 2014 года, будучи народным депутатом и кандидатом на пост президента Украины, участвовал в сепаратистских собраниях на Донбассе, где публично призывал к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания «ДНР» и «ЛНР» независимыми республиками.

В июне 2014 года Царев возглавил «парламент» союзного образования «ДНР» и «ЛНР». Впрочем, от идеи объединить «ДНР» и «ЛНР» в России вскоре отказались, и «парламент» функционировать перестал.