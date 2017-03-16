Российские хозяева «Черновцыоблэнерго» оформили его на граждан Германии и Латвии

Конечными бенефициарами энергоснабжающей компании ПАО «Черновцыоблэнерго» стали граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс.
Об этом свидетельствуют обновленные данные государственного реестра, передает «Интерфакс-Украина».
Эти граждане также являются бенефициарами нидерландской VS Energy International NV, которая, в свою очередь, является 100%-ным владельцем ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина».
Напомним, 7 марта Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» на приобретение акций ПАО «Энергопоставляющая компания «Черновцыоблэнерго «.
По сообщениям СМИ, одной из крупнейших в Украине электроэнергетических групп VS Energy имеют отношение граждане Российской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.
10 марта руководитель депутатской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от АМКУ отменить разрешение на приобретение пакета акций ПАО «Черновцыоблэнерго» российской компании.