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Российские хозяева «Черновцыоблэнерго» оформили его на граждан Германии и Латвии

16.03.2017

Конечными бенефициарами энергоснабжающей компании ПАО «Черновцыоблэнерго» стали граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс.

Об этом свидетельствуют обновленные данные государственного реестра, передает «Интерфакс-Украина».

Эти граждане также являются бенефициарами нидерландской VS Energy International NV, которая, в свою очередь, является 100%-ным владельцем ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина».

Напомним, 7 марта Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» на приобретение акций ПАО «Энергопоставляющая компания «Черновцыоблэнерго «.

По сообщениям СМИ, одной из крупнейших в Украине электроэнергетических групп VS Energy имеют отношение граждане Российской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

10 марта руководитель депутатской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от АМКУ отменить разрешение на приобретение пакета акций ПАО «Черновцыоблэнерго» российской компании.

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