Европарламент требует от России освободить 31 украинца

Европейский парламент призвал Россию освободить 31 украинского политзаключенного.

Соответствующая резолюция «Украинские политические заключенные в России и ситуация в Крыму» была принята на заседании Европарламента в четверг.

«Европарламент осуждает дискриминационную политику, введенную так называемыми властями против, в частности, этнического татарского меньшинства в Крыму, ущемление их имущественных прав, усиление запугивания этой общины и тех, кто выступает против аннексии в России», — говорится в тексте резолюции.

Европарламент призывает Россию незамедлительно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, и обеспечить их безопасное возвращение.

В резолюции названы имена 31 заключенного, включая украинского режиссера Олега Сенцова, крымского активиста Александра Кольченко, украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха и журналиста издания «Крым. Реалии» Николая Семены.

Европарламент считает, что права крымских татар были серьезно нарушены путем запрета деятельности Меджлиса, и повторяет свой призыв немедленно отменить соответствующее решение.

Европарламент напоминает российским властям, что, несмотря на незаконность аннексии Крыма, Россия фактически несет полную ответственность за поддержание правопорядка в Крыму и защиту крымских граждан от произвольных судебных или административных мер.

Депутаты также призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ в Крым международным организациям и независимым экспертам ОБСЕ, ООН, Совета Европы, правозащитным организациям и СМИ.

В резолюции также содержится призыв к дальнейшим ограничительным мерам, применяемым к лицам, ответственным за грубые нарушения прав человека, включая замораживание их активов в банках ЕС.

Европарламент выступает за изучение возможности создания международного формата для переговоров по вопросу о деоккупации Крыма и на основе международного гуманитарного права, прав человека при участии ЕС.

Европарламент призывает Совет ЕС найти способы поддержки Украины в Международном Суде ООН в случае привлечения к ответственности России за поддержку терроризма на востоке Украины и актов дискриминации в отношении этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.