Метаморфозы ватника

Три года назад весной в Одессе тридцать тысяч человек шли по Ришельевской улице вслед за российским флагом. На Куликовом поле собиралось множество носителей георгиевских ленточек. Пророссийский дискурс был заметен в городе невооруженным глазом. А сейчас ничего не напоминает о тех событиях. Никто не носит напоказ георгиевские ленточки. Российских флагов не видно. Может сложиться впечатление, что город стал другим в части политической ориентации, но это лишь визуальная обманка.

Ватный слой общества видоизменился, мутировал, ушел в подполье, скрылся с площадей, но вряд ли не потерял в численности. Гонения на российские флаги и георгиевские ленты возымели обратный эффект. Публика, склонная к нонконформизму, стала примыкать к ватникам. У пророссийских сил появился такой же подвально-андерграундный шарм, какой раньше был у декадентов, диссидентов и гомосексуалистов. Собираются тайком в своих особых местах, судачат о наболевшем, имеют слэнг, шифруются, опасаясь полиции и доносителей. Ватники стали субкультурой как раньше панки, металлисты или байкеры. Примкнуть к ватникам – это значит сделать вызов системе, противопоставить себя приспособленческому обществу, нацепившему вышиванки ради того, чтобы вписаться в новые послемайданные обстоятельства.

В одночасье случилось так, что жовто-блакитной эстетики стало много. Одессита перекормили украинистикой. Наспех перекрашенные заборы в цвета национального флага, марши единства с гостями из Ивано-Франковска, цепи солидарности запада и юго-востока, облачившиеся в вышиванки телеведущие, еще вчера носившие на груди георгиевские ленты. Быть украинским патриотом стало так же банально, как например в 1977 году вступить в КПСС, когда всё вокруг завешено портретами Брежнева, красными флагами и из каждого утюга доносятся мысли о превосходстве коммунистической платформы над всеми остальными идеологическими течениями. Одессит не любит, когда на него насильно давят. Ватный дискурс уже три года никак не давит на массы и поэтому начал притягивать людей.

Самая важная тенденция в ватных кругах – размежевание между сепаратистами и федералистами. Желающие присоединиться к России или создать свою независимую республику (грубо говоря это электорат ныне развалившейся партии «Родина» бывшего народного депутата Игоря Маркова) отдалились от тех, кто хочет федерализации Украины (условные симпатизанты «Оппозиционного блока»).

Вопрос отношения к украинской государственности стал ключевым среди ватной публики. Надо понимать, что не все ватники являются сепаратистами. Ставить знак равенства между двумя эти терминами – безумие чистой воды. Активных сепаратистов в городе давно нет – они давно перебрались в Российскую Федерацию и там продолжают вынашивать свои идейки, ища материальную поддержку на Смоленской и Старой площадях Москвы. Остались только скрытые сепаратисты, мысленно поддерживающие тезисы о развале Украины, но не готовые сами что-либо делать для этого по причине трусости и глупости.

Ватник в самых общих чертах – это сторонник евразийского интеграционного курса Украины. Главными ценностно-личностными ориентирами ватника являются: коллективизм, культ 09 мая, святая вера в могущество промышленности, москвоцентричность, православие, патриархальность, консерватизм. Ватник сиречь телогрейка лично мне не представляется точным символом этой социальной страты, отображающим все её чаяния и устремления. Пятиконечная красная звезда или серп с молотом гораздо точнее выражают суть ватничества. Ватник как одежа вполне удобен и согревает в холодную зиму, но вот эстетически совершенно непривлекателен.

Количество ватников будет только расти, несмотря на тренды в украинских медиа. И не беда, что давно уже запретили трансляцию российских телеканалов. На домашних кухнях и в офисных курилках собираются в неформальные кружки вольнодумцы. Их речи пропитаны евроскептицизмом и недовольством социально-экономическим положением в стране. Их беседы притягивают политически неопределившихся граждан. Пока эта публика толком не имеет должного политического представительства, но, безусловно, различные силы будут пытаться канализировать их недовольство происходящим в голоса на выборах.

Российская Федерация ничегошеньки не делает для украинских ватников. Некоммерческие организации не функционируют эффективно. Подающим надежды пророссийским политикам не оказывается помощь и поддержка. Ватные массы нынче хаотичны, разрозненны и совершенно неуправляемы, что может вылиться в непредсказуемые события. Ярких лидеров не было, нет и не предвидится. Хотя ватники по природе не индивидуалисты и их сила всегда проявлялась в общности.

Ватная символика никуда не делась – она просто скрылась по квартирам с улиц и площадей. Георгиевские ленты теперь не носят на груди, а привязывают в комнатах на видном месте. Российские флаги висят на кухнях. И бороться с этим бессмысленно. Любое противодействие вызывает лишь отторжение. Любые гонимые и притесняемые копят недовольство, которое со временем выплескивается наружу.

Среди ватников полным-полно и украинских патриотов, как бы это абсурдно не звучало на первый взгляд. События на Донбассе уничтожили москвоцентричное мировосприятие у многих. Поняли, что Москва неидеальна и её громоздкая управленческая система даёт сбои. Раскрыли очи, заметили недостатки внутри Садового кольца, опомнились.

И конечно же у читателя возникнет вопрос: «А что делать с ватниками?». Ведь это потенциально опасная публика для украинской государственности. Все понимают, что засилье ватников на определенных территориях может гипотетически привести к повторению крымской истории. Ответ очевиден: «Ничего не делать». Украинский государственный проект должен прибавить в привлекательности и тогда ватная публика более активно станет его поддерживать. Внедрится, проникнется идеями, ощутит себя неотъемлемой частью украинского общества. Бомбардировка ватников жовто-блакитной эстетикой во всех формах бесполезна, бестолкова и лишь отторгает их от украинского общества, подталкивая к обособлению.

Ватная публика неоднородна и по идеологическим воззрениям, и по отношению к происходящему в стране, и по видению будущего. Надо прежде всего помнить, что эти люди – граждане Украины и имеют ровно столько же прав, сколько и жители тех же украиноязычных регионов. Искусственная поляризация общества на два лагеря ни к чему хорошему не привела. Слишком много едких и обидных слов было сказано за последние годы.

Ватники были, есть и будут. Это данность, с которой надо смириться.

Градус межрегиональной вражды в государстве должен быть снижен в кратчайшие сроки – это залог сохранения целостности и неделимости Украины. Осмеяние поддатых людей в телогрейках – напрочь бессмысленная затея. Это так же абсурдно, как глумиться над левшой за то, что он не берет ложку в правую руку. Уважение к иному должно стать нормой в украинском обществе. Без этого никуда в современном быстро меняющемся мире. А пока ватники трудятся и своими налогами пополняют украинский бюджет, участвуя в экономике государства. Поступающая от ватника в казну гривна ничем не отличается от гривны, перечисленной в бюджет украинским патриотом. Экономика и здравый смысл должны со временем взять вверх над идеологическими заморочками. Как говорится, будем посмотреть.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»