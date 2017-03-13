Нефть из колоний

Российскую нефть добывают далеко от тех мест, где родилась Великороссия. Большая часть добывается в Западной Сибири. В Ханты-Мансийском автономном округе, на территориях, исторически принадлежащих племенам хантов и манси. Меньшая часть — в Татарстане, Башкирии, Красноярском крае, на Сахалине.

Если указывать принадлежность нефти по народу, на земле которого она добывается, то российская нефть — она хантская, ненецкая, мансийская, татарская, башкирская, алеутская. Как и английский чай, который на самом деле индийский, шриланкийский и китайский.

Россияне пришли в верховья Оби в то же время, когда английские корабли причалили к индийскому побережью. Англичане искали пряности, россияне — меха. Англия предоставила свободу Индии в 1947-м. В 1960-х началась активная добыча нефти на землях хантов. С середины восьмидесятых годов прошлого века бюджет России целиком зависит от нефтяных доходов.

Британская Ост-Индская компания, ввозившая чай в Англию, была известна своим негуманным отношением к индийцам. Насколько российские нефтяные компании гуманны в отношении коренных народов? Что ханты и манси получили от того, что на их землях найдены гигантские нефтяные месторождения?

Инфраструктура индустриальной нефтедобычи — буровые вышки, нефтепроводы, железные дороги — располагается на пастбищах, по которым веками кочевали оленеводы. Добыча нефти наносит непоправимый ущерб хрупкой северной природе, сокращая площадь пастбищ.

Как утверждает директор ООО «Этноконсалтинг» Наталья Новикова, аборигены, лишенные оленей, охоты и рыбалки, могут претендовать на вакансии уборщиков, обходчиков, сторожей. Нефтяные компании стараются не нанимать коренных жителей, считая их некомпетентными. Оставшись без средств к существованию, согнанные со своей земли, ханты и манси регулярно протестуют.

Несколько лет продолжался конфликт вокруг Тянского месторождения, в ходе которого ханты и манси неоднократно грозились взяться за оружие. Администрации округа с большим трудом удалось замирить коренных жителей, предложив им компенсации. Этнографы утверждают, что компенсации выплачиваются не полностью, с задержками. Конфликт тлеет, не угасая.

Учитывая количество нефтяных месторождений, коренные жители Ханты-Мансийского округа могли бы жить как граждане Бахрейна и Катара: обязательное начальное, среднее и высшее образование, лучшая медицина, архитектура, экология.

Хантскую нефть добывают российские компании. Лишь недавно они начали обращать внимание на аборигенов. В лучшем случае российские компании агрессивно навязывают свои услуги, предлагая взамен мизерные выплаты. В худшем — игнорируют наносимый ими экономический и экологический ущерб.

Хантская нефть наполняет бюджет Российской Федерации, питает ее имперские грезы, оплачивает войны, олимпиады, «вставание с колен», величие. Москвичи предпочитают сдавать свои квартиры «лицам славянской национальности». Москвичи упускают из вида тот пикантный факт, что город (и вся страна с ним) существует за счет хантов и манси. За счет «инородцев», если пользоваться старой имперской терминологией.

Из того, с какой ловкостью нефтяные компании и стоящий за ними Кремль охраняют свое право продавать хантскую нефть в обход хантского кармана, ясно видны корни современного кремлевского стиля во внешней и внутренней политике. И в двадцать первом веке Россия продолжает жить согласно экономической модели позапрошлого века: экспорт колониальных товаров, выменянных на грошовые компенсации, бензин и снегоходы (современный аналог бус).

Из того, как россияне верят в то, что «российская нефть» — это в самом деле российская, а ханты и манси — просто люди в национальных одеждах, не имеющие никакого отношения к миллиардам нефтедолларов, видно, как глубоко въелся империализм в российскую культуру.

МАКСИМ ГОРЮНОВ, Новая газета