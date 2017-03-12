В Одессе разоблачили пророссийских провокаторов

Организованную группу провокаторов, которые по заданию российских кураторов готовили ряд пропагандистских акций во время чествования памяти Героев Небесной Сотни, разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины.

«Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе злоумышленники планировали распространить провокационную печатную продукцию, направленную на манипулирование общественным мнением и дискредитацию высшего руководства государства. В частности, 22 февраля в Одессе сотрудники СБУ изъяли две с половиной тонны (!) фейковых газет, очень похожих на официальное издание одной из политических партий, представленных в парламенте. Фальшивка содержала исходные данные и тираж, соответствующие настоящему печатному изданию», — в областном управлении СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, груз был доставлен в Одессу из Киева. Главные исполнители акции (гражданка Украины — жительница столицы и гражданин России — житель Одессы) должны были получить за свою работу 18 тыс. грн. Они уже успели подобрать 30 распространителей фейкового издания и арендовали помещение для хранения газет.

Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются. СБУ устанавливает всех причастных к акции антиукраинской пропаганды.

АЛЕКСАНДР ЛЕВИТ, Факты