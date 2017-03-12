«Гуляй Поле»

Что важнее для россиян: уровень их жизни или поддержка сепаратистов в Донбассе?

12.03.2017

Что важнее для россиян: уровень их жизни или поддержка сепаратистов в Донбассе?

Опрос прохожих на улицах Москвы


Радио Свобода

Теги:

Предыдущая публикация В Одессе разоблачили пророссийских провокаторов Следующая публикация Ракеты, Крым и огородное пугало
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение

CAPTCHA

*

«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2017 Все права защищены

 