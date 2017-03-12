Опрос прохожих на улицах Москвы
Что важнее для россиян: уровень их жизни или поддержка сепаратистов в Донбассе?
12.03.2017
12.03.2017
Опрос прохожих на улицах Москвы
15:16
Украинский экспорт в Венецию в 2016 превысил экспорт в Великобританию, или Францию или Австрию
15:11
23:35
23:32
Прослушка спецслужб РФ о подстрекательстве к новому Майдану в Украине
15:57
Главари «Л/ДНР» угрожают отобрать украинские предприятия из-за блокады
15:38
15:35
Семья из Германии, «бежавшая» в РФ, вернулась обратно в Европу
Это не война с Украиной или Грузией – это война с цивилизованным миром. Абхазия, Донбасс или Крым – всего лишь этапы этой войны. Заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал…
«Разучили два-три жеста… С акцентом все было просто о’кей! В этом деле он мастер! Сказал ему, чтобы не заставлял зрителя напрягаться, пытаясь узнать, кого пародирует!» После выхода на телевидении пародии на Рамзана Кадырова он дал интервью, в…
«Гуляй Поле»
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