«Национализация» по-донецки – красивый синоним слова «отжим»

Донецкие самозванцы и их московские кураторы продолжают бить все мыслимые и немыслимые рекорды дурости. Политические неумехи похоже решили тягаться в безумии с такими всемирно признанными «мастерами» государственного управления как Бокасса и Мобуту. Только вот простых донетчан, страдающих от инициатив Захарченко и Казакова, безусловно, жалко.

Разрекламированная «национализация» предприятий и рынков по сути есть нечто иное как банальный передел имущества и отжим собственности. Просто слово для обозначения действия подобрали более красивое и корректное. Вспоминается классический анекдот по крысу и хомяка: разницы между ними никакой, а вот отличие заключается в вопросе пиара. Следует все-таки детально разобрать этот процесс и сопутствующие ему явления.

Во-первых, «национализация» — это ярчайшее свидетельство экономического кризиса в квазигосударственном образовании. России кормить дотациями паразитов надоедает, а сами свидетели секты Захарченко зарабатывать не умеют. Скрытых резервов для пополнения республиканского бюджета нет и поэтому приходится забирать частную собственность, способную приносить хоть какую-нибудь прибыль.

Во-вторых, «национализация» подтверждает мысль о том, что «ЛДНР» — это неосоветский проект. Перед нами во всей красе происходит раскулачивание в современных реалиях. Но если красные комиссары девяносто лет назад отбирали пищу у крестьян, то сейчас прихвостни Захарченко забирают средства производства у предпринимателей. Т.е. раньше прямо лишали еды, а сейчас людей лишают возможности заработать себе на пропитание. Не удивлюсь, если ещё из пыльного чулана будет извлечена на свет порочная советская практика плановой экономики, что является дикостью в условиях современного рынка.

В-третьих, Захарченко сотоварищи совершают преступление по украинским законам и даже в рамках минских соглашений эти деяния не должны подпадать под амнистию. Происходит централизованный бандитизм, не имеющий ничего общего с борьбой за русский язык, памятью воевавших дедов и прочей риторикой, которой оперируют спикеры непризнанных республик.

В-четвертых, подтверждается мысль о приднестровизации квазигосударственных образований. Только вот в Донецке выходит какое-то абортированное Приднестровье. В Тирасполе главными китами, на которых держится власть, были, есть и будут бандитизм, контрабанда, тотальное бесправие граждан, моментальное подавление любого инакомыслия и диктатура одной финансово-промышленной группы. Если в Приднестровье царит «Шериф», то в Донецке де-факто экономически будет заправлять группа, подконтрольная Захарченко. Все разговоры о народе и его интересах в данном случае — это понты для приезжих. Львиную долю прибылей с отжатых предприятий самозванцы будут забирать себе и лишь часть станут перечислять в «республиканский» бюджет. Ну и российские кураторы, естественно, наживутся на чужом горе.

Самое удивительное в этой истории то, как пиарщики «ДНР» вроде Константина Долгова пытаются преподнести её массам. Снимают на камеру несчастных владельцев торговых точек и открыто смеются им в лицо. Кому в индивидуалистической Украине понравится такое поведение самозванцев?

Я не люблю в статьях проводить аналогии с классическими литературными произведениями, но на сей раз так и хочется назвать Швондерами служек «ДНР». Я на секундочку представил себе какой геволт поднялся бы на Привозе, если бы такие упыри-недотёпы пришли отжимать у собственников торговые точки, тыкая в лицо постановления, изданные нелепыми «народными республиками» — их бы порвали на куски сразу, засунув им липовые постановления в одно место. Причем таких Швондеров пинали бы и люди, придерживающиеся условно ватных взглядов.

Попытки недотеп вроде Захарченко построить государственность напоминают мучения двух геев, старающихся зачать ребенка. Тужатся, пыжатся, ягодицы болят, а результата нет и не предвидится. Люди с мышлением гопника, отжимающего мобильные телефоны в подворотне, априори не могут созидать.

Один известный донецкий политик как мы все прекрасно помним на заре карьеры отжимал шапки – теперь его идейные последователи и духовные братья отжимают лотки и павильоны у скромных торговцев. Понятное дело, что у Захарченко, читавшего в своей жизни разве что надписи на этикетках водочных бутылок, нет ни малейших познаний в экономике. О кейнсианстве и волнах Кондратьева окорочковый мыслитель и не слыхивал.

С рынками с горем пополам да с помощью московских кураторов самозванцы худо-бедно справятся, а вот с предприятиями может и не выйти. Горе-управленцы ведь ничего не соображают в логистике, производственных процессах и технологических особенностях разных отраслей промышленности. Некогда могучие заводы, пополнявшие украинскую казну, попав в управление к Захарченкам, рискуют превратиться в груду металлолома.

Любой торговец в Житомире и Виннице, увидев, что творят в «ЛДНР», естественно не захочет себе такую участь. Попытки слома государственного устройства всегда оборачиваются силовой сменой собственников объектов, находящихся на территориях смуты. Под шумок броских лозунгов проворачиваются грязные делишки, конечно целью которых является перераспределение генерируемых в регионе денежных потоков.

Небезызвестный Игорь Безлер недавно назвал Захарченко «дегенералом» — весьма меткое определение. Дегенерат, возомнивший себя генералом, продолжает измываться над мелкими предпринимателями, прикрываясь пафосной болтовней. Воевать не умеет, управлять не умеет, оратор никакущий – всё это про мыльный пузырь по фамилии Захарченко, надутый кураторами со Старой площади. Самое печальное, что эта шайка не собирается останавливаться на достигнутом и наверняка продолжит отчебучивать фортели, заставляя страдать простой люд. Ожидать от них можно всё, что угодно.

Фантастическая некомпетентность российских кураторов в украинской специфике помноженная на невежественное самодурство Захарченко еще выльются во что-нибудь неприятное для живущих ныне в Донецке.

Квазигосударственные образования продолжат влачить жалкое существование. Задумка московских кураторов не удалась – «ЛДНР» не стала для Украины привлекательной витриной русского цивилизационного пространства. Прививая российско-советские нравы на украинских землях может выйти лишь нечто невразумительное. «ЛДНР» — это смесь бульдога с носорогом, сделали пальцем по пьяни и родили на свет через пятую точку.

Правление Захарченко уже стоит пристально изучать историкам мировой политической науки. Столько ляпов, ошибок и просчётов во главе «непризнанной республики» мог совершить лишь совсем неумный и случайный человек. Да и его московские кураторы, судя по последним событиям, тоже умом не блещут.

Трагедия Донецка в том, что нынче власть в городе захватил Янукович в омоложенной версии – примитивный, необразованный, неотёсанный, вороватый.

«ЛДНР» сейчас – это пугало для всей Украины: вот что случается с теми, кто пытается самовольно строить государственность в одном отдельно взятом регионе. Национализация это просто красиво замаскированный отжим. Названия могут быть разными, но экономическая суть остается неизменной. Небось Захарченко скоро отожмет джип у своего соратника Прилепина, потому что всё происходящее в «ЛДНР» можно коротко описать поговоркой «Вор у вора дубинку украл». Проще работать психоаналитиком в дурдоме, чем детально разбирать проделки Захарченко и Плотницкого – настолько всё удручающе в этих квазигосударственных образованиях.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

Об авторе:

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.

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