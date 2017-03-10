Путин — источник террора

Путин – не борец с террором, он – источник террора. И это должен понимать каждый, кто хочет договариваться с ним о борьбе с мировым терроризмом

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня посещает российскую столицу для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Это первый визит Нетаньяху в Москву со времени операции России в Алеппо и смены власти в Соединенных Штатах – в прошлый раз глава правительства еврейского государства посещал российскую столицу еще летом 2016 года.

Но на этот раз Нетаньяху настроен куда менее благожелательно, чем во время предыдущих встреч с Путиным. Тогда израильскому премьеру могло казаться, что постоянные контакты с Путиным помогут обеспечить национальные интересы Израиля в условиях фактического соседства израильской и российской армий на Ближнем Востоке.

Но сейчас стало очевидным, что российские войска существуют лишь как прикрытие для усиления военного контингента главного оппонента Израиля в регионе – Ирана. «Победа над террором «Исламского государства» не должна привести к росту террора Ирана и его приспешников. Террор на террор не меняют» — отметил Нетаньяху перед отлетом в Москву.

Это и есть точная формула путинской политики, подмеченная израильским премьер-министром – обмен террора на террор.

Террор силовиков Януковича и «титушек» на оккупированном Донбассе заменяется на террор российских наемников. Террор «макеевских», а затем наемников из «Самообороны» Крыма – на террор российской государственной машины. Террор «Исламского государства» — на террор силовиков Асада и их союзников из Ирана и «Хизболлы».

Путин – не борец с террором, он – источник террора. И это должен понимать каждый, кто хочет договариваться с ним о борьбе с мировым терроризмом.

Премьер-министр Израиля понял это первым среди лидеров Запада просто потому, что опасность пришла к самым границам его страны. И противостоять этой опасности может быть уже не так просто – в Израиле начинают осознавать, что главная цель Ирана это превращение Сирии в плацдарм войны с еврейским государством.

А это действительно будет большая война, с которой то, что происходит сейчас в Сирии, не сравнится. Иран полон решимости уничтожить Израиль, а Израиль будет защищать свою безопасность любыми способами.

А начиналось все с «понимания» западными лидерами стремления Кремля защитить традиционного союзника Москвы Башара Асада, нежелания вмешиваться в ситуацию и даже попыток действовать совместно с Путиным против «общего врага».

Это неумение понять подлинные замыслы российского президента может оказаться катастрофой не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.

ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ, espreso.tv