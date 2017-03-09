Москва готова начать новый виток виртуальной войны

Полтысячи блогеров готовятся к нападению на Украину.

Антиукраинский проект конторы Затулина “Украина – не ЕС” уже действует. Как составляющая порабощения нас “восточным братом”.

На территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе, на Луганщине и Донетчине – должна быть создана сеть блогеров (до 500 человек), которые будут дискредитировать евроинтеграционный вектор развития Украины и навязывать пророссийский курс.

Именно это предусматривает разработанный в Москве проект по организации информационно-политической поддержки отторжения Украины от ЕС “Украина — ЕС”, который есть среди массива информации, опубликованного на днях украинскими хакерами.

Напомним, 22 февраля украинские хактивисты из «Киберхунты» и “Украинского киберальянса” (Russian Cyber Alliance, UCA) опубликовали материалы переписки руководителя зарегистрированной в Словакии ОО “Русская культурная инициатива» Александра Усовского. Как оказалось, гражданин Белоруссии Усовский, который ранее на сайте «Украинского выбора” продвигал в Украине т.н. “русский мир”, в последние годы занимался организацией в интересах России антиукраинских акций в Польше и других странах Восточной Европы. После активного поиска источников финансирования, с середины 2014-го года организация Усовского начала сотрудничать с Институтом стран СНГ, которым руководит председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (партия «Единая Россия»).

В опубликованном массиве материалов, полученных с личного компьютера кремлевского агента, содержался, в частности, и “проект по организации информационно-политической поддержки отторжения Украины от ЕС “Украина — не ЕС”, соавтором которого стал Иван Скориков – помощника Затулина.

Укринформ решил более подробно ознакомиться с ним.

ГРУНТ ДЛЯ ФОРСИРОВАННОЙ ПРОПАГАНДЫ

В аннотации проекта приводится ряд манипулятивных и ложных утверждений, которые еще раз подтверждают: профессиональных специалистов в Кремле по Украине, которые видят реальное, а не желаемое — до сих пор не хватает. Мол, курс Украины на ЕС и отказ от российского рынка сбыта “привели экономическую и социальную сферы страны к краху, украинцы устали от коррумпированной и нечестной власти”, а европейцы — “от неэффективной и бесперспективной”. Учитывая это, “в ближайшее время Евросоюз откажется от Украины как делового партнера и дружественного соседа” и начнет вести “предметный и публичный диалог с Москвой о возобновлении отношений”, элементом которого может стать и отказ от санкций против РФ.

При этом, “отказ европейских стран от принятия Украины в ЕС” должен способствовать позитивному для Москвы решению “крымского вопроса”. Среди других “экспертных утверждений” есть и то, что слоган “Украина — не ЕС” якобы отвечает базовым запросам Европы, “которой сейчас более актуально стремление к разделению Украины на две части: одна часть – пророссийская, другая — проевропейская (как одна из базовых стран ЕС вроде Литвы, Польши, Венгрии или Румынии)”.

Так называемыми “экспертами” предполагается, что на фоне обострения внутриполитической и экономической ситуации в Украине, а также активизации противников Президента Порошенко, которые обвиняют его в срыве евроинтеграции”, вполне возможным может стать “пророссийский поворот в украинской политике”. Как утверждают кремлевские украинисты, якобы в последнее время в различных политических кругах и на бытовом уровне в Украине “активизировались дискуссии о возможности разворота геополитического курса страны и возрождении отношений с Россией”.

Учитывая вышеприведенные факты, авторы проекта предлагают создать “почву для форсированной пропаганды” уже в ближайшее время в столице Украины, “где сосредоточены основные медиаресурсы, студенческие и другие молодежные организации, интеллектуальные круги и активный средний класс”. Также актуальность проекта определена и для Харькова и других северо-восточных регионов Украины, “где есть определенный неорганизованный актив со стойкой пророссийской политической ориентацией”.

ПОЛТЫСЯЧИ “ПАТРИОТИЧЕСКИХ” БЛОГЕРОВ

Целью проекта определено создание в Украине “сообщества патриотически настроенных блоггеров, которые работают в виртуальной среде, для оперативного решения информационно-пропагандистских задач по отстаиванию пророссийского курса Украины”. При этом, согласно документу, акцент должен быть сделан на формировании понимания того, что “идентичность Украины неразрывно связана с образом России как евразийской державы”.

Среди задач проекта определены следующие:

– организация в интернет-пространстве сети лояльных к пророссийским политическим силам блогеров;

– формирование контента для СМИ и социальных сетей;

– содействие популяризации патриотического воспитания молодежи через местные пророссийские организации;

– защита информационной среды от влияния проамериканских и проевропейских сил;

– обучение блоггеров и “раскрутка” их блогов;

– “вербовка” журналистов, редакторов, политических активистов;

– ведение массированной пропаганды в Интернете;

– формирование экспертного сообщества в России, Украине и на неподконтрольных официальному Киеву территориях Донецкой/Луганской областей для выработки общего дискурса и привлечения всех имеющихся информационных, научных и образовательных ресурсов в деле форсированной пропаганды.

Реализация проекта должна происходить по следующему алгоритму:

1. Проведение виртуального или реального форума, в котором примут участие блогеры-волонтеры, администраторы крупных пабликов и сообществ из социальных интернет-сетей, журналисты, активисты молодежных организаций.

2. Деление на бригады согласно предпочтениям в ведении страниц/блогов на тех или иных социальных интернет-площадках. Назначение ответственных координаторов.

3. Многоступенчатое обучение блоггеров, которое включает в себя следующие темы: основы журналистики, основы политологии, PR, история Украины-России, основы SMM и работы в блогосфере.

4. Достижение максимального количества обученных блогеров до 200-500 человек.

5. Выполнение поставленных кураторами задач проекта.

ШЕСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЗИСОВ

Также определены шесть ключевых тезисов идеологии проекта “Украина – не ЕС” (с толкованием каждой из них для тех, кто еще не уверовал):

1. “На самом деле в Европе нас не ждут”.

2. “Для Украины путь в ЕС приводит к обнищанию населения”.

3. “Украинцы на ментальном уровне не соответствуют европейской системе ценностей”.

4. “Украина – постсоветская страна, с типично азиатским менталитетом, который является прямой противоположностью европейскому”.

5. “Свобода в Украине, в отличие от Европы, воспринимается каждым гражданином как необязательная”.

6. “Для Европы Украина сейчас – это неудачный политический проект, от которого надо держаться подальше”.

Относительно географии проекта, то предполагается, что он сможет получить активное развитие в юго-восточных областях Украины, однако главными объектами информационного влияния рассматриваются Киев, Харьков, Одесса, контролируемые украинской властью территории Донецкой и Луганской областей.

Целевой группой проекта являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, которые, по статистике, проводят в Интернете в среднем около 6,1 часа в сутки и просматривают около 1 243 интернет-страниц в неделю. Также проект нацелен на активных пользователей Интернета в возрасте от 30 до 45 лет, которые интересуются политикой и общественной деятельностью.

ТРОИЦА “ЭКСПЕРТОВ” ПО УКРАИНЕ

Авторы и команда проекта — три человека: кроме помощника Затулина Ивана Скорикова, это также – Георгий Рожко и Дмитрий Степанов. В документе приведена и основная информация относительно “авторского коллектива”.

Так, Скориков Иван Иванович, 1987 г.р., позиционирует себя как “профессиональный журналист, эксперт-политолог, руководитель пресс-службы Института стран СНГ, главный редактор информационно-аналитического портала “Материк.ru”, магистр социально-экономических наук, аспирант кафедры новейшей истории МПГУ, исследователь украинского интегрального национализма, российской геополитической мысли и мир-системного анализа”.

Среди достижений он приводит и свое участие в очернении украинского освободительного движения: с 2007 года Скориков является организатором и руководителем сообщества в “Вконтакте” “Protiv OUN_UPA” (более 30 000 участников). С 2008 по 2009 годы принимал участие в реализации “антиоранжевых” грантов комитета по делам молодежи Государственной думы РФ на территории Украины, хвастается Скориков.

Отличился он и во время оккупации Крыма, где в марте 2014 года был “наблюдателем” на псевдореферендуме, позже помогал Затулину с пиаром на выборах в Севастополе, а с сентября 2015 года – стал координатором одного из путинских грантов “Новейшая народная история Крыма”.

Успевает помощник Затулина поработать и над отбеливанием и продвижением российской агрессии на Востоке Украины: он является организатором московских митингов в поддержку т.н. “ЛНР” и “ДНР”, он соучредитель общественного движения “Битва за Донбасс”, а с мая 2015 года – “постоянный эксперт” созданного в Санкт-Петербурге пропагандистского ресурса “Новостное агентство “Харьков”.

Двое других авторов и членов команды проекта — блоггеры-пропагандисты калибром поменьше.

Рожко Георгий Евгеньевич, 1989 г.р. — с 2011 года проработал два года блогером в пропутинской ВОО “Молодая Гвардия Единой России”, после чего стал просто “независимым общественным деятелем, блогером”. С началом российской агрессии отснялся в ряде пропагандистских телепередач на “РенТВ” и “НТВ” в качестве “эксперта по ситуации в Украине”.

Третий член — Степанов Дмитрий Юрьевич, 1986 г.р. — представляется как “историк и журналист, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, исследователь вопросов формирования этнических дискурсов и национализма украинской элиты в новое время, 2010-2011 — сотрудник Института Славяноведения РАН”. Он является активистом того же движения “Битва за Донбасс”, а в августе 2015 года находился на временно оккупированных территориях Донбасса, “неоднократно выступал экспертом для радио “Спутник” (медиа-группа пропагандистского “РИА Новости”).

БОЙКО, РАБИНОВИЧ И УПЦ МП

Идеологическими союзниками проекта определены партия “Оппоблок” во главе с Юрием Бойко, партия “За жизнь” во главе с Вадимом Рабиновичем, Компартия Украины во главе с Петром Симоненко, УПЦ МП и православные активисты, местные блоггеры и активисты пророссийской ориентации, “власть и общественные организации ДНР/ЛНР”, европейские политики и общественные деятели из числа “евроскептиков”.

Судя по содержанию, документ был разработан в 2016 году в Москве. В смете расходов (статьи, на которые планируется потратить денежное финансирование), в частности, указывается период с декабря 2016 года (включительно) по апрель 2017 года (включительно).

Одним из ожидаемых результатов (после завершения проекта) должно стать закрепление в общественном сознании украинских граждан образа врага в лице евроинтеграторов, негативных последствий европейского вектора развития страны, дискредитация проевропейского курса правящей коалиции во главе с Президентом Украины”.

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В конце февраля российская пропаганда разродилась серией заголовков “новостей” вроде “Украина – не Европа”, “Украина – не колония ЕС”, “В Киеве оскверняют флаги ЕС”. Основанием стал видео-ролик, на котором трое парней в масках ночью срывают флаги ЕС в разных местах столицы и топчут их.

Очевидно, что проект конторы Затулина “Украина – не ЕС” уже действует. Более того, он является лишь маленьким винтиком в огромном и сложном механизме порабощения “восточным братом” Украины. При этом силовые шестерни двигают информационные, и наоборот.

ВАСИЛИЙ КОРОТКИЙ, Укринформ

