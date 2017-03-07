Все смешалось в украинском доме

В декабре 2013 года произошла четкая и ясная поляризация украинского общества. Страна разделилась на два лагеря: сторонников и противников Майдана. Достаточно было всего лишь одного вопроса «Что ты думаешь о протестах в Киеве?» дабы понять свой человек или чужой. Но с тех пор случилось множество событий в Крыму и на Донбассе, смерть старых и рождение новых политических проектов. Прежние ярлыки «майдановцы» и «антимайдановцы» безнадёжно устарели. Украина сейчас находится в столь запутанном положении, что вообще неуместны какие-либо дихотомии для маркировки и описания групп, участвующих в её внутренних процессах. По сути нет теперь ни для кого «наших» и «не наших».

Пророссийский русскоязычный предприниматель, три года назад бывший в антимайданном лагере, теперь может спокойно жертвовать деньги солдатам ВСУ и добробатам, участвующим в АТО. А всё потому, что он примерил на себя донецкий сценарий 2014 года — когда месяцами царила анархия и вооруженные мародёры грабили супермаркеты с автосалонами. Вот он и не хочет, чтобы смутное время пришло в его город и кто-нибудь с автоматом Калашникова в руках под революционный шумок реквизировал всё добро в его павильоне. Он по своей логике спонсирует тех, кто защищает его хату от непрошенных гостей. Московская пропаганда данное деяние трактует как «финансирование убийства детей и женщин Донбасса». Киевские СМИ это же трактуют как поддержку армии, сражающейся за независимость государства. И каждая пропаганда по-своему права.

Пророссийский русскоязычный моряк из Одессы, три года назад бывший в антимайданном лагере, теперь легко осуждает Россию за присоединение Крыма. А всё потому, что в Крыму нынче не получишь документы моряка для ухода в рейс и туда не заходят иностранные корабли, опасаясь западных санкций. Он понимает, что крымский сценарий означает неминуемую гибель для Одессы – останавливается порт, моряки лишаются возможности плавать из-за проблем с документами. В город перестаёт поступать валюта и как карточный домик постепенно рушится вся областная экономика. Закономерно, что несмотря на изначальную пророссийскость, он ругает Россию, которая ставит под угрозу всю его профессиональную деятельность.

Пророссийский русскоязычный гражданин Украины, три года назад находившийся в антимайданном лагере, теперь может выступать против придания русскому языку официального статуса второго государственного языка в стране. А всё потому, что введение второго государственного языка в столь территориально большой стране как Украина чревато огромными проблемами. Трудно даже себе представить сколько миллионов человеко-часов и миллиардов бюджетных гривен потребуется на перевод всех законодательных актов, что напечатал украинский парламентский принтер за 25 лет независимости! Да и где взять столько бумаги, чтобы все эти депутатские художества распечатать на русском в нужном количестве?

Выражение «Девочка из паспортного стола» давно уже стало нарицательным. Часто родные братья с советскими свидетельствами о рождении оказывались при Украине по факту на разных фамилиях лишь потому, что девочки в паспортных столах при переводе путали буквы И, Г и Э. Если деятельность гражданина связана с ведением документации, то он осознает сколько мороки принесёт второй государственный язык.

Украиноязычная гражданка, три года назад поддерживавшая майданную сторону, теперь может последними словами поносить Порошенко и Гройсмана. А всё потому, что сына призвали в АТО, и он там или погиб или ранен, а нынешней пенсии ей не хватает на оплату возросших коммунальных тарифов. Её сегодняшнюю риторику не отличишь от теперешних высказываний русскоязычной гражданки, бывшей три года назад против майдана.

Ничего не значит, на каком языке говорит человек. Русины Закарпатья говорят на украинском, но при этом в своём большинстве выступают за дружественные отношения с Россией. Полным-полно и русскоязычных сторонников Степана Бандеры.

Депутаты от «Самопомощи» и «Оппозиционного блока» могут спорить по вопросам распределения бюджетных средств и государственного устройства, но при этом единодушно сходиться во мнении, что участники АТО — это герои, заслуживающие льгот и преференций от государства.

Депутаты Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» вроде Лещенко и Найема вполне могут критично высказываться о президенте Украины, фамилией которого названа их политическая сила и её парламентская фракция. А всё потому, что под крылышко президента в 2014 году в парламент стремились люди с огромным количеством расхождений по важнейшим государственным вопросам и противоречия между ними были неминуемы.

Отношение к празднику 09 мая тоже не является уже индикатором. В АТО хватает добровольцев, чтущих День Победы и память дедов, победивших немецкий фашизм.

Одесский автономист и львовский патриот могут не сходиться в языковых вопросах, но одновременно могут совпадать их взгляды о необходимости проведения децентрализации с последующим увеличением полномочий регионов.

Бессмысленно сегодня крепить к украинцам ярлыки «ватников» и «вышиватников», русскоязычных и украиномовных, унитаристов и федералистов, левых и правых, красных и белых, западников и славянофилов, провластных и оппозиционных, фашистов и антифашистов. Каждого гражданина и политика можно описать лишь через его персональные ответы на самые насущные вопросы государства.

Например: «Иван Иванов — русскоязычный, выступает за/против русского языка как второго государственного, сторонник единой и неделимой Украины, положительно относится к участникам АТО, симпатизирует «Оппозиционному блоку»/БПП/«Народному фронту» (нужное подчеркнуть), приверженец/противник членства в НАТО и многовекторной политики, осуждает присоединение Крыма к России».

Но московским политическим экспертам эта ситуация неясна и часто встречается тезис о скользкости и хитрости украинцев – мол «в одном кармане буденовка, а в другом мазепинка и головной убор выбирается в зависимости от сложившейся конъюнктуры».

А на самом деле в ситуации украинско-российской «гибридной войны» — экономической и непосредственно вооруженной, люди попросту заняты физическим выживанием и поэтому идеологические моменты мало кого волнуют. Не до идеологического жиру – быть бы живу. Воют, по сути, все со всеми. Каждый сражается сам за себя и благополучие своих близких. Просто в ноябре 2013 года, когда украинцы разделились на майдановцев и антимайдановцев, мало кто себе представлял, что всё так глубоко зайдет и надолго затянется. Выбросьте из лексикона все штампы и ярлыки касаемо украинских граждан – говорите детально и по существу об их воззрениях, требованиях и видении будущего Украинского государства!

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

Об авторе:

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.

* При перепечатке просьба указывать источник — «Гуляй Поле», с указанием гиперссылки во втором абзаце.