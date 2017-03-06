В МИД уверены, что Украина выиграет дело против России в Гаагском суде

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль убеждена, что Международный суд ООН примет решение в пользу Украины в рассмотрении иска против Российской Федерации.

Об этом она заявила журналистам после завершения первого дня слушаний, сообщает УНИАН.

«Мы убеждены, что выиграем это дело. У нас есть все основания на принятие судом положительного решения, потому что мы не просим ничего лишнего, что выходило бы за рамки компетенции этого суда. И мы не просим ничего, что выходит за пределы выполнения страной — подписантом этих конвенций своих обязанностей», — сказала Зеркаль.

Отвечая на вопрос относительно сроков принятия такого решения, замминистра указала, что это будет зависеть от того, как «процедурно суд определит необходимое им время для принятия решения».

«В случае с Грузией это было довольно быстро — они в течение трех недель определили предупредительные меры. Учитывая то, что мы ставим вопросы по выполнению двух конвенций, это может быть несколько дольше», — пояснила она.

Зеркаль также отметила, что будущие решения суда являются обязательными для выполнения всеми сторонами.

«Россия, конечно, может делать все, что считает нужным, даже называть белое черным. Для Украины это будет первое юридическое закрепление соответствующих обязанностей РФ соблюдать как конвенции, так и решение суда. Нарушение этих обязанностей также выведет Россию в другой клуб — клуб стран, которые не выполняют ни международное право, ни решения суда. А это уже другая плоскость отношений», — сказала она.

Напомним, Украина обвиняет РФ в нарушении конвенций ООН по противодействию финансированию терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ранее эксперты по праву разъяснили, что решение в пользу Украины могут юридически зафиксировать факты финансирования терроризма и расовой дискриминации и предусматривать ряд компенсаций для пострадавших, но не решат проблемы ответственности России за вооруженную агрессию на Востоке Украины и в Крыму.

Гаагский трибунал начал изучать материалы о военных преступлениях РФ на Донбассе в апреле прошлого года.