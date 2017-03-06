Как кубанские казаки в России «украинскую весну» устроили

На четверть бывший наш народ

Между тем «украинская весна» на Кубани началась задолго до 1917 года. В результате русско-турецкой войны 1768-1774 годов Россия отвоевала у Турции практически все Северное Причерноморье. Запорожская Сечь, долгое время бывшая первой линией обороны оказалась в глубоком тылу, утратила свое стратегическое значение. Поэтому Екатерина II, опрометчиво полагая, что украинские сабли ей больше не пригодятся, в 1775 году отдала приказ о полном уничтожении запорожского казачества. Вместе с тем, противостояние с Османской империей продолжалось. Менее, чем через 10 лет России вновь понадобилась помощь имеющих богатый опыт антитурецкой борьбы украинских казаков, бежавших после уничтожения Запорожья за Дунай и основавших там Задунайскую Сечь. Задунайцам было предложено вернуться в Россию, набрать «охотчих людей» из украинцев и сформировать так называемое «Войско верных казаков», позже переименованное в «Черноморское казачье войско».

Вскоре в России появилась новая «горячая точка» – Северный Кавказ, который ненасытная империя начала «осваивать». Горцы, естественно отчаянно сопротивлялись приходу на их земли «русского мира», поэтому было принято заселить долину реки Кубань всегда готовыми к бою украинскими казаками. В 1792-1793 годах туда были переселены около 14 тысяч украинцев. Земли между Кубанью и Азовским морем указом Екатерины были переданы казакам в дар, поэтому первый административный центр получил название Екатеринодар (ныне – Краснодар). Согласно «Первой переписи казаков-переселенцев на Кубань в конце XVIII века» первыми в списках записаны старшины бывшего Запорожья. В них максимально сохранены особенности звучания чисто украинских фамилий. Так, первым городничим Екатеринодара был малоросс Данила Волкорез.

Без сомнения, утверждать, что кубанские казаки — это украинцы было бы неверно. Со временем сюда переселилось немало выходцев и из российской глубинки. Но, перефразируя Владимира Высоцкого, надо признать, что «там на четверть бывший наш народ».

На волю из «тюрьмы народов»

После свержения в 1917 году царизма и октябрьского переворота большевиков в Петрограде на национальных, в том числе и казацких, окраинах рухнувшей Российской империи начался парад суверенитетов. Одним из новых государств уже в конце февраля 1918 года становится Кубанская народная республика. Ее законодательным органом стала Кубанская краевая войсковая Рада, во главе которой встал Николай Рябовол, правительство возглавил Лука Быч. Была оперативно принята Конституция КубНР, республика направила заявку на вступление в Лигу Наций (предтеча нынешней Организации Объединенных Наций). Главная проблема молодой республики заключалась в том, что кубанский край стал ожесточенной ареной борьбы между большевиками, желающими установить здесь советскую власть и Белой гвардией, исповедовавшей идею единой неделимой России. Чтобы противостоять и тем и другим Рябовол взял курс на сближение с Украиной, которая тоже сбежала из «тюрьмы народов» и не желала превращаться в филиал «совдепии».

Вскоре на Кубань приехала делегация Украинской Центральной Рады. Николай Рябовол приветствовал ее на украинском языке. «Украина прислала к нам в гости своих послов. Братья-казаки! Уверен, что вы поймете вашими сердцами те чувства, которые наполняют души всех казаков-черноморцев. Поздравим же послов Матери-Украины на языке наших отцов, дедов и прадедов», — начал он свое выступление, перейдя затем на украинский язык. «Мачуха доля відірвала наших дідів запорожців від матернього лона й закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут сиротами по степах, по плавнях, по горах без матернього догляду… Царі, робили все, щоби вибити з наших голів, з наших душ пам’ять про Україну й любов до Матері. Царі хотіли зробити з нас душогубів, хотіли, щоб ми, коли прийде той слушний час, час визволення України, своїми руками задавили ту волю, щоб ми свої шаблі пополоскали в крові Матері». И дело вовсе не в том, что глава краевой Рады был полиглотом и мог изъясняться на разных языках. Просто украинский язык для кубанцев действительно был материнским. Это термин – «материнский язык» — был официально введен в языковую политику Кубанской Народной Республики по отношению к кубанскому говору, называемому «балачка». Это был местный диалект устной речи на основе украинского языка. Его при помощи специалистов из Украины планировалось сделать обязательным для изучения в школах Кубани.

Однако украино-кубанские отношения не ограничивались гуманитарными вопросами. В мае 1918 года глава Краевой Кубанской Рады Николай Рябовол во главе казачьей делегации прибывает в Киев. Публичным предметом переговоров были вопросы установления межгосударственных отношений и оказание Украинской Державой гетмана Скоропадского помощи в борьбе с большевиками. Кубань в результате получила от Гетманата почти тысячу винтовок, 5 миллионов патронов и 50 тысяч снарядов для 3-дюймовых орудий. Параллельно в секретном режиме обсуждался вопрос вхождения Кубанской Народной Республики в состав Украинской Державы на паритетных началах федерации либо на правах автономии. Армия Гетманата, согласно договоренностям, намеревалась высадить десант на азовском побережье, а кубанцы со своей стороны должны были поддержать его антибольшевистским восстанием. После освобождения всего края от советской власти планировалось провозгласить объединение Украины и Кубани. Планам этим было не суждено сбыться из-за наступления Добровольческой армии Антона Деникина, которая 17 августа взяла Екатеринодар. Было подвергнуто обыску помещение украинского посольства при Кубанском Краевом Правительстве, а секретарь посольства был арестован.

В условиях белогвардейской оккупации большинство членов Кубанского правительства отреклись от союза с Украиной и решили ориентироваться на Деникина.

Это было в корне неправильное решение, поскольку главной задачей Белой гвардии было возрождение единой России в границах бывшей империи, поэтому Антон Деникин всячески ограничивал самостоятельность Кубани, которую рассматривал как неотъемлемую часть России. Своих планов Деникин не скрывал и на одном из банкетов произнес программный тост: «Вчера здесь, в Екатеринодаре, царили большевики. Над этим домом развевалась красная грязная тряпка, в городе творились безобразия. Проклятое вчера… Сегодня здесь происходит что-то странное – слышен звон бокалов, льется вино, поются казачьи гимны, слышатся странные казачьи речи, над этим домом развевается кубанский флаг… Странное сегодня… Но я верю, что завтра над этим домом будет развеваться трехцветное национальное русское знамя, здесь будут происходить только русские разговоры. Прекрасное «завтра»… Будем же пить за это счастливое и радостное завтра…». Неудивительно, что кубанцы выступили против «русского завтра». Антиденикинскую фронду возглавил Николай Рябовол. В июне 1919 года он в Ростове на заседании на Южно-русской конференции выступил с жесткой критикой союза с Деникиным в эту же ночь был застрелен в холле отеля, где остановилась делегация Кубанской республики. Вероятнее всего, убийство проукраинского кубанского казака было делом деникинской контрразведки. Сам Антон Деникин неоднократно заявлял, что «Рябовол был самым ярким и упорным казачьим «самостийником», «импульсом кубанского сепаратизма». После гибели «упорного самостийника» кубанцы начали массово покидать Добровольческую армию, а руководство Кубанской Рады возобновило поиски путей сближения с Директорией Украинской Народной Республики, сменившей Гетманат Павла Скоропадского.

К сожалению, объединиться двум республикам не удалось. В марте 1920 года территория Кубанской Народной Республики была оккупирована большевистскими войсками, а сама республика упразднена. Кубань вместе с Черноморьем вошла в состав РСФСР в виде Кубано-Черноморской области.

Коренной дух советской Кубани

После установления советской власти практически на всей территории бывшей Российской империи перед большевиками стояла задача добиться лояльности национальных элит и народов, вошедших в состав образованной в 1922 году СССР. С этой целью большевики взяли курс на так называемую политику коренизации. Суть ее сводилась к официальному использованию языка коренного народа той или иной территории в делопроизводстве, образовании, средствах массовой информации и так далее. Естественно, что для Украины коренизация прежде всего проводилась в форме украинизации.

А вот тот факт, что советская власть приравняла к языку коренного народа, причем украинского, кубанскую балачку, скорее всего, является показателем того, что большевики учли великодержавные ошибки Деникина. Как результат, до 1932 года украинский язык в Кубано-Черноморской области использовался наравне с русским. В 1925 году на украинском языке стала выходить региональная партийная газета «Советский станичник». На заявления некоторых шовинистов, что, дескать, нельзя «хахляцькою мовою портить газету», кубанские земледельцы ответили письмом в редакцию: «Що ми — росiяни, це ви, iнтелiгенти, брешете, бо ми – українцi й українська газета не тiльки по мовi, а й по духу зрозумiла нам. Нам краще вивчати сотню-двi незрозумiлих нових українських слiв, нiж вивчати всю росiйську мову». Другое периодическое издание «Червона газета» открыто агитировало за вхождение Кубани в состав Украинской ССР. «Чого нам пiд Москвою перебувати? Взяли б i приєдналися до України. Тут же зовсiм близенько: Озiвське море – i Україна. Волимо пiд Україну, Але з однiєю умовою, аби Кубань не обернулася в звичайну округу. Ну, коли хочете, на засадах федерацiї, навiть, правильнiше конфедерацiї, на це свiдоме козацтво пiде».

Очевидно, что кубанский суржик, льющийся со страниц местных газет нельзя считать украинским языком в полном смысле этого слова. Именно поэтому огромное внимание на Северном Кавказе в то время уделялось украинизации школьного образования. По данным Кубанского окружного отдела народного образования, в 1925 году украиноязычного населения здесь насчитывалось 900 тысяч чел. Только в Краснодаре, так теперь стали называть Екатеринодар, треть населения (около 50 тысяч человек) разговаривали на украинском. Исходя из этого на Кубани функционировало 150 украинских начальных школ. Столь быстрая украинизация российской Кубани вызывала в Москве определенное недовольство. Тогдашний нарком образования РСФСР Анатолий Луначарский лично приехал в Краснодар и педсовете в одной из школ заявил, что есть опасность того, что «русская школа будет украинизирована, и, таким образом, русский язык займет положение языка, который исчезает на Кубани». Он «успокоил» присутствующих тем, что этого не произойдет и в будущем «можно будет перевести обучение на русский».

Луначарский был совершенно прав – в 1932 году, когда Сталин уже мог не бояться за прочность своей власти, коренизация, а с ней вместе и украинизация, была отменена. Естественно отказ большевиков от лояльной национальной политики затронул и Кубань. Специальное постановление требовало «немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных органов «украинских» районов, а также все существующие газеты и журналы с украинского языка на русский как более понятный для кубанцев, подготовить и к осени перевести преподавание в школах на русский язык». Была прекращена деятельность украинских СМИ, Краснодарский филиал Государственного издательства Украины с его представительствами на Кубани и Северном Кавказе остановил распространение украинской литературы и периодики.

Так закончилась на Кубани «украинская весна», длившаяся более 200 лет….

Юрий Бовх, «ОстроВ»