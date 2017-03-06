Заседание Международного суда ООН в Гааге против России: речь представителя Украины

Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, выступила в понедельник в Международном суде ООН в качестве представителя Украины.

Помимо нее, позицию украинской стороны в Гааге представили американский профессор Гарольд Хонджи Ко и Марни Чик, партнер юридической компании Ковингтон, имеющей контракт с Украиной на представление интересов Киева в международных судах.

«Европейская правда» представляет вашему вниманию перевод довольно эмоциональной речи Елены Зеркаль, открывшей исторические слушания в Гааге по делу «Украина против России».

* * * * *

Господин Президент, уважаемые члены Суда. Это большая честь и исключительная привилегия – выступать сегодня перед главным судебным органом ООН от имени Украины.

Украина обратилась в Суд за защитой основных прав народа Украины, который столкнулся с нарушениями международного права со стороны Российской Федерации.

Сегодня я прошу Суд ввести временные меры для предотвращения непоправимых нарушений прав человека в период рассмотрения этого дела Судом.

Тысячи невинных украинцев уже почувствовали на себе смертоносные атаки, а миллионы остаются под неотвратимой угрозой. Их мирные повседневные жизни разрушены, а их фундаментальные права нагло нарушаются одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН – Российской Федерацией.

Российская Федерация непрерывно нарушает международное право и права человека.

Российская Федерация продолжает смертоносную поддержку незаконных вооруженных формирований, совершивших многочисленные террористические акты в Украине.

В оккупированном Крыму Российская Федерация полностью попирает права человека, внедряя политику культурного уничтожения и дискриминации. Такие действия недопустимы для международного сообщества. Они были осуждены ООН.

Российская Федерация осуществляет свою внешнюю политику, невзирая на человеческие жизни, и использует любые средства для навязывания своей воли.

Тактика Российской Федерации включает поддержку терроризма и актов расовой дискриминации, пропаганду, подрывную деятельность, запугивания, политическую коррупцию, кибератаки. С такой реальностью мы столкнулись в Украине. Российская Федерация продолжает такую линию поведения уже три года, все это время отрицая свою многоаспектную агрессию против Украины.

Сегодня я стою перед Судом и прошу защитить основные права украинского народа. Мы требуем справедливости и международно-правовой ответственности, в то время как Российская Федерация продолжает демонстрировать пренебрежение к своим обязательствам по международным договорам. Как следствие, украинский народ подвергается длительной кампании террора и культурного уничтожения. Ситуация действительно ужасна.

В последние несколько недель ставки были повышены. Поддерживаемые Российской Федерацией незаконные вооруженные формирования увеличили количество атак и усилили градус запугивания мирного населения. В Авдеевке в течение недели с 29 января по 5 февраля мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила по меньшей мере 8 смертей мирных граждан и 30 случаев получения ими ранений. В результате неизбирательных обстрелов город подвергся значительным разрушениям жилых зданий и критической инфраструктуры, гражданское население было оставлено без электричества, водоснабжения и даже отопления во время суровых морозов.

В течение двух месяцев с начала 2017 года количество снарядов, которые использовались для обстрелов Авдеевки, оценивается на уровне 15 тысяч единиц.

Это количество соответствует 14 вагонам, доверху наполненным боеприпасами. В то же время официальный представитель российского президента публично выразил надежду, что поддерживаемые Россией незаконные группы не останутся без боеприпасов.

Могут ли оставаться какие-либо сомнения в том, откуда это вооружение поставляется? Нет. Оно поставляется из Российской Федерации.

Атаки против мирного украинского населения являются логическим продолжением поддержки, которую Российская Федерация оказывает группам, совершающим акты терроризма в Украине.

Сбитый с помощью российской системы «Бук» самолет рейса МН17не остановил финансирование терроризма Российской Федерацией. При постоянной поддержке со стороны РФ произошла атака на автобус в Волновахе. Всего две недели спустя был обстрелян Мариуполь, а Краматорск – через несколько недель после этого. В Харькове мирное население было запугано чередой взрывов.

Эти события не были случайностью, это – следствие поддержки Российской Федерацией терроризма в Украине.

Тем временем, как на востоке Украины мирное население страдает от неизбирательных атак, в оккупированном Крыму Российская Федерация продолжает воплощать в жизнь советский подход к правам человека, подавляя группы, которые считает своими врагами. Недавно 11 крымских татар, которые мирно собрались на протест против выборочных обысков, были насильно задержаны. Это очередной пример того, как российский режим заставляет замолчать тех, кто вызывает у него неприязнь.

В этом деле Украина требует компенсации за продолжающиеся нарушения Россией двух международных договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Советники Украины приведут детальные обоснования природы нашего иска и причины, почему введение временных мер является неотложной необходимостью. Прежде чем они это сделают, я намерена дать краткий исторический контекст, чтобы продемонстрировать, что текущие события в Украине не происходят изолированно от предыдущих.

С момента восстановления независимости современной Украины после развала Советского Союза народ Украины пытался воплотить в жизнь демократические ценности, установить жизнь человека и его достоинство высшей ценностью государства и общества. В отличие от многих других посткоммунистических стран, в Украине никогда не было напряженности на этнической почве. Конституция Украины и соответствующее законодательство устанавливают всеобъемлющую систему защиты прав этнических групп, что подтверждается наблюдателями ООН и ЕС.

Ужасные новости о терроре против мирного населения казались чем-то, что происходит далеко от нас.

Трансформация Украины и укрепление связей с Европейским Союзом стали причиной особого раздражения России. Российская Федерация угрожала уничтожить экономику Украины, вводя карательные односторонние торговые ограничения, пыталась заморозить украинцев, прекращая поставки газа в холодный зимний сезон, ставила под сомнение территориальную целостность Украины.

В течение последнего десятилетия вмешательства Российской Федерации в дела Украины постоянно углублялось.

Оно достигло опасных новых уровней в 2014 году. Российская Федерация решила вмешаться в Украину с применением военной силы; поддерживать незаконные группировки, которые совершают акты терроризма на украинской земле; нарушать права миллионов украинских граждан, включая, для многих из них, право на жизнь.

Это является отражением поведения Российской Федерации в более широком контексте, с которым, к сожалению, мы все знакомы.

Как заместитель министра иностранных дел я имею дело со всеми этими вопросами. Но сегодня я здесь выступаю как представитель, как агент Украины, и в таком качестве моим приоритетом является право, а не политика.

В течение почти трех лет я лично проводила переговоры с Российской Федерацией относительно этих правовых споров. Я признаю, что это было очень сложно. Время от времени Российская Федерация отклоняла протесты Украины относительно нарушений положений международных договоров. Наши возражения не воспринимались всерьез, нам повторяли раз за разом, что у нас нет реального спора. После этого я возвращалась домой и собственными глазами видела, как Российская Федерация продолжает свою кампанию против украинского народа.

После многочисленных попыток настало время признать: уже хватит.

Это то, что привело нас сюда, в Международный суд ООН. В это сложное время мы должны довериться международно-правовым институтам для защиты. Это дело станет сигналом того, что международный правовой порядок может противостоять могущественным государствам, которые попирают международное право и права человека.

В то же время наша сегодняшняя просьба очень скромна.

Все, чего мы ищем – это стабильности и спокойствия в непредсказуемой и опасной ситуации. Господин Президент, члены Суда, в свете неотвратимой опасности, которая нависла над народом Украины, я призываю вас установить временные меры. Наш уважаемый юридический советник объяснит причины, почему Суд должен гарантировать нам эту защиту.

Во-первых, профессор Гарольд Хонджи Ко представит общий обзор заявлений Украины и нашего ходатайства о введении временных мер.

Во-вторых, госпожа Марни Чик объяснит необходимость введения временных мер в отношении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и продемонстрирует, что все критерии для их введения соблюдены.

В-третьих, господин Джонатан Гимблетт объяснит необходимость введения временных мер в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации и продемонстрирует, что все критерии для введения временных мер согласно этой конвенции также выполнены.

Спасибо, господин Президент и уважаемые члены Суда.