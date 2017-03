Кремлевский спрут

Как Москва устанавливает контроль над Восточной Европой. Часть 1.

После начала гибридной войны в Украине многие восточноевропейские государства забеспокоились о возможном повторении подобного сценария в их странах. Недавний путч в Черногории показал — эти опасения вполне реальны. В этом совместном расследовании Bellingcat (в лице Христо Грозева) и The Insider показано, чьими руками Кремль устанавливает свое влияние в Восточной Европе и какую роль в этом играют неонацисты, ГРУ, СВР и православные олигархи с судимостью. (For the English version see here).