Кремлевский спрут

После начала гибридной войны в Украине многие восточноевропейские государства забеспокоились о возможном повторении подобного сценария в их странах. Недавний путч в Черногории показал — эти опасения вполне реальны. В этом совместном расследовании Bellingcat (в лице Христо Грозева) и The Insider показано, чьими руками Кремль устанавливает свое влияние в Восточной Европе и какую роль в этом играют неонацисты, ГРУ, СВР и православные олигархи с судимостью. (For the English version see here ).

Казачий «спецназ»

2 октября 2014 года на сайте пограничной службы Боснии и Герцеговины появилось лаконичное объявление под заголовком «Въезд граждан Российской Федерации», которое гласило:

«Для того, чтобы объективно информировать общественность относительно въезда граждан Российской Федерации, сообщаем, что в период с 25 сентября по 2 октября через Пограничный переход Рача <на границе с Сербией – TheInsider> прошло 144 гражданина России. <…>. Все они соответствовали необходимым требованиям для перехода через границу Боснии и Герцеговины, не носили униформу или военную форму, среди них были мужчины и женщины разных возрастов».

Это странное объявление пограничникам пришлось сделать после скандала в прессе, который возник, когда в маленькой стране накануне выборов внезапно появилось множество молодых людей крепкого сложения ряженых казаками, причем некоторых их них удалось идентифицировать, включая их лидера Николая Дьяконова, обладателя наградной шашки от Путина, и что более важно — ранее замеченного во главе военизированного отряда в Крыму в ходе известных событий.

Теперь тот же самый отряд оказался в боснийском городе Баня-Лука, столице Республики Сербской (государственного образования на территории Боснии, с преимущественно сербским населением). Формальным основанием для их появления был фольклорный фестиваль по случаю 100-летия Первой мировой войны, правда никто из этих «танцоров» в папахах почему-то не мог объяснить журналистам, где и когда будет происходить их выступление и как долго они пробудут в Боснии. На просьбу журналистов показать что-то из казацких танцев они также отвечали отказом.

Вот Николай Дьяконов среди «танцоров» в Баня-Луке:

А вот он же (крайний слева) среди членов «Союза добровольцев Донбасса» вместе с Сурковым, Бородаем и неонацистом-живодером Мильчаковым (за кадром, кстати остался другой участник встречи — Сергей Дубинский, тот самый что организовал доставку «Бука», из которого сбили боинг MH-17).

То, что «казаки» с российскими паспортами появились именно в Республике Сербской, было не случайно: выборы в остальной части Боснии их интересовали мало, а вот судьба националиста Милорада Додика (президента Республики Сербской, желавшего переизбраться на этот пост) для России была небезразлична. Незадолго до этого Додик встречался с Путиным, который заверил его в своей поддержке. В ходе этого визита «Газпром» напрямую подписал соглашение с Республикой Сербской (в обход правительства страны в Сараево) о подключении к «Южному потоку». Додик, в свою очереди, пообещал быть верным России: «Разумеется, наша поддержка России в эти дни вообще ни под никакой вопрос не ставится. Мы, конечно, может быть, маленькое и скромное сообщество, но голос у нас громкий».

Опросы показывали, что у Додика, выступающего за отделение Республики Сербской от Боснии, примерно равные шансы на победу с оппозиционным лидером Огненом Тадичем, противником сепаратизма (отметим, вопрос о сепаратизме принципиален для Кремля, так как страна с нерешенными территориальными конфликтами не может быть принята в члены НАТО).

В день выборов, 12 октября, Додик сразу с избирательного участка отправился в отель Калдерра, на секретную встречу с гостем из России. Этим гостем был не кто иной, как Константин Малофеев, который за несколько месяцев до этого активно содействовал переброске наемников в Крым, а затем и в восточную Украину. Фото их встречи попало в СМИ.

Напомним, первым «главнокомандующим» армии ДНР был глава малофеевской службы безопасности, выходец из ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), первым «премьер-министром» ДНР — Александр Бородай, также сотрудник компании Малофеева. Сам же Малофеев известен своим показным православием (на почве которого он сблизился в том числе с Сергеем Ивановым (на тот момент – главой Администрации президента) и священником Тихоном Шевкуновым (которого также называют духовником Путина). Кроме того, на Малофееве висело незакрытое уголовное дело о хищении у ВТБ кредита на $225 млн. Уголовниками, как выяснилось, были многие из крымских «добровольцев». Так, один из награжденных медалью «За возвращение Крыма» незадолго до этого совершил вооруженный налет на православный храм, а другой даже на момент награждения числится в федеральном розыске. (О том, почему так часто для подобных операций используются лица, находящиеся под уголовным преследованием, будет сказано позже).

Именно малофеевский фонд Василия Великого привез в Республику Сербскую казаков. Все это, конечно, вызывало обеспокоенность у местного населения. Наверное, им было бы интересно узнать о том, что утечка информации о встрече Малофеева с Додиком произошла по инициативе самого Малофеева. Равно как и о том, что Республика Сербская – лишь часть масштабного плана Кремля по укреплению своего влияния в Восточной Европе.

Черный интернационал

The Insider уже писал об активной работе Константина Малофеева с различными маргинальными (чаще ультраконсервативными) политическими движениями в западных странах, с тем чтобы вовлечь их в орбиту Кремля и использовать в пропагандистских целях. Журналисты прозвали эту новую сеть московского влияния «Черный интернационал». В последнее время (особенно после начала войны в Украине) он особенно активно действует в Восточной Европе.

Некоторые подробности о том, как это работает, можно узнать из попавшей в публичный доступ взломанной переписки Александра Усовского, который выполнял заказы Малофеева для некоторых восточноевропейских стран.

48-летний белорус Усовский отучился на историка, выучил польский и чешский языки, попробовал себя в бизнесе (безуспешно) и в литературе (редактор издательства «Яуза» отвечает Усовскому, что его книги в продаже провалились и новую печатать они не будут). По взглядам усовский – неонацист. В 2007 году Усовский активно переписывается с членами НСО Дмитрием Румянцевым, Максимым Базылевым и другими, иногда начиная письма с восклицания «Хайль, Гитлер!». Именно в 2007 году группировка НСО-Север пор руководством Базылева начала активную деятельность, на ее счету – 27 убийств (в 2009 году Базылев покончил с собой в изоляторе). Дружен Усовский и с европейскими неонацистскими партиями, и сосватал их Малофееву, которому нужны были инструменты влияния. В Польше он советует сотрудничать с неонацистской OWP, в Словакии с аналогичной партии Ľudová strana Naše Slovensko. Вот как выглядят акции эти партий:

Активисты польской OWP

Факельное шествие чернорубашечников из Ľudová strana Naše Slovensko

От лица Малофеева с Усовским переписывается Елена Шаройкина, гендиректор «Царьград-ТВ», (она также иногда называет себя ни много ни мало «руководителем Общенациональной Ассоциации генетической безопасности»).

Из переписки мы узнаем, что Малофеев сам поручил распространить информацию о своей встрече с Додиком: