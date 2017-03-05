Как сообщала Фонтанка со ссылкой на свои источники, подразделения петербургской полиции получили указания готовиться к войне — соответствующие инструкции якобы были разосланы руководством ГУ МВД.

«Как стало известно Фонтанке, с сегодняшнего дня вводится в действие план мероприятий, «выполняемых в МВД России при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации». От руководителей подразделений главк потребовал «докладывать о ходе выполнения мероприятий по непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени. Срок действия этих указаний также определен предельно ясно – «до объявления мобилизации в РФ». По данным «Фонтанки», подготовка к работе в условиях военного времени уже началась, и первые доклады в ГУ МВД от подразделений приняты», — говорилось в сообщении.

Новость появилась на сайте издания 3 марта, в 15:21. Менее чем через час издание удалило новость с сайта, но она сохранилась в кэше Google.

Глава управления информации и общественных связей ГУ МВД Вячеслав Степченко заявил, что сведения в заметке «Фонтанки» «не соответствуют действительности». Его слова привело издание Деловой Петербург.

Главный редактор Фонтанки Александр Горшков сообщил изданию Medialeaks, что «не произошло абсолютно ничего, заслуживающего внимания». По его словам, сотрудник по ошибке опубликовал текст, который не должен был попасть на сайт «сегодня», поскольку это был «черновой материал». Запись была удалена с сайта. Подтвердить или опровергнуть то, что было написано в новости, Горшков не может.

Военное положение в России регулируется федеральным законом. Согласно документу, в случае изменения правового режима в РФ усиливается охрана порядка и безопасности, вводится особый график работы объектов и условия въезда, ограничиваются движение транспортных средств и выбор места проживания, а также запрещаются забастовки и вводится военная цензура.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России получило право, в случае военного положения, мобилизовать предприятия пищевой и легкой промышленности, вне зависимости от форм собственности.

Порядок мобилизации предприятий описан в пакете документов «Плана обороны Российской Федерации на 2016–2020 годы».

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