Украина победит только сломив нынешнюю Россию

Так считает российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр, чей блог опубликовал «Обозреватель».

«А как это можно сделать, при нынешнем режиме в Москве? Если честно, то оснований для такого оптимизма я не вижу. Та танковая армия «Л/ДНР», по сути, интегрирована в состав российских вооруженных сил, ее никто распускать так просто не будет. Российские стратегические цели по Украине не изменились, России неприемлема любая форма интеграции Украины с Западом, с любыми западными структурами. И вот эта танковая армия на Донбассе − это как гарантия того, что этого не произойдет», – написал эксперт.

Война уже продолжается три года, но стратегические цели Москвы не изменились, и «в России есть надежда, что Украина сама развалится, поэтому необязательно там проводить полномасштабные военные действия».

«Хотя и они не исключены. Но ожидать, что Россия вообще уйдет с Донбасса и предоставит Украине свободу действий, это бессмысленные надежды и этого не будет», − уверен Фельгенгауэр.

По его мнению, возвращение Донбасса под контроль Украины произойдет в том случае, если «в Киеве произойдет смена власти, и если она признает Крым частью России, разорвет соглашение об ассоциации с ЕС, подтвердит нейтральный статус Украины, войдет в близкие отношения с Москвой».

«Да и то, поскольку понятно, что в Киеве власть часто меняется, Донбасс все равно останется под российским кураторством, де-факто, даже в случае какого-то урегулирования. А уж то, что туда Авакова не пустят − это точно. Чтобы что-то поменялось кардинально – власть должна поменяться или в Москве, или в Киеве. Либо там, и там. Но основательного оптимизма пока нет. Недавние заявления Авакова и Туки – это из разряда «хорошие новости». Должны же такие быть», – резюмировал эксперт.