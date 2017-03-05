Распад России неизбежен

Не секрет, что руководство США получает данные из разных источников, один из которых- GP. Достоверность данных, предоставляемых структурой GP считается абсолютной, то есть если данные приходят от GP, это означает, что событие имело(будет иметь место) с вероятностью 100%, не больше и не меньше. В некотрых случаях GP непосредственно вмешивается в события, так известно, как минимум несколько десятков событий, в которых GP принимал участие как в планировании так и непросредственном участии в совместных специальных операциях, например событие с боингом рейса MH-17 и избрание Дональда Трампа на пост президента США…

…Обеспечение обороны восточных рубежей Альянса, в принципе не требует наличия крупных наземных соединений у этих самых рубежей. Любое вторжение легко остановить путем уничтожения всей техники противника, а личный состав ВС РФ уже вырежут местные армии балтийских стран, усиленные подразделениями мгновенного реагирования НАТО. Надо сказать, что литовцы и эстонцы, в свое время, показали, как они умеют воевать, а «латышские стрелки» — стали легендой еще при совке. Но это – другая история, возможно мы к ним еще вернемся.

Но упорство и хладнокровие литовских «лесных братьев», которые от души вырезали коммунистов еще в течение 10 лет после оккупации – говорит о многом, в частности, о невозможности сломить этот народ и о том, что они отнюдь не склонны церемониться с русским Ваней и будут хладнокровно уничтожать то, что останется после удара авиационных и морских ракет по скоплению техники противника. Есть мнение, что там с пленными там не получится просто никак.

И вот тут возникает вопрос о том, какая же цель ставится наземным подразделениям НАТО и США, постоянно усиливающимися все новыми подразделениями и вооружениями? В принципе, ответ очевиден – для проведения наземной операции. Характер группировки показывает, что ее применение планируется в очаговых конфликтах, а не в тотальном противостоянии.

Но откуда взяться этим самым очагам? Очевидно, что если Россия полезет в Балтию, то это вряд ли будет выглядеть как рейд нескольких батальонно-тактических групп. Это – не совковый и не российский почерк. Они даже в Чечню вваливались огромными силами, ибо только так, имея подавляющее преимущество в личном составе, технике и вооружениях, они способны развивать успех, при условии быстрого пополнения собственных крупных потерь техники и личного состава.

Ответ на этот вопрос прост до банальности. Не только мы, но и ведущие мировые аналитические агентства, как и отдельные серьезные наблюдатели, указывают на то, что Россия Путина, уверенно движется к развалу. Даже не так. Она объективно двигалась к развалу сразу, после крушения совка. И дело не в том, хорошая она или плохая, рабская или нет, просто форма государства, именуемая империей – изжила себя лет 60 назад. В нынешних реалиях она просто не работает и будет обременительной как для метрополии, так и для колоний. Отдельное существование бывших как частей – более эффективно и спокойно. И напротив, искусственное консервирование этого формата будет все более тяжелым и дорогим удовольствием, с каждым днем продления агонии.

Когда рухнул совок, трещины пошли дальше и дальнейшие линии раскола обозначились сразу. Кстати, Татарстан и Чечня, перевели это мероприятие в практическую плоскость и, если кто не помнит, правительство Чеченской Республики Ичкерия, нашло довольно мощную поддержку у руководства Татарстана. Короче говоря, Москве следовало плавно ослаблять путы, которыми были связаны собственные регионы. Тогда можно было рассчитывать на безболезненный развод. Но момент упущен и естественный процесс был остановлен силой. Путин возвел плотину, которая полностью перегородила течение вполне естественного процесса. Ему это удалось сделать худшим из возможных способов – силой. Это исключило возможность бескровного распада. Консервацию процесса распада удалось осуществить только посадкой на огромное финансирование элит потенциальных мятежных регионов.

Наиболее ярко это видно на примере Кадырова, который превратился в огромный и ненасытный насос, опустошающий бюджет метрополии, фактически не принимая норм и правил центра. Но свою долю пирога, пусть и не такую огромную, как нынешний султан Чечни, имеют верхушки других кавказских республик и других центробежных регионов. Но фокус в том, что клей, обеспечивший фиксацию — кончается. Как откровенно заметил Дима Медведёв: «Денег нет». Их не совсем нет, последний замес пирога для элит регионов еще было из чего делать. Рамзан еще стребовал с Москвы свою дань, но это уже – лебединая песня. Плотина уже трещит по швам, а воды она скопила нереально много.

То есть, распад России – объективная реальность и вопрос о ее дальнейшем существовании в нынешних границах, не стоит вообще. Мало того, уже не обсуждается и способ развала. Очевидно, что Путин долго и жестко сжимал пружину и теперь она стремительно распрямится. Развал будет кровавым и жутким. Единственное, что подлежит обсуждению – срок начала этого процесса. В любом случае, для измерения оставшегося времени надо запасться, условно, не календарем, а секундомером.

Таким образом, Запад уже забросил образумить «Владимира» и предотвратить именно этот кровавый сценарий. Он так ничего и не понял. Он упорно борется с внешними силами, а гибель страны несут внутренние и вполне естественные процессы. У него была возможность смягчить развал, но он делает все для того, чтобы это произошло как можно жестче.

Именно для этого сценария и нужны сухопутные силы НАТО. По примеру Турции, они выберут буферную зону на территории РФ, которая оградить остальное пространство, где будет царить хаос и кровавая вакханалия по примеру Сирии. Поскольку это пространство не имеет особой ценности, то ее население будет предоставлено само себе и будет выгрызать глотки друг другу. Исключением будут те пространства, которые уже готовы отделиться от грядущего дурдома и мгновенно от него отгородиться. Чечня уже к этому готова и тот же Татарстан – движется в том же направлении. С Сибирью и дальним Востоком – вопрос понятный, они отделятся наименее кровавым способом.

Прогнозы описывают самую жуткую картину именно в Европейской части РФ и вот от этого надо будет жестко и быстро отгородиться. Миллион арабских беженцев в Европе, стал прививкой, которую Путин нечаянно сделал старушке. Второй раз на грабли она не наступит. Так что россиянам прямо сейчас надо лайкать сообщения о вводе российских войск в Европу. Американские оккупационные войска – лучшее, что можно придумать. У них – обширный опыт подобных мероприятий, они сформировали технологии и этику общения с местными. Так что попав под американскую оккупацию, россияне могут решить, что они выбрались из ада. Куда хуже будет обстоять дело там, где зону оккупации будут держать армии стран, которых, в свое время, оккупировал совок или РФ. Вот там может быть грустно.

То есть, россияне могут по привычке медитировать на Искандеры и Арматы, а могут просто посмотреть на развитие ситуации с 1989 года и по сей день. Рекомендую им разложить карту Евразии, а потом прикинуть, как совок простирался до ГДР и Чехии на Западе, а потом – все это отвалилось. Далее, от самого совка отвалились огромные территории, а потом и от само России начали отделяться куски, но временно этот процесс был остановлен. Просто достаточно посмотреть на эту динамику, чтобы понять, куда все идет и двигаться в направление американской зоны будущей оккупации и боже сохрани – остаться в центральной части РФ. Там будет очень весело. Желающие могут это сейчас лицезреть в Лугандоне и Сирии, но там – лайт версия того, что ждет Россию.

Тут кто-то попытается возражать автору, но дело в том, что автору – плевать на будущее России в принципе и он не намерен ничего выдумывать. Есть объективный процесс, который давно очерчен множеством теоретиков политологов и экономистов. Он движется невзирая на то, что об этом думает автор или россияне. Это – объективная реальность.

Даже если бы России повезло с мудрым руководителем и с учетом сверхдоходов от нефтянки, то и в этом случае, развал страны был неизбежен. Другое дело, что мудрый руководитель мог очертить реальные границы того, что останется после отсоединения других частей страны и направить на развитие этого пространства максимум ресурсов и усилий. Само это могло несколько приостановить тенденцию распада, но именно мудрый руководитель, форсировал бы сам процесс распада, как это сделало руководство Великобритании. Империя была демонтирована из центра и сделано это было максимально корректно. В результате, остались страны Британского содружества, которые развиваются самостоятельно и не висят на холке Лондона. Тем не менее, они сохранили тесные контакты с бывшей метрополией, что демонстрирует уровень пилотажа, который продемонстрировало британское руководство в этом скользком и серьезном вопросе. В итоге, Британия осталась одним из самых богатых и удобных для жизни, государств мира и не захлебнулась собственной кровью в период распада.

Так что сейчас мы наблюдаем формирование ядра оккупационных войск НАТО и США, выставляемого вдоль восточных границ Альянса, в преддверии кровавого обрушения последнего имперского колосса.